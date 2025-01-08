На нашей квест-экскурсии вы разгадаете загадки улицы Миллионки — места, где в дореволюционном Нижнем обитал весь маргинальный цвет общества. Узнаете, кто такие босяки и как они проводили время.
А также запомните пару фраз из воровского жаргона, испробуете едальню босяков и побываете в настоящей ночлежке!
А также запомните пару фраз из воровского жаргона, испробуете едальню босяков и побываете в настоящей ночлежке!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание квеста
- Улица Кожевенная — место, где в 19 веке обитало городское дно.
- Площадь Народного Единства — центр нижегородской торговли, где когда-то находился Нижний базар и Гостиный ряд.
- Улица Рождественская — место, где богатые нижегородские купцы строили доходные дома.
Как проходит квест
- Каждый участник получит блокнот для выполнения заданий — после экскурсии он останется у вас на память.
- Во время прохождения квеста вы будете задействовать все органы чувств, взаимодействовать с окружающей застройкой и скульптурами, а также игровыми персонажами.
- Квест адаптируется под возраст участников, поэтому его могут проходить и взрослые, и дети.
Организационные детали
- Возможно проведение квеста для большего количества участников с доплатой 800 ₽ за каждого.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Зачатской башни кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 56 туристов
Вас приветствует дуэт гидов из Нижнего Новгорода — Мария и Ирина! Мы историки по образованию, коренные нижегородки и профессиональные гиды. В чем наша уникальность? Мы молоды, активны, хорошо ладим с детьми,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
8 янв 2025
Очень понравилась экскурсия. Не скучно, интересно, весело, выполняли разные задания. У нас был замечательный гид Ирина, увлекательно рассказывает, душевная, внимательная.
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
скидка
20%
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Из грязи в князи: прогулка по улицам Кожевенная и Рождественская
Прогулка по контрастным улицам Нижнего Новгорода: парадной Рождественской и босяцкой Кожевенной. Узнайте о жизни бедняков и элиты, легендах и истории города
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 62505000₽ за всё до 12 чел.
2 часа
Квест
Жизнь «на дне» под стенами Кремля
Исследуйте скрытые уголки Нижнего Новгорода через квест, раскрывающий тайны и истории городской бедноты и купечества
Начало: У Зачатьевской башни Кремля, за памятником Петру1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от 6000₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижний Новгород: путешествие сквозь века, от кремля до дома-самолета
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улочкам и восхищаясь архитектурными шедеврами
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
8900₽ за всё до 4 чел.