Алексей проводит ещё 6 экскурсий

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Из Нижнего Новгорода — в Выксу!

Узнать секрет живописных прудов «города железной розы», посетить старинный монастырь и усадьбу

Алексей
Алексей – экскурсионное агентство из Нижнего Новгорода
Мы исследуем «город в городе» — легендарный усадебный комплекс Баташевых-Шепелевых, где поговорим об особенностях местных прудов, прогуляемся под сенью вековых лип и отыщем главный символ Выксы.

Вы увидите реликвии Иверского монастыря и услышите удивительную историю 📖 обители, а также найдете приметы того, что находитесь в городе машиностроителей и металлургов.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 850 ₽ за человека

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Из Нижнего Новгорода — в Выксу!
Из Нижнего Новгорода — в Выксу!

Что вас ожидает

Усадьба Баташевых-Шепелевых
Город 🏙️ Выкса вырос из усадебно-промышленного комплекса Баташевых-Шепелевых. Во время прогулки по роскошному липовому парку и оранжереям, где выращивали ананасы и виноград, мы вспомним события XVIII века. Я расскажу о старинном домашнем зверинце, крепостном театре и необыкновенных прудах — «Голубом ожерелье Выксы». Вы осмотрите Большой дом с флигелями, восстановленное здание Главной Конторы с амбарами, конный двор, аптеку и мастерские Верхнего завода. Полюбуетесь «Большой» Христо-Рождественской церковью с необычным «вытянутым» силуэтом и парящей изящной колокольней.

Прямо в усадьбе вы посетите музей 🖼 Металлургического завода Выксы, где хранятся «Баташевский клад», обнаруженный при реставрации усадьбы, и коллекция искусных кованых шедевров, среди которых неофициальный «символ» Выксы — изящная железная роза.

Иверский монастырь
«Духовное сердце» Выксы — Иверский монастырь 1863 года. Вы услышите о небесном покровителе города, преподобном старце Варнаве, а также великих чудесах, которые сопровождали появление обители. Эта местность носит название «избранная сердцем», а ансамбль монастыря напоминал когда-то «Град Иерусалимский». Ныне памятник восстанавливается из руин, но уже и сейчас можно оценить монументальность собора Живоначальной Троицы, поклониться чудотворному образу Иверской Божией Матери в Успенском храме, полюбоваться мозаичным панно в монастырском сквере и насладиться покоем и святостью Иверского монастыря.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится (кроме обеда по желанию)
  • В теплое время года возможен подъем на колокольню монастыря
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Если вы организованная группа от 8-10 человек, есть возможность также заказать увлекательную экскурсию ⛳ о металлургическом производстве. Стоимость от 1000 до 1500 рублей с человека.
Из Нижнего Новгорода — в Выксу!
Из Нижнего Новгорода — в Выксу!
Из Нижнего Новгорода — в Выксу!
Из Нижнего Новгорода — в Выксу!
Из Нижнего Новгорода — в Выксу!
Из Нижнего Новгорода — в Выксу!
Из Нижнего Новгорода — в Выксу!
Из Нижнего Новгорода — в Выксу!
Из Нижнего Новгорода — в Выксу!
Из Нижнего Новгорода — в Выксу!
Из Нижнего Новгорода — в Выксу!
Из Нижнего Новгорода — в Выксу!
Из Нижнего Новгорода — в Выксу!
Из Нижнего Новгорода — в Выксу!
Из Нижнего Новгорода — в Выксу!
Из Нижнего Новгорода — в Выксу!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я — организатор экскурсий. Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года и за это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!
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Алексей проводит ещё 6 экскурсий

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