97 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта обзорная прогулка — для тех, кто впервые знакомится с Нижним Новгородом — включает посещение основных достопримечательностей-брендов и видовых точек Нижнего Новгорода. Вы не только увидите древние улицы и здания, но и узнаете истории, стоящие за этими символами. Идеальный способ составить впечатление о городе и понять его характер!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

от 4286 ₽ за группу

Ваш гид в Нижнем Новгороде

Описание экскурсии

Итак, Нижний Новгород расположен на живописнейших холмах — Дятловых горах. Поэтому я постараюсь вам показать наиболее эффектные панорамные точки города, между которыми мы обязательно:

посетим древний Нижегородский кремль , где познакомимся с его фортификационными особенностями и его ансамблем

, где познакомимся с его фортификационными особенностями и его ансамблем пройдёмся по нижегородскому Арбату — пешеходной улице с топовыми памятниками истории и архитектуры: зданием городской думы, шикарным драматическим театром, сказочным государственным банком

— пешеходной улице с топовыми памятниками истории и архитектуры: зданием городской думы, шикарным драматическим театром, сказочным государственным банком посетим древний район Започаинье с купеческими белокаменными палатами и храмами

с купеческими белокаменными палатами и храмами прогуляемся по «карману России» — улице Рождественской, на которой полюбуемся удивительной красоты Строгановской церковью

Во время прогулки по территории древнего Кремля я познакомлю гостей города с историей его постройки и функционирования.

Мы посетим самый древний в Нижнем Новгороде Михайло-Архангельский собор с гробницей Кузьмы Минина, узнаем замысел архитектора Дома Советов

с гробницей Кузьмы Минина, узнаем замысел архитектора Дома Советов С высоты круч Дятловых гор посмотрим на «дно» — горьковскую «ночлежку», а также увидим панораму Макарьевско-Нижегородской ярмарки , самой большой в Европе

, самой большой в Европе На площади Минина вспомним тяготы путешественников в былые годы (здесь была Почтовая контора) и разберёмся, где делали паровые машины, которые лучше знаменитых английских

вспомним тяготы путешественников в былые годы (здесь была Почтовая контора) и разберёмся, где делали паровые машины, которые лучше знаменитых английских На главной улице города — Большой Покровской — будет рассказ о том, какое отношение имеет Нижний Новгород к замыслу «Мёртвых душ» Гоголя и при чём тут Пушкин

Гибкий график прогулки (утром, днём, вечером), продолжительность и наполнение экскурсии варьируется в зависимости от предпочтений и интересов гостей города.

Организационные детали