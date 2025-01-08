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На нашей квест-экскурсии вы разгадаете загадки улицы Миллионки — места, где в дореволюционном Нижнем обитал весь маргинальный цвет общества. Узнаете, кто такие босяки и как они проводили время.



А также запомните пару фраз из воровского жаргона, испробуете едальню босяков и побываете в настоящей ночлежке!