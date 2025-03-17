Приглашаю вас на экскурсию про нижегородцев, любящих своё Отечество и свой народ.
Вы увидите старинный собор в кремле с невероятно красивой архитектурой и могилу великого спасителя земли русской Минина. Узнаете, как появился Нижний Новгород и кто такой хлебный король.
Вы увидите старинный собор в кремле с невероятно красивой архитектурой и могилу великого спасителя земли русской Минина. Узнаете, как появился Нижний Новгород и кто такой хлебный король.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
На прогулке по территории Нижегородского кремля вы рассмотрите:
- Михайло-Архангельский собор — древнейший в городе памятник архитектуры
- Могилу организатора Земского ополчения и национального героя Кузьмы Минина
- Одно из лучших фортификационных сооружений Средневековья
- Плоды самоотверженной деятельности нижегородцев, созданные за многовековую историю города
И узнаете:
- Чем отличается основание Нижнего Новгорода от основания других русских городов
- Как нижегородские купцы повлияли на развитие авиации в стране
- Кого в России называли хлебным королём
- Как с древних времён на Руси формировалась гражданская личность
Рассказы я дополню богатым иллюстративным материалом.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Нижнем Новгороде
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Зовут меня Антон. Я дипломированный гид, окончил Нижегородский государственный университет им. Лобачевского, имею государственную аккредитацию. Очень люблю родной Нижний Новгород и его жителей, которые создавали и создают нашу славную многовековую историю. От всей души хочу показать вам древний город и поделиться теми событиями, которыми полны наши хроники.Задать вопрос
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