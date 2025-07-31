читать дальше

и мы с подругой 50++ и ее свекровь 95 лет. Экскурсия была составлена в учетом нащих физических возможностей. но при этом ни одной потери в широте представленной информации и ее структуре. Очень ясно и структурировано подаевался материал, все олично запоминалось и узнавалось. Алексей и Денис обращались с нами с неизменной деликатностью в отношении режима питания. санитарных остановок, возможности передохнуть. За 3 дня Алексей с водителем Денисом провезли нас по индивидуально составленному маршруту. Гороховец (великолепный рассказ, панорамы, музей, церкви). Павлов (исторический музей, постройки, улицы, исторические личености), Дивеево (Храмовый комплекс). - ночевка - Выездное и Арзамас (фантастическая экусрсия по дому Горького, музей Гайдара, памятники, панорамы, обзорные площадки), Болдино,Львовка -переезд в Нижний Новогород - ночевка - экскурсия по городу. Материал отлично структурирован, уместно перемежался на длинных перегонах аудиозаписями песен, посвященных событиям и людям по теме, чтением стихов, и даже на самой длинном перегоне от Болдино до Нижнего Алексаей поставил нам аудиоспектакли" Повести Белкина"