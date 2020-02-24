97 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах — на обзорной прогулке

Алексей
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Алексей – ваш гид
Данная обзорная прогулка — для путешественников, желающих совершить свое первое знакомство с Нижним Новгородом — включает посещение основных достопримечательностей-брендов и видовых точек Нижнего Новгорода.
От 2080 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 12 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии97 отзывов
4.79
Нижегородский Кремль и другие бренды города
Нижегородский Кремль и другие бренды города

Что вас ожидает

Итак, Нижний Новгород расположен на живописнейших холмах — Дятловых горах. Поэтому я постараюсь вам показать наиболее эффектные панорамные точки города, между которыми мы обязательно:

  • посетим древний Нижегородский Кремль, где познакомимся с его фортификационными особенностями и его ансамблем;
  • пройдемся по нижегородскому Арбату — пешеходной улице с топовыми памятниками истории и архитектуры: зданием городской думы, шикарным драматическим театром, сказочным государственным банком…
  • посетим древний район Започаинья с купеческими белокаменными палатами и храмами;
  • прогуляемся по “карману России” — улице Рождественской, на которой полюбуемся удивительной красоты Строгановской церковью
  • и многое, многое другое!

Во время прогулки по территории древнего Кремля я познакомлю гостей города с историей его постройки и функционирования; мы посетим самый древний в Нижнем Новгороде Михайло-Архангельский собор с гробницей Кузьмы Минина; узнаем замысел архитектора Дома Советов; с высоты круч Дятловых гор посмотрим “На дно” — горьковскую “ночлежку”, а также увидим панораму самой большой ярмарки в Европе — Макарьевско-Нижегородской. На площади Минина вспомним тяготы путешественников в былые годы (здесь была Почтовая контора); узнаем, где делали паровые машины, которые лучше знаменитых английских; на главной улице города — Большой Покровской — будет рассказ о том, какое отношение имеет Нижний Новгород к замыслу “Мертвых душ” Гоголя и при чем тут Пушкин…

Гибкий график прогулки (утром, днем, вечером), продолжительность и наполнение экскурсии варьируется в зависимости от предпочтений и интересов гостей города. Пишите, звоните — договоримся!

Организационные детали

Начало и окончание маршрута — в удобном для вас месте исторического центра, время прогулки — 3 часа (полная версия) или 2 часа (сокращенная версия).

Нижегородский Кремль и другие бренды города
Нижегородский Кремль и другие бренды города
Нижегородский Кремль и другие бренды города
Нижегородский Кремль и другие бренды города
Нижегородский Кремль и другие бренды города
Нижегородский Кремль и другие бренды города
Нижегородский Кремль и другие бренды города
Нижегородский Кремль и другие бренды города
Нижегородский Кремль и другие бренды города
Нижегородский Кремль и другие бренды города
Нижегородский Кремль и другие бренды города
Нижегородский Кремль и другие бренды города
Нижегородский Кремль и другие бренды города
Нижегородский Кремль и другие бренды города
Нижегородский Кремль и другие бренды города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными жителями. Опыт организации экскурсий по городу и области (пешие, автомобильные, велосипедные) — с 2006 года. Область краеведческих интересов: старообрядческий Городец, православный Арзамас, литературное Болдино, древний Муром и промышленная Выкса. Большинство моих мероприятий проходят в стиле прогулок.
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97 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
22 февраля экскурсию провёл Алексей. Большое ему спасибо. Прекрасный рассказ о городе, истории. Интересное изложение информации, время прошло незаметно. Очень рекомендуем Алексея!
15 января 2020
приехали в Нижний, погуляли пару дней, читали в интернете об истории, куда идем, но поняли, нужна живая информация о городе! Алексей , очень приятный молодой человек, эрудированный, влюблен в свой город!Поэтому ребенку 12 лет и нам 40 летним информация была интересна и главное не занудная!
РЕКОМЕНДУЮ!
после экскурсии осталось, приятное послевкусие!!!
2 декабря 2019
Прекрасная эксскурсия, гуляли по историческому центру Нижнего Новгорода, но узнали не только об истории этих мест, но и о других знаменательных местах большого города. Материал подавался интересно и живо, наряду с достверными фактами услышали и много городских легенд и курьёзных случаев, связанных с тем или иным событием и людьми в них участвующих, что согласитесь, очень облегчает восприятие и понимание услышанного. Мы брали трёх часовую эксскурсию, а когда она закончилась, то увидели, что гуляли намного больше и это нас тоже приятно удивило, потому что время совсем не чуствовалось. Алексей оказался и знатоком своего города и приятным собеседником.
5 августа 2019
Несмотря на дождливую погоду и летние +12 градусов))) мы отлично прогулялись по территории Кремля. Прошли до памятника В. Чкалову и Чкаловской лестницы. Полюбовались стрелкой рек и вернулись на Большую Покровскую улицу. Кроме того, зашли в Спасопреображенский собор Нижегородского кремля, в нем находится усыпальница Кузьмы Минина.
Алексей рассказал много интересных фактов и событий из жизни Нижнего Новгорода. 2 часа пролетели незаметно....
Алексей, спасибо еще раз.
Катя и Агата)
2 августа 2019
Были в Нижнем Новгороде один день с мужем и детьми. Спасибо огромное нашему гиду Алексею за прекрасно проведенную экскурсию. Узнали много нового и интересного про историю города и его знаменитых жителей. Остались очень довольны приятным и непринуждённым общением.
1 августа 2019
Алексей - очень приятный молодой человек с глубоким знанием истории. Видно, что любит свой город. Маршрут был построен с учётом месторасположения нашего жилья. Количество новой информации оптимально для первого знакомства с городом. Очень довольны экскурсией.
29 июля 2019
Ходили 2 мамы с 2 девочками 8 лет. В восторге все- рассказ не утомителен, детям было интересно- приехав домой девченки наперебой рассказывали об увиденном! Спасибо огромное!!!!
29 июля 2019
Алексей, спасибо большое от всей нашей семьи (меня, мужа и сына 11 лет)! Нам очень понравилась прогулка по Кремлю и окрестностям, познавательно, информативно и интересно! Алексей, такое впечатление, знает все о Нижнем Новгороде и может ответить на любой вопрос!
26 июня 2019
Доброго дня. Выбрали экскурсовода по рейтингу. Не пожалели. Долго переписывались, уточняли различные моменты. Выбрали 2х часовую обзорную экскурсию на автомобиле. Объездили основные достопримечательности, заходили в храмы, прогулялись по набережной... Провели в итоге 2,5 часа)) Алексей - увлеченный человек своего дела! Спасибо!
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18 июня 2019
Алексей просто молодец!Экскурсия, проведённая на высшем уровне очень понравилась,наш гид сумел своим рассказом заинтересовать не только взрослых,но и подростков,что сделать довольно-таки сложно.Мы просто влюбились в Нижний Ноагород и в этом большая заслуга Алексея.СПАСИБО !!!
Ещё 87 отзывов

Алексей проводит ещё 4 экскурсии

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