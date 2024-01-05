Если вы не знаете как провести выходные, то эта экскурсия для вас! Предлагаем вам присоединиться к однодневному путешествию из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу. Вы прогуляетесь по центральным улочкам столицы Марий-Эл и узнаете историю города. За один день увидите все главные достопримечательности — кукольный театр, фонтан-каскад «Петр и Феврония», Марийские куранты и знаменитую набережную Брюгге.

Описание

Яркие достопримечательности Йошкар-Олы Вы увидите фонтан-каскад «Петр и Феврония», памятники Деве Марии, Архангелу Гавриилу, патриарху Алексию II. Удивительно и необычно смотрятся новые здания в виде замков. Например, кукольный театр — уменьшенная копия Юринского Шереметевского замка, на нём часы с 12 апостолами-скульптурная композиция, повторяющая известный евангельский сюжет с чудесным песнопением. Яркая достопримечательность Йошкар-Олы — Марийские куранты, часы на центральной башне Национальной художественной галереи. Здесь в миниатюре представлена история иконы Божией Матери «Троеручница». Всё это сопровождается музыкальным вступлением и боем колоколов. Такого нигде не увидите! «Маленькая Европа» и уголок «древней Москвы» Есть в столице Марий Эл и свой маленький «Амстердам», и набережная Брюгге, где дома выстроены во фламандском стиле, итальянский садик и даже уголок древней Москвы. Панорамы города завораживают. Гуляя по улицам и площадям Йошкар-Олы, можно раз и навсегда влюбиться в этот потрясающий и сказочно красивый город. В последние годы Йошкар-Олу просто не узнать — строятся новые современные здания, открываются памятники и скульптуры, в том числе и необычные. Среди шуточных, например, «Йошкин кот» и многие другие. Посещение национального этнографического музея Это старейший музей Республики Марий Эл, ведущий научно-методический и информационный центр для муниципальных и ведомственных музеев республики, располагающий уникальным музейными предметами и музейными коллекциями. История музея начинается с 4 марта 1920 года, когда на заседании коллегии Краснококшайского уездного отдела народного образования было принято решение об образовании Марийского центрального музея в городе Краснококшайске. 3 апреля 1920 года музей был открыт для посетителей. Одним из основателей музея, а впоследствии его директором был Тимофей Евсеевич Евсеев, ученый-этнограф, краевед, руководитель Марийского общества краеведов, внесший огромный вклад в изучение и сохранение традиционной культуры народа мари. Одним словом, нужно непременно посетить столицу Марий Эл и увидеть достопримечательности Йошкар-Олы своими глазами!