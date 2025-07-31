Мои заказы

Экскурсии в усадьбу Жомини из Нижнего Новгорода

Найдено 7 экскурсий в категории «Усадьба Жомини» в Нижнем Новгороде, цены от 4200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
На машине
7.5 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Нижегородскому краю
Проведите день в окружении волжской природы и архитектуры. Узнайте о Нижегородской ГЭС, посетите дом-музей Чкалова и насладитесь местными промыслами
Начало: По договоренности
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Герои, купцы и грандиозные проекты Нижнего Новгорода
На машине
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Герои, купцы и проекты Нижнего Новгорода
Узнайте о героях и купцах Нижнего Новгорода, исследуйте исторические места и насладитесь видами на Волгу и Оку. Идеально для любителей истории
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Семь городов вокруг Нижнего
На машине
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Семь городов вокруг Нижнего
Путешествие по семи городам вокруг Нижнего Новгорода. Откройте для себя уникальные музеи, местные сувениры и исторические достопримечательности
13 янв в 08:00
14 янв в 08:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто
10 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто
Список увлекательных путешествий на выбор в любой уголок Нижегородской области
14 дек в 08:00
19 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Здравствуй, Нижний Новгород
Пешая
2 часа
614 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Здравствуй, Нижний Новгород: индивидуальная экскурсия
За 800 лет Нижний Новгород накопил множество удивительных историй. Погрузитесь в его прошлое, расшифруйте архитектуру и насладитесь видами на заволжские дали
Начало: У памятника Чкалову
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Он, Нижний Новгород
Пешая
2 часа
153 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по Нижнему Новгороду
Узнайте, как Нижний Новгород менялся с веками, прогуливаясь по его ключевым местам, от кремля до Стрелки, и наслаждайтесь великолепными видами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Из Нижнего Новгорода - в усадьбы Пашковых и Жомини
На автобусе
12 часов
Групповая
Из Нижнего Новгорода - в усадьбы Пашковых и Жомини
Про ландшафтное искусство и мечту русского помещика
Начало: На площади Ленина
Расписание: в воскресенье в 08:00
14 дек в 08:00
21 дек в 08:00
4200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    31 июля 2025
    Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто
    Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной.
    Посетили «Нижегородский Версаль» и Павлово-на-Оке.
    Красивые пейзажи, интересная архитектура.
    День прошел чудесно. Спасибо, Алексей!
    Экскурсия получилась очень насыщенной и интереснойЭкскурсия получилась очень насыщенной и интереснойЭкскурсия получилась очень насыщенной и интереснойЭкскурсия получилась очень насыщенной и интереснойЭкскурсия получилась очень насыщенной и интереснойЭкскурсия получилась очень насыщенной и интереснойЭкскурсия получилась очень насыщенной и интереснойЭкскурсия получилась очень насыщенной и интереснойЭкскурсия получилась очень насыщенной и интереснойЭкскурсия получилась очень насыщенной и интересной
  • Г
    Галина
    7 мая 2025
    Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто
    Наша семья провела весь день 3 мая в обществе замечательного гида Алексея, который предложил нам составить собственный маршрут знакомства с
    читать дальше

    окрестностями Нижнего Новгорода. Мы ездили на нашем автомобиле и посмотрели Арзамас, Дивеево и Выксу. То количество информации, которое мы получили от Алексея за целый день, сложили в полноценную картину историю всей этой местности, начиная от разрозненных племен и до сегодняшних дней. Однозначно рекомендуем гида Алексея - особенно ценным является предоставляемая им возможность самим построить маршрут и путешествовать на своем автомобиле, это исключительно удобно и позволяет с собственном режиме посетить максимальное количество достопримечательностей.

  • О
    Ольга
    13 июня 2023
    Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто
    Очень приятное путешествие в окрестностях Нижнего Новгорода. Уверена, что в нашей семье каждый узнал много для себя интересного. Провели в
    читать дальше

    путешествии целый день, ездили в Городец. По дороге делали несколько остановок, Алексей рассказывал о своём крае с большой любовью и трепетом. Познавательно, поучительно, мозговой штурм для подростка, да и взрослым тоже))) останется в памяти и в наших сердцах

  • Ю
    Юрий
    6 мая 2023
    Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто
    Алексей - прекрасный гид, день прошел интересно и познавательно по индивидуальному маршруту. О каждом городе Нижегородской области, в котором были, рассказал множество интересных и познавательных фактов и историй, показал все значимые места. Рекомендация самая отличная!
  • Н
    Наталья
    17 апреля 2023
    Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто
    Вместе с Алексеем мы сконструировали поездку из Нижнего Новгорода до Мурома через Богородск, Ворсму, Павлово. Получалась отличная экскурсия! Алексей -
    читать дальше

    замечательный рассказчик. Очень грамотная, хорошо структурированная подача материала. Хорошо продуманный (с учетом наших пожеланий) маршрут. Мы получили истинное удовольствие. Если приедем еще раз, обязательно обратимся к Алексею. Будем рекомендовать его нашим друзьям!

  • Н
    Наталия
    29 апреля 2022
    Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто
    Ездили с Алексеем в Гороховец и Муром. Алексей - прекрасный рассказчик, знаток истории, приятный в общении и пунктуальный человек. Искренне благодарим Алексея и водителя Александра за приятные впечатления о красотах, истории, традициях русского края и нижегородцах.
  • О
    Ольга
    21 апреля 2022
    Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто
    Алексей - человек влюбленный в свой край. И он передает это отношение другим - хочется ещё и ещё любоваться тем,
    читать дальше

    что тебя окружает: будь то детали деревянного зодчества или бескрайние просторы за Волгой. Алексей интересный и эрудированный рассказчик, и с радостью делится своими знаниями. Он учитывает все пожелания заказчика, поэтому экскурсия с ним доставляет настоящее удовольствие и запоминается надолго. Если ещё раз приедем в Нижний Новгород, то обязательно обратимся к Алексею и посмотрим ещё какие-нибудь интересные места. Потому что в том числе и благодаря Алексею, нам очень понравилось в Нижнем и его окрестностях.

  • С
    Сергей
    20 апреля 2022
    Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто
    Отличная экскурсия: Арзамас-Дивеево-Выкса. Пповели весь день с Алексеем будто прочитали крсткий курс истории Нижегородской губернии: информативно, увлекательно, насыщенно и просто здорово! Впечатлений масса, положительных эмоций ещё больше, а Алексей - гид от Бога! И очень заботливый)
  • О
    Ольга
    3 апреля 2022
    Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто
    Были на экскурсии в Гороховце с Алексеем и Денисом! Рекомендую! Отличная экскурсия, не пожалеете!
  • А
    Алина
    29 марта 2022
    Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто
    Прекрасная экскурсия от замечательного гида! Ездили вместе с Алексеем в чудный Гороховец. Забрали на хорошей и чистой машине от отеля,
    читать дальше

    по дороге был интересный рассказ про сам Нижний (хочется еще отметить аккуратную езду водителя Дениса - ему тоже большое спасибо!). Сам маршрут выстроен очень продумано - увидели и рассмотрели все, что хотели. У Алексея отличные знания города, местной истории и, самое главное, - реальной жизни людей. Всегда найдется интересный случай из личного опыта. Впечатления по итогу остались самые положительные и теплые. Непременно обратимся к Алексею, если еще раз будем в Нижнем.

  • А
    Анна
    21 января 2022
    Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто
    У меня был двойной запрос на экскурсию - посмотреть Городец с заездом в деревню Заборово, посмотреть не только достопримечательности места
    читать дальше

    и узнать историю, но и найти и посетить место моего рождения. Изначально, я планировала посмотреть деревню где я родилась, но Алексей и водитель Денис помогли мне найти и роддом (сейчас это поликлиника), и место проживания и работы моих родителей! Для меня это было очень важно и волнительно, и точно скажу, что без помощи и поддержки Алексея я бы вряд ли все нашла! Спасибо огромное! Алексей любит свою работу, место где живет и это передается участникам поездки. Пунктуальность, со-настроенность, деликатность и умение Алексея интересно рассказывать сделали мою поездку незабываемой. Его участие в поисках моего "прошлого" - это моя особая благодарность!! Обязательно буду планировать новые поездки с Алексеем и водителем Денисом.

  • Е
    Елена
    14 июля 2021
    Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто
    Алексй - один из самых лучших гидов, с которыми приходилось иметь дело за долгую историю путешествий. Нас было трое -
    читать дальше

    и мы с подругой 50++ и ее свекровь 95 лет. Экскурсия была составлена в учетом нащих физических возможностей. но при этом ни одной потери в широте представленной информации и ее структуре. Очень ясно и структурировано подаевался материал, все олично запоминалось и узнавалось. Алексей и Денис обращались с нами с неизменной деликатностью в отношении режима питания. санитарных остановок, возможности передохнуть. За 3 дня Алексей с водителем Денисом провезли нас по индивидуально составленному маршруту. Гороховец (великолепный рассказ, панорамы, музей, церкви). Павлов (исторический музей, постройки, улицы, исторические личености), Дивеево (Храмовый комплекс). - ночевка - Выездное и Арзамас (фантастическая экусрсия по дому Горького, музей Гайдара, памятники, панорамы, обзорные площадки), Болдино,Львовка -переезд в Нижний Новогород - ночевка - экскурсия по городу. Материал отлично структурирован, уместно перемежался на длинных перегонах аудиозаписями песен, посвященных событиям и людям по теме, чтением стихов, и даже на самой длинном перегоне от Болдино до Нижнего Алексаей поставил нам аудиоспектакли" Повести Белкина"

  • С
    Станислав
    2 июля 2021
    Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто
    Экскурсия в Семенов и озеро Светлояр. Всё понравилось, интересные места.
  • Г
    Галина
    25 июня 2021
    Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто
    Увидели такие красоты Нижегородского края,о каких можно было только мечтать. Дух захватывает от увиденного. Отдельное спасибо водителю Денису. Внимательный и профессиональный человек. Большое спасибо за экскурсию.
  • Г
    Галина
    25 июня 2021
    Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто
    от экскурсовода и экскурсии остались в восторге. прекрасное изложение материала и отношение к людям. откликался на все пожелания. большое спасибо.
  • А
    Анна
    19 октября 2020
    Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто
    Маршрут на один день, с нами путешествовал ребенок 7-ми лет.
    Получилось так: Нижний Новгород - Алешково - Кудрешки - Ворсма (монастырь
    читать дальше

    на острове) - Богородск (город и музей керамики с мастер-классом и экскурсией) - Павлово (исторический музей с экскурсией, город) - Дуденево (вид на башню Шухова с вечерней подсветкой).
    Поскольку большая часть "движухи" - на воздухе плюс видовые места, желательна хорошая погода, хотя бы без дождя.
    Гид Алексей - очень знающий, составили маршрут по его предложениям, исходя из примерного направления и состава участников.
    Очень рекомендую.

  • А
    Артур
    28 сентября 2020
    Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто
    Отличная экскурсия! Окрестности города гораздо интереснее самого Нижнего Новгорода. Алексей отличный рассказчик и действительно краевед. Это не просто стандартный рассказ
    читать дальше

    выученный и поставленный на поток, а реально индивидуальная экскурсия с посещением таких интересных мест, о которых даже в интернете упоминаний нет. Автомобиль тоже отличный, чистый, комфортный. Всем крайне рекомендую!

  • Д
    Дмитрий
    17 августа 2020
    Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто
    Потрясающая поездка с Алексеем, которую не смогли испортить ни скверная погода, ни сломавшаяся в Арзамасе машина (тем более благодаря этому
    читать дальше

    мы попробовали восхитительный медовик в монастырской трапезной). Изначально маршрут предполагал в качестве конечной точки Болдино, но из-за проблем с машиной мы туда не успели, и вместо этого поехали по маршруту Арзамас - Дивеево - Выкса. Алексей знает огромное количество интересных фактов о каждой деревеньке на пути. Если вы готовы видеть нетривиальные достопримечательности, то Вам определённо понравится поездка в Выксу и остановки по пути к ней. Алексей внимательный и деликатный гид, готовый учитывать пожелания туристов. Надеемся в будущем вместе с ним доехать и до Болдино.

  • Т
    Татьяна
    27 октября 2019
    Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто
    Спасибо большое Алексею! Великолепно провёл экскурсию! Знающий историю, позитивный, отзывчивый молодой человек! В следующий раз - только с ним! Огромная благодарность! Успехов и удачи, Алексей!
  • С
    Светлана
    5 января 2019
    Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто
    Все отлично. Алексей влюблённый в свой город гид. Спасибо ему большое.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Усадьба Жомини»

Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в декабре 2025
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Усадьба Жомини" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 4200 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 830 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Нижнем Новгороде на 2025 год по теме «Усадьба Жомини», 830 ⭐ отзывов, цены от 4200₽.