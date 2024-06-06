1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города
Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
11 июня в 00:00
13 июня в 00:00
6 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
История Нижнего Новгорода: 3-часовая автоэкскурсия по ключевым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, посетив его исторические места на комфортабельном автомобиле
Начало: На площади Минина и Пожарского, в начале улицы Бол...
Сегодня в 16:00
Завтра в 17:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород: путешествие сквозь века, от кремля до дома-самолета
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улочкам и восхищаясь архитектурными шедеврами
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород: путешествие в историю и культуру за 3 часа
Загляните в душу Нижнего Новгорода: от кремлевских башен до сокровищ прошлого, которые можно потрогать
Начало: На пл. Минина и Пожарского
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Нижний Новгород - в самое сердце: Путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от крепостных стен Кремля до уютных улочек Започаинья. Индивидуальная экскурсия с личным гидом
13 июня в 12:00
16 июня в 09:00
9 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород - столица граффити
Отыскать самые яркие образцы стрит-арта и узнать интересные факты о городе
Начало: Улица Ковалихинская
Сегодня в 17:30
13 июня в 12:30
5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
По Нижнему Новгороду на мотоцикле
Прокатиться с ветерком по улицам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках
Начало: В районе Московского вокзала
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
2 700₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице
Начало: У скульптуры Городовому
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Исследовать самобытные районы старинного города и полюбоваться волжскими пейзажами
Начало: у главного ярмарочного дома
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Спасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успели посмотреть. Елена нам за
- ООльга5 июня 2024Экскурсия отлично подойдёт тем, у кого мало времени в Нижнем Новгороде. Вы побываете и услышите истории в тех местах, куда без авто добираться самому не очень удобно
- ЛЛариса4 июня 2024Нам очень понравилось!
- ААнна4 июня 20246 мая были на экскурсии с Дарьей. Пешеходно-автомобильная экскурсия. Посетили основные достопримечательности. Дарья - очень интересная, приветливая девушка, увлекательно рассказывала,
- ООльга3 июня 2024Очень благодарна Виктории за организацию экскурсии. У меня был очень нестандартный запрос, и я не думала, что кто-либо из гидов
- ЛЛариса1 июня 2024Классная мотопрогулка! Увидеть город на скорости, очень необычно. Для меня очередное преодоление, я ж трусиха) Рекомендую однозначно! Кирилл отличный пилот 👍 Час пролетел как миг!
- ННаталья29 мая 2024Экскурсия понравилась. Виктория грамотный, эрудированный экскурсовод. Показала нам город с самых выгодных и интересных мест. Пошла навстречу всем нашим пожеланиям. Экскурсия пролетела незаметно. Спасибо.
- ВВероника28 мая 2024Невероятно крутое путешествие по ночному Нижнему с ветерком! Красота вокруг и ощущение свободы! 😍 Безопасно и комфортно, такие впечатления точно должен испытать каждый в этом городе! Большое спасибо парням!
- ТТатьяна26 мая 2024Лично я и мои друзья, влюбились в этот город благодаря интересному повествованию нашего гида. Экскурсия настолько прошла легко и с
- ООльга24 мая 2024Все понравилось. Хорошо провели время. Рассказы Ильи очень интересные, познавательные, узнали много нового про здания, мимо которых раньше ходили и не обращали внимание, про историю города, посмотрели красивые виды. Просто супер! Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «По мостам»
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