Проехать по украшенным улицам города, узнать интересные истории и погрузиться в атмосферу праздника

Нижний Новгород — новогодняя столица России-2022.

Приглашаем вместе полюбоваться его яркими декорациями, эффектной иллюминацией и замечательными уличными инсталляциями! Вы увидите все главные достопримечательности города, заглянете в музей при фабрике елочных игрушек, согреетесь безалкогольным глинтвейном, услышите о новогодних традициях и приметах.
Новогодний Нижний Новгород
Новогодний Нижний Новгород
Новогодний Нижний Новгород
Новогодний Нижний Новгород
Новогодний Нижний Новгород
Новогодний Нижний Новгород
Новогодний Нижний Новгород
Новогодний Нижний Новгород

Что вас ожидает

Сказочный Нижний Новгород

Вы увидите в зимнем обличии «визитные карточки» города: старинную улицу Рождественскую, заснеженные холмы Дятловых гор, Нижегородскую ярмарку, собор Александра Невского и памятник Петру I. Полюбуетесь уснувшими под снежным покрывалом великими реками Ока и Волга, посетите Благовещенскую площадь и оцените главную новогоднюю елку. Кроме того, погрузитесь в атмосферу детства в уютном магазине-музее при фабрике елочных игрушек «Ариэль».

Новогодние истории

Я расскажу, почему в нашей стране Новый год празднуют именно 1 января, какие приметы связаны с этим днем и откуда пошла традиция украшать игрушками ели. А также: как встречали наступление нового года нижегородские купцы и обитатели бедного района Миллиошка, как проходила «Горьковская елка» для местных детишек в начале 20 века и какие интересные истории связаны с рождественскими пушечными залпами.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии на вашем автомобиле — 4050 р.
  • Магазин-музей елочных игрушек работает с 10:00 до 18:00
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По запросу мы можем организовать экскурсию для группы до 20 человек. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Надежда
Надежда
Здравствуйте! Меня зовут Надежда, я представляю команду профессиональных гидов. Мы все коренные нижегородцы, которые очень любят свой город и гордятся им. С нами вы проведете время весело и интересно, узнаете много любопытных фактов и увидите все самое лучшее.
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