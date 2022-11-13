Что вас ждет

Увлекательная экскурсия, не перегружена историческими объектами. Будет интересна как взрослым, так и семьям с детьми, которые хотят непринужденно и интересно провести время в Нижнем Новгороде.

Катание на колесе обозрения и канатной дороге

Посадка в автобус. Переезд до канатной дороги. Краткая экскурсия о городе.

Катание на колесе обозрения (1 круг). Великолепный вид на город и незабываемые впечатления гарантированны. Предложим немного свободного времени для фотографирования, чтобы запечатлеть незабываемые виды открывающиеся с этого места.

Прогулка на канатной дороге. Канатная дорога, соединяющая два берега реки Волги — самая высокая и длинная в Европе. Проплыть по воздуху 3,6 км. над речной гладью приятно и почти не страшно.

Обед в кафе города.

Улица Рождественская

Деловой центр города XIX в., облик которого практически без изменений сохранился до наших дней. Великолепные банки, церкви, доходные дома — воплощенный дух российского купечества. И в двух шагах от них — остатки «Миллиошки», кварталов бедноты, так живо описанных Максимом Горьким. На улице Рождественской вы увидите красивейший храм России — собор в честь пресвятой Богородицы. Шедевр «русского барокко». Это изящное монументальное здание с тонкой белокаменной резьбой поражает своей красотой и величественностью.

Катание на кораблике

Речная прогулка 1,5 часа для желающих посмотреть на город со стороны реки. Оплачивается дополнительно.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

транспортное обслуживание,

услуги гида,

стоимость билета на колесо обозрения (1 круг),

стоимость билетов на канатную дорогу (туда и обратно),

обед.

Туристы оплачивают самостоятельно:

катание на кораблике — 500 руб. /чел.