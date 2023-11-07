97 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта обзорная прогулка — для тех, кто впервые знакомится с Нижним Новгородом — включает посещение основных достопримечательностей-брендов и видовых точек Нижнего Новгорода. Вы не только увидите древние улицы и здания, но и узнаете истории, стоящие за этими символами. Идеальный способ составить впечатление о городе и понять его характер!
Описание экскурсии
Итак, Нижний Новгород расположен на живописнейших холмах — Дятловых горах. Поэтому я постараюсь вам показать наиболее эффектные панорамные точки города, между которыми мы обязательно:
- посетим древний Нижегородский кремль, где познакомимся с его фортификационными особенностями и его ансамблем
- пройдёмся по нижегородскому Арбату — пешеходной улице с топовыми памятниками истории и архитектуры: зданием городской думы, шикарным драматическим театром, сказочным государственным банком
- посетим древний район Започаинье с купеческими белокаменными палатами и храмами
- прогуляемся по «карману России» — улице Рождественской, на которой полюбуемся удивительной красоты Строгановской церковью
Во время прогулки по территории древнего Кремля я познакомлю гостей города с историей его постройки и функционирования.
- Мы посетим самый древний в Нижнем Новгороде Михайло-Архангельский собор с гробницей Кузьмы Минина, узнаем замысел архитектора Дома Советов
- С высоты круч Дятловых гор посмотрим на «дно» — горьковскую «ночлежку», а также увидим панораму Макарьевско-Нижегородской ярмарки, самой большой в Европе
- На площади Минина вспомним тяготы путешественников в былые годы (здесь была Почтовая контора) и разберёмся, где делали паровые машины, которые лучше знаменитых английских
- На главной улице города — Большой Покровской — будет рассказ о том, какое отношение имеет Нижний Новгород к замыслу «Мёртвых душ» Гоголя и при чём тут Пушкин
Гибкий график прогулки (утром, днём, вечером), продолжительность и наполнение экскурсии варьируется в зависимости от предпочтений и интересов гостей города.
Организационные детали
- Начало и окончание маршрута — в удобном для вас месте исторического центра
- По договорённости можно провести экскурсию по расширенному маршруту (на 3 часа)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1429 ₽
|Дети до 7 лет
|958 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1143 ₽
|Школьники
|1143 ₽
|Студенты
|1143 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 3949 туристов
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 129 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хорошая,добрая,интересная экскурсия,рекомендуем. Познавательный рассказ,как было,что было,без перегруза датами. Все легко и доступно для восприятия информации. Маршрут достаточно длинный,насыщенный,скучать нам не пришлось. Спасибо Алексею!
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Мы впервые приехали в Нижний Новгород и очень хотелось не только влюбиться в его внешний вид, но и узнать историю города глубже. У нас это получилось благодаря экскурсии, проведенной Алексеем.
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Экскурсия понравилась!
Алексей - добрейшей души человек!
Задержались с прибытием в город, перенесли экскурсию на попозже, погуляли по Кремлю чуток больше, чем обозначено в программе))
Благодарю!
Алексей - добрейшей души человек!
Задержались с прибытием в город, перенесли экскурсию на попозже, погуляли по Кремлю чуток больше, чем обозначено в программе))
Благодарю!
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Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Алексей чуткий и интеллигентный рассказчик. За 2 часа успели посетить главные «бренды» города и сделать красивые видовые фото. Спасибо!
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А
Очень интересная экскурсия. И Алексей - замечательный гид и рассказчик. Так как до этого я сам немного уже поизучал город, кое-что увидел, то возникли вопросы. Было приятно, что экскурсия Алексея
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Л
Алексей, огромное вам спасибо за проведенное время, увлекательный рассказ, приятное общение, идеальный маршрут, структурированный подход ко всему! Мы столько узнали нового, интересно, полезного. В НН второй раз (первый раз знакомились
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