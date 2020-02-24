97 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Итак, Нижний Новгород расположен на живописнейших холмах — Дятловых горах. Поэтому я постараюсь вам показать наиболее эффектные панорамные точки города, между которыми мы обязательно:

посетим древний Нижегородский Кремль, где познакомимся с его фортификационными особенностями и его ансамблем;

пройдемся по нижегородскому Арбату — пешеходной улице с топовыми памятниками истории и архитектуры: зданием городской думы, шикарным драматическим театром, сказочным государственным банком…

посетим древний район Започаинья с купеческими белокаменными палатами и храмами;

прогуляемся по “карману России” — улице Рождественской, на которой полюбуемся удивительной красоты Строгановской церковью

и многое, многое другое!

Во время прогулки по территории древнего Кремля я познакомлю гостей города с историей его постройки и функционирования; мы посетим самый древний в Нижнем Новгороде Михайло-Архангельский собор с гробницей Кузьмы Минина; узнаем замысел архитектора Дома Советов; с высоты круч Дятловых гор посмотрим “На дно” — горьковскую “ночлежку”, а также увидим панораму самой большой ярмарки в Европе — Макарьевско-Нижегородской. На площади Минина вспомним тяготы путешественников в былые годы (здесь была Почтовая контора); узнаем, где делали паровые машины, которые лучше знаменитых английских; на главной улице города — Большой Покровской — будет рассказ о том, какое отношение имеет Нижний Новгород к замыслу “Мертвых душ” Гоголя и при чем тут Пушкин…

Гибкий график прогулки (утром, днем, вечером), продолжительность и наполнение экскурсии варьируется в зависимости от предпочтений и интересов гостей города. Пишите, звоните — договоримся!