Алексей проводит ещё 6 экскурсий

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Из Нижнего Новгорода - в Выксу

Узнать секрет живописных прудов «города железной розы», посетить старинный монастырь и усадьбу
Мы исследуем «город в городе» — легендарный усадебный комплекс Баташевых-Шепелевых, где поговорим об особенностях местных прудов, прогуляемся под сенью вековых лип и отыщем главный символ Выксы.

Вы увидите реликвии Иверского монастыря и услышите удивительную историю обители, а также найдете приметы того, что находитесь в городе машиностроителей и металлургов.
Из Нижнего Новгорода - в Выксу
Из Нижнего Новгорода - в Выксу
Из Нижнего Новгорода - в Выксу

Описание экскурсии

Усадьба Баташевых-Шепелевых

Город Выкса вырос из усадебно-промышленного комплекса Баташевых-Шепелевых. Во время прогулки по роскошному липовому парку и оранжереям, где выращивали ананасы и виноград, мы вспомним события XVIII века. Я расскажу о старинном домашнем зверинце, крепостном театре и необыкновенных прудах — «Голубом ожерелье Выксы». Вы осмотрите Большой дом с флигелями, восстановленное здание Главной Конторы с амбарами, конный двор, аптеку и мастерские Верхнего завода. Полюбуетесь «Большой» Христо-Рождественской церковью с необычным «вытянутым» силуэтом и парящей изящной колокольней.

Прямо в усадьбе вы посетите музей Металлургического завода Выксы, где хранятся «Баташевский клад», обнаруженный при реставрации усадьбы, и коллекция искусных кованых шедевров, среди которых неофициальный «символ» Выксы — изящная железная роза.

Иверский монастырь

«Духовное сердце» Выксы — Иверский монастырь 1863 года. Вы услышите о небесном покровителе города, преподобном старце Варнаве, а также великих чудесах, которые сопровождали появление обители. Эта местность носит название «избранная сердцем», а ансамбль монастыря напоминал когда-то «Град Иерусалимский». Ныне памятник восстанавливается из руин, но уже и сейчас можно оценить монументальность собора Живоначальной Троицы, поклониться чудотворному образу Иверской Божией Матери в Успенском храме, полюбоваться мозаичным панно в монастырском сквере и насладиться покоем и святостью Иверского монастыря.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится (кроме обеда по желанию)
  • В теплое время года возможен подъем на колокольню монастыря
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Если вы организованная группа от 8-10 человек, есть возможность также заказать увлекательную экскурсию о металлургическом производстве. Стоимость от 1000 до 1500 рублей с человека.

Обратите внимание: экскурсию нужно оплатить полностью заранее. Предоплата вносится на сайте, оставшаяся часть — в офисе организатора наличными, либо дистанционно переводом по карте (до 17:00 накануне дня экскурсии).

в субботу в 08:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 6 часов 20 минут
Провёл экскурсии для 27187 туристов
Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года. За это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!

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