Что вас ждет
Увлекательная экскурсия, не перегружена историческими объектами. Будет интересна как взрослым, так и семьям с детьми, которые хотят непринужденно и интересно провести время в Нижнем Новгороде.
Катание на колесе обозрения и канатной дороге
Посадка в автобус. Переезд до канатной дороги. Краткая экскурсия о городе.
Катание на колесе обозрения (1 круг). Великолепный вид на город и незабываемые впечатления гарантированны. Предложим немного свободного времени для фотографирования, чтобы запечатлеть незабываемые виды открывающиеся с этого места.
Прогулка на канатной дороге. Канатная дорога, соединяющая два берега реки Волги — самая высокая и длинная в Европе. Проплыть по воздуху 3,6 км. над речной гладью приятно и почти не страшно.
Обед в кафе города.
Улица Рождественская
Деловой центр города XIX в., облик которого практически без изменений сохранился до наших дней. Великолепные банки, церкви, доходные дома — воплощенный дух российского купечества. И в двух шагах от них — остатки «Миллиошки», кварталов бедноты, так живо описанных Максимом Горьким. На улице Рождественской вы увидите красивейший храм России — собор в честь пресвятой Богородицы. Шедевр «русского барокко». Это изящное монументальное здание с тонкой белокаменной резьбой поражает своей красотой и величественностью.
Катание на кораблике
Речная прогулка 1,5 часа для желающих посмотреть на город со стороны реки. Оплачивается дополнительно.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- транспортное обслуживание,
- услуги гида,
- стоимость билета на колесо обозрения (1 круг),
- стоимость билетов на канатную дорогу (туда и обратно),
- обед.
Туристы оплачивают самостоятельно:
катание на кораблике — 500 руб. /чел.