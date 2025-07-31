Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Нижегородскому краю
Проведите день в окружении волжской природы и архитектуры. Узнайте о Нижегородской ГЭС, посетите дом-музей Чкалова и насладитесь местными промыслами
Начало: По договоренности
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Герои, купцы и проекты Нижнего Новгорода
Узнайте о героях и купцах Нижнего Новгорода, исследуйте исторические места и насладитесь видами на Волгу и Оку. Идеально для любителей истории
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Семь городов вокруг Нижнего
Путешествие по семи городам вокруг Нижнего Новгорода. Откройте для себя уникальные музеи, местные сувениры и исторические достопримечательности
13 янв в 08:00
14 янв в 08:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто
Список увлекательных путешествий на выбор в любой уголок Нижегородской области
14 дек в 08:00
19 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Здравствуй, Нижний Новгород: индивидуальная экскурсия
За 800 лет Нижний Новгород накопил множество удивительных историй. Погрузитесь в его прошлое, расшифруйте архитектуру и насладитесь видами на заволжские дали
Начало: У памятника Чкалову
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по Нижнему Новгороду
Узнайте, как Нижний Новгород менялся с веками, прогуливаясь по его ключевым местам, от кремля до Стрелки, и наслаждайтесь великолепными видами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Из Нижнего Новгорода - в усадьбы Пашковых и Жомини
Про ландшафтное искусство и мечту русского помещика
Начало: На площади Ленина
Расписание: в воскресенье в 08:00
14 дек в 08:00
21 дек в 08:00
4200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена31 июля 2025Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной.
Посетили «Нижегородский Версаль» и Павлово-на-Оке.
Красивые пейзажи, интересная архитектура.
День прошел чудесно. Спасибо, Алексей!
- ГГалина7 мая 2025Наша семья провела весь день 3 мая в обществе замечательного гида Алексея, который предложил нам составить собственный маршрут знакомства с
- ООльга13 июня 2023Очень приятное путешествие в окрестностях Нижнего Новгорода. Уверена, что в нашей семье каждый узнал много для себя интересного. Провели в
- ЮЮрий6 мая 2023Алексей - прекрасный гид, день прошел интересно и познавательно по индивидуальному маршруту. О каждом городе Нижегородской области, в котором были, рассказал множество интересных и познавательных фактов и историй, показал все значимые места. Рекомендация самая отличная!
- ННаталья17 апреля 2023Вместе с Алексеем мы сконструировали поездку из Нижнего Новгорода до Мурома через Богородск, Ворсму, Павлово. Получалась отличная экскурсия! Алексей -
- ННаталия29 апреля 2022Ездили с Алексеем в Гороховец и Муром. Алексей - прекрасный рассказчик, знаток истории, приятный в общении и пунктуальный человек. Искренне благодарим Алексея и водителя Александра за приятные впечатления о красотах, истории, традициях русского края и нижегородцах.
- ООльга21 апреля 2022Алексей - человек влюбленный в свой край. И он передает это отношение другим - хочется ещё и ещё любоваться тем,
- ССергей20 апреля 2022Отличная экскурсия: Арзамас-Дивеево-Выкса. Пповели весь день с Алексеем будто прочитали крсткий курс истории Нижегородской губернии: информативно, увлекательно, насыщенно и просто здорово! Впечатлений масса, положительных эмоций ещё больше, а Алексей - гид от Бога! И очень заботливый)
- ООльга3 апреля 2022Были на экскурсии в Гороховце с Алексеем и Денисом! Рекомендую! Отличная экскурсия, не пожалеете!
- ААлина29 марта 2022Прекрасная экскурсия от замечательного гида! Ездили вместе с Алексеем в чудный Гороховец. Забрали на хорошей и чистой машине от отеля,
- ААнна21 января 2022У меня был двойной запрос на экскурсию - посмотреть Городец с заездом в деревню Заборово, посмотреть не только достопримечательности места
- ЕЕлена14 июля 2021Алексй - один из самых лучших гидов, с которыми приходилось иметь дело за долгую историю путешествий. Нас было трое -
- ССтанислав2 июля 2021Экскурсия в Семенов и озеро Светлояр. Всё понравилось, интересные места.
- ГГалина25 июня 2021Увидели такие красоты Нижегородского края,о каких можно было только мечтать. Дух захватывает от увиденного. Отдельное спасибо водителю Денису. Внимательный и профессиональный человек. Большое спасибо за экскурсию.
- ГГалина25 июня 2021от экскурсовода и экскурсии остались в восторге. прекрасное изложение материала и отношение к людям. откликался на все пожелания. большое спасибо.
- ААнна19 октября 2020Маршрут на один день, с нами путешествовал ребенок 7-ми лет.
Получилось так: Нижний Новгород - Алешково - Кудрешки - Ворсма (монастырь
- ААртур28 сентября 2020Отличная экскурсия! Окрестности города гораздо интереснее самого Нижнего Новгорода. Алексей отличный рассказчик и действительно краевед. Это не просто стандартный рассказ
- ДДмитрий17 августа 2020Потрясающая поездка с Алексеем, которую не смогли испортить ни скверная погода, ни сломавшаяся в Арзамасе машина (тем более благодаря этому
- ТТатьяна27 октября 2019Спасибо большое Алексею! Великолепно провёл экскурсию! Знающий историю, позитивный, отзывчивый молодой человек! В следующий раз - только с ним! Огромная благодарность! Успехов и удачи, Алексей!
- ССветлана5 января 2019Все отлично. Алексей влюблённый в свой город гид. Спасибо ему большое.
