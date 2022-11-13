Нижний с высоты птичьего полета: колесо обозрения и канатная дорога

Увлекательная экскурсия, не перегружена историческими объектами

Увлекательная экскурсия, не перегружена историческими объектами.

Будет интересна как взрослым, так и семьям с детьми, которые хотят непринужденно и интересно провести время в Нижнем Новгороде.

Мы полюбуемся великолепными видами на город с высоты колеса обозрения, пересечем Волгу по канатной дороге и прогуляемся по Рождественской улице.
Нижний с высоты птичьего полета: колесо обозрения и канатная дорога
Нижний с высоты птичьего полета: колесо обозрения и канатная дорога
Нижний с высоты птичьего полета: колесо обозрения и канатная дорога
Нижний с высоты птичьего полета: колесо обозрения и канатная дорога
Нижний с высоты птичьего полета: колесо обозрения и канатная дорога
Нижний с высоты птичьего полета: колесо обозрения и канатная дорога
Нижний с высоты птичьего полета: колесо обозрения и канатная дорога
Ближайшие даты:
13
ноя
20
ноя
27
ноя
4
дек
11
дек

Что вас ожидает 🤩

  • Улица Рождественская
  • Сенная площадь
  • Панорама Нижнего Новгорода с высоты
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Описание

Что вас ждет

Увлекательная экскурсия, не перегружена историческими объектами. Будет интересна как взрослым, так и семьям с детьми, которые хотят непринужденно и интересно провести время в Нижнем Новгороде.

Катание на колесе обозрения и канатной дороге

Посадка в автобус. Переезд до канатной дороги. Краткая экскурсия о городе.
Катание на колесе обозрения (1 круг). Великолепный вид на город и незабываемые впечатления гарантированны. Предложим немного свободного времени для фотографирования, чтобы запечатлеть незабываемые виды открывающиеся с этого места.
Прогулка на канатной дороге. Канатная дорога, соединяющая два берега реки Волги — самая высокая и длинная в Европе. Проплыть по воздуху 3,6 км. над речной гладью приятно и почти не страшно.
Обед в кафе города.

Улица Рождественская

Деловой центр города XIX в., облик которого практически без изменений сохранился до наших дней. Великолепные банки, церкви, доходные дома — воплощенный дух российского купечества. И в двух шагах от них — остатки «Миллиошки», кварталов бедноты, так живо описанных Максимом Горьким. На улице Рождественской вы увидите красивейший храм России — собор в честь пресвятой Богородицы. Шедевр «русского барокко». Это изящное монументальное здание с тонкой белокаменной резьбой поражает своей красотой и величественностью.

Катание на кораблике

Речная прогулка 1,5 часа для желающих посмотреть на город со стороны реки. Оплачивается дополнительно.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • транспортное обслуживание,
  • услуги гида,
  • стоимость билета на колесо обозрения (1 круг),
  • стоимость билетов на канатную дорогу (туда и обратно),
  • обед.

Туристы оплачивают самостоятельно:

катание на кораблике — 500 руб. /чел.

по воскресеньям

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
  • Стоимость билета на колесо обозрения (1 круг)
  • Стоимость билетов на канатную дорогу (туда и обратно)
  • Обед
Что не входит
  • Катание на кораблике — 500 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: пл. Ленина, Нижний Новгород
Завершение: на Набережной у причала
Когда и сколько длится?
Когда: по воскресеньям
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Программу нужно обязательно оплатить до поездки
  • Так как мы выкупаем билеты на канатку и колесо обозрения заранее
  • А также заранее заказываем обед. Нам нужно знать точное количество людей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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