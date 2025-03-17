Нижегородцы и их судьбы

В сердце древнего города узнать, какой вклад внесли в общее государственное дело местные жители
Приглашаю вас на экскурсию про нижегородцев, любящих своё Отечество и свой народ.

Вы увидите старинный собор в кремле с невероятно красивой архитектурой и могилу великого спасителя земли русской Минина. Узнаете, как появился Нижний Новгород и кто такой хлебный король.
Нижегородцы и их судьбы
Нижегородцы и их судьбы
Нижегородцы и их судьбы
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

На прогулке по территории Нижегородского кремля вы рассмотрите:

  • Михайло-Архангельский собор — древнейший в городе памятник архитектуры
  • Могилу организатора Земского ополчения и национального героя Кузьмы Минина
  • Одно из лучших фортификационных сооружений Средневековья
  • Плоды самоотверженной деятельности нижегородцев, созданные за многовековую историю города

И узнаете:

  • Чем отличается основание Нижнего Новгорода от основания других русских городов
  • Как нижегородские купцы повлияли на развитие авиации в стране
  • Кого в России называли хлебным королём
  • Как с древних времён на Руси формировалась гражданская личность

Рассказы я дополню богатым иллюстративным материалом.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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