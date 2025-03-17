Антон — ваш гид в Нижнем Новгороде

Здравствуйте, уважаемые путешественники! Зовут меня Антон. Я дипломированный гид, окончил Нижегородский государственный университет им. Лобачевского, имею государственную аккредитацию. Очень люблю родной Нижний Новгород и его жителей, которые создавали и создают нашу славную многовековую историю. От всей души хочу показать вам древний город и поделиться теми событиями, которыми полны наши хроники.