Если вы не знаете как провести выходные, то эта экскурсия для вас! Предлагаем вам присоединиться к однодневному путешествию из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу. Вы прогуляетесь по центральным улочкам столицы Марий-Эл и узнаете историю города.
За один день увидите все главные достопримечательности — кукольный театр, фонтан-каскад «Петр и Феврония», Марийские куранты и знаменитую набережную Брюгге.
За один день увидите все главные достопримечательности — кукольный театр, фонтан-каскад «Петр и Феврония», Марийские куранты и знаменитую набережную Брюгге.
Ближайшие даты:
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 100 ₽
Что вас ожидает:
- Фонтан-каскад «Петр и Феврония»
- Памятники Деве Марии, Архангелу Гавриилу, патриарху Алексию II
- Кукольный театр
- Марийские куранты
- Набережная
Описание
Яркие достопримечательности Йошкар-Олы Вы увидите фонтан-каскад «Петр и Феврония», памятники Деве Марии, Архангелу Гавриилу, патриарху Алексию II. Удивительно и необычно смотрятся новые здания в виде замков. Например, кукольный театр — уменьшенная копия Юринского Шереметевского замка, на нём часы с 12 апостолами-скульптурная композиция, повторяющая известный евангельский сюжет с чудесным песнопением. Яркая достопримечательность Йошкар-Олы — Марийские куранты, часы на центральной башне Национальной художественной галереи. Здесь в миниатюре представлена история иконы Божией Матери «Троеручница». Всё это сопровождается музыкальным вступлением и боем колоколов. Такого нигде не увидите! «Маленькая Европа» и уголок «древней Москвы» Есть в столице Марий Эл и свой маленький «Амстердам», и набережная Брюгге, где дома выстроены во фламандском стиле, итальянский садик и даже уголок древней Москвы. Панорамы города завораживают. Гуляя по улицам и площадям Йошкар-Олы, можно раз и навсегда влюбиться в этот потрясающий и сказочно красивый город. В последние годы Йошкар-Олу просто не узнать — строятся новые современные здания, открываются памятники и скульптуры, в том числе и необычные. Среди шуточных, например, «Йошкин кот» и многие другие. Посещение национального этнографического музея Это старейший музей Республики Марий Эл, ведущий научно-методический и информационный центр для муниципальных и ведомственных музеев республики, располагающий уникальным музейными предметами и музейными коллекциями. История музея начинается с 4 марта 1920 года, когда на заседании коллегии Краснококшайского уездного отдела народного образования было принято решение об образовании Марийского центрального музея в городе Краснококшайске. 3 апреля 1920 года музей был открыт для посетителей. Одним из основателей музея, а впоследствии его директором был Тимофей Евсеевич Евсеев, ученый-этнограф, краевед, руководитель Марийского общества краеведов, внесший огромный вклад в изучение и сохранение традиционной культуры народа мари. Одним словом, нужно непременно посетить столицу Марий Эл и увидеть достопримечательности Йошкар-Олы своими глазами!
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на автобусе туристического класса (иномарка)/ микроавтобусе
- Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
- Входные билеты в Этнографический музей
- Экскурсии по программе
- Страховка от ДТП
- Что не входит
- Питание (450 рублей)
- Место начала и завершения?
- Нижний Новгород, площадь Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Необходимо подойти к месту начала экскурсии за 10 минут до отправления!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 44 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Таня
5 янв 2024
Организация оставляет желать лучшего. Была незарбериха с расадкой пассажиров,выехали с опозданием на 20 минут. Соответственно из Йошкар-Ола выехали также с опозданием. Учитывая,что муниципальный транспорт после 22.00 ходит плохо,можно предусмотреть высадку пассажиров у метро(по требованию). Наш водитель не стал делать останову у метро. Большая часть автобуса была вынуждена вызывать такси. Информации и экскурса в историю края можно было бы и побольше,учитывая,что в пути мы были 5 часов в одну сторону. В целом общее впечатление положитеное.
Н
Наталья
26 ноя 2023
Спасибо гиду Михаилу, за прекрасную экскурсию по Йошкар-Оле. Я раннее даже подумать ни могла, насколько это красивый, яркий и замечательный город. Обязательно вернусь ещё и рекомендую к посещению!)
Х
Христина
26 ноя 2023
Т
Това
7 ноя 2023
Родителям экскурсия понравилась. Все четко было по времени. Гид Михаил всю дорогу рассказывал. Водитель Михаил- отличный.
Очень повезло с погодой. Прекрасный город.
Музей, конечно, хотелось бы пополнить экспонатами. Бедноват.
Вкусный обед в ресторане. Остались довольны.
Очень повезло с погодой. Прекрасный город.
Музей, конечно, хотелось бы пополнить экспонатами. Бедноват.
Вкусный обед в ресторане. Остались довольны.
Н
Наталия
5 ноя 2023
21 век на дворе, а у Нижегородинтур до сих пор нет аудиогида на группу из 50 человек! А прибор, через который вещал на улице экскурсовод, еле работает и через него не слышно! Пора уже нормально организовывать подобные экскурсии. Ничего не слышно было. Программа понравилась и экскурсовод тоже хороший. Кроме того, что не было аудиогида!!!! Купите же наконец хот бы наушиники одноразовые на группу и прибор нормальный.