Экскурсии по мостам

Найдено 9 экскурсий в категории «По мостам» в Нижнем Новгороде, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
163 отзыва
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города
Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
11 июня в 00:00
13 июня в 00:00
6 600 за всё до 3 чел.
История Нижнего Новгорода за 3 часа на авто
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
357 отзывов
История Нижнего Новгорода: 3-часовая автоэкскурсия по ключевым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, посетив его исторические места на комфортабельном автомобиле
Начало: На площади Минина и Пожарского, в начале улицы Бол...
Сегодня в 16:00
Завтра в 17:00
8 000 за всё до 7 чел.
Нижний Новгород: история на каждом шагу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
107 отзывов
Нижний Новгород: путешествие сквозь века, от кремля до дома-самолета
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улочкам и восхищаясь архитектурными шедеврами
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
9 000 за всё до 4 чел.
На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
112 отзывов
Нижний Новгород: путешествие в историю и культуру за 3 часа
Загляните в душу Нижнего Новгорода: от кремлевских башен до сокровищ прошлого, которые можно потрогать
Начало: На пл. Минина и Пожарского
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
6 000 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород - в самое сердце
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Нижний Новгород - в самое сердце: Путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от крепостных стен Кремля до уютных улочек Започаинья. Индивидуальная экскурсия с личным гидом
13 июня в 12:00
16 июня в 09:00
9 300 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород - столица граффити
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Нижний Новгород - столица граффити
Отыскать самые яркие образцы стрит-арта и узнать интересные факты о городе
Начало: Улица Ковалихинская
Сегодня в 17:30
13 июня в 12:30
5 500 за всё до 8 чел.
По Нижнему Новгороду на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
По Нижнему Новгороду на мотоцикле
Прокатиться с ветерком по улицам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках
Начало: В районе Московского вокзала
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
2 700 за человека
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
54 отзыва
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице
Начало: У скульптуры Городовому
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
900 за человека
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Исследовать самобытные районы старинного города и полюбоваться волжскими пейзажами
Начало: у главного ярмарочного дома
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 900 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
    Спасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успели посмотреть. Елена нам за
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    3 часа показала много церквей, храмов, исторических мест. Мой сын 14 лет очень был заинтересован и слушал внимательно, так как по истории как раз проходили Смутное время, Минин и Пожарский. На автомобиле очень удобно, холмистая местность и пешком требует очень много физических сил. Рекомендую на 100%

    Спасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успели
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
    Экскурсия отлично подойдёт тем, у кого мало времени в Нижнем Новгороде. Вы побываете и услышите истории в тех местах, куда без авто добираться самому не очень удобно
  • Л
    Лариса
    4 июня 2024
    На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
    Нам очень понравилось!
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
    6 мая были на экскурсии с Дарьей. Пешеходно-автомобильная экскурсия. Посетили основные достопримечательности. Дарья - очень интересная, приветливая девушка, увлекательно рассказывала,
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    отвечала на все наши вопросы. Время пролетело незаметно. С учетом холодной погоды экскурсия была проведена очень грамотно и и интересно. Нам очень понравился Нижний Новгород. Дарья, спасибо огромное!

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Нижний Новгород - столица граффити
    Очень благодарна Виктории за организацию экскурсии. У меня был очень нестандартный запрос, и я не думала, что кто-либо из гидов
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    возьмется его выполнять, а сама я, первый раз в жизни посещая Нижний Новгород, его бы осуществить не смогла. Я написала нескольким гидам, но откликнулась только Виктория - и сделала все именно так, как я бы того хотела. Также очень благодарна Ольге, которая была моим водителем и отчасти гидом - она не только отвезла меня и все мне показала, но также разнообразила экскурсию рассказом и показала другие достопримечательности, которые мы проезжали - мы были в той части города, которая далека от туристических троп, и это было особенно интересно. Она также очень живой, интересный и веселый человек, с которым легко найти общий язык. Ощущение было такое, как будто мы просто с подругой прокатились по городу и отлично провели время - и именно такого эффекта мне и хотелось. Большое спасибо, всем советую!

  • Л
    Лариса
    1 июня 2024
    По Нижнему Новгороду на мотоцикле
    Классная мотопрогулка! Увидеть город на скорости, очень необычно. Для меня очередное преодоление, я ж трусиха) Рекомендую однозначно! Кирилл отличный пилот 👍 Час пролетел как миг!
    Классная мотопрогулка! Увидеть город на скорости, очень необычно. Для меня очередное преодоление, я ж трусиха) Рекомендую
  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Нижний Новгород - в самое сердце
    Экскурсия понравилась. Виктория грамотный, эрудированный экскурсовод. Показала нам город с самых выгодных и интересных мест. Пошла навстречу всем нашим пожеланиям. Экскурсия пролетела незаметно. Спасибо.
  • В
    Вероника
    28 мая 2024
    По Нижнему Новгороду на мотоцикле
    Невероятно крутое путешествие по ночному Нижнему с ветерком! Красота вокруг и ощущение свободы! 😍 Безопасно и комфортно, такие впечатления точно должен испытать каждый в этом городе! Большое спасибо парням!
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Нижний Новгород: история на каждом шагу
    Лично я и мои друзья, влюбились в этот город благодаря интересному повествованию нашего гида. Экскурсия настолько прошла легко и с
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    интересом, что мы не заметили, как пробежали 2,5 часа… мы снова вернемся в этот сказочный город и с удовольствием пройдем новый маршрут с нашим гидом, историком и просто позитивным человеком! Благодарим от всей души 🫶🏻

  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    Нижний Новгород: история на каждом шагу
    Все понравилось. Хорошо провели время. Рассказы Ильи очень интересные, познавательные, узнали много нового про здания, мимо которых раньше ходили и не обращали внимание, про историю города, посмотрели красивые виды. Просто супер! Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «По мостам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
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  3. Нижний Новгород: история на каждом шагу
  4. На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
  5. Нижний Новгород - в самое сердце
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "По мостам" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 900 до 9 300. Туристы уже оставили гидам 858 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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