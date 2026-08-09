Алексей проводит ещё 6 экскурсий

Мы исследуем «город в городе» — легендарный усадебный комплекс Баташевых-Шепелевых, где поговорим об особенностях местных прудов, прогуляемся под сенью вековых лип и отыщем главный символ Выксы. Вы увидите реликвии Иверского монастыря и услышите удивительную историю обители, а также найдете приметы того, что находитесь в городе машиностроителей и металлургов.

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Описание экскурсии

Усадьба Баташевых-Шепелевых

Город Выкса вырос из усадебно-промышленного комплекса Баташевых-Шепелевых. Во время прогулки по роскошному липовому парку и оранжереям, где выращивали ананасы и виноград, мы вспомним события XVIII века. Я расскажу о старинном домашнем зверинце, крепостном театре и необыкновенных прудах — «Голубом ожерелье Выксы». Вы осмотрите Большой дом с флигелями, восстановленное здание Главной Конторы с амбарами, конный двор, аптеку и мастерские Верхнего завода. Полюбуетесь «Большой» Христо-Рождественской церковью с необычным «вытянутым» силуэтом и парящей изящной колокольней.

Прямо в усадьбе вы посетите музей Металлургического завода Выксы, где хранятся «Баташевский клад», обнаруженный при реставрации усадьбы, и коллекция искусных кованых шедевров, среди которых неофициальный «символ» Выксы — изящная железная роза.

Иверский монастырь

«Духовное сердце» Выксы — Иверский монастырь 1863 года. Вы услышите о небесном покровителе города, преподобном старце Варнаве, а также великих чудесах, которые сопровождали появление обители. Эта местность носит название «избранная сердцем», а ансамбль монастыря напоминал когда-то «Град Иерусалимский». Ныне памятник восстанавливается из руин, но уже и сейчас можно оценить монументальность собора Живоначальной Троицы, поклониться чудотворному образу Иверской Божией Матери в Успенском храме, полюбоваться мозаичным панно в монастырском сквере и насладиться покоем и святостью Иверского монастыря.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится (кроме обеда по желанию)

В теплое время года возможен подъем на колокольню монастыря

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Если вы организованная группа от 8-10 человек, есть возможность также заказать увлекательную экскурсию о металлургическом производстве. Стоимость от 1000 до 1500 рублей с человека.

Обратите внимание: экскурсию нужно оплатить полностью заранее. Предоплата вносится на сайте, оставшаяся часть — в офисе организатора наличными, либо дистанционно переводом по карте (до 17:00 накануне дня экскурсии).