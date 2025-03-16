По канатной дороге в Нижнем Новгороде - с аудиогидом (билет не включён)

Вы прокатитесь по самой длинной канатной дороге России и увидите Волгу с высоты 861 метр. Сделаете красивые панорамные фотографии. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне — вы услышите самые яркие факты и легенды о Нижнем Новгороде и окрестностях. Время в пути составит около 12 минут, аудиопрогулка рассчитана примерно на это время.

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Экскурсии с аудиогидом Организатор в Нижнем Новгороде

Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание аудиогида

Вы откроете панорамы Нижнего Новгорода и Бора, которые и соединяет канатная дорога. Увидите заволжские леса, Дятловы горы, Нижегородский кремль, Печёрский Вознесенский монастырь и Стрелку — мыс на месте слияния Волги и Оки.

Вы узнаете:

Об истории Нижнего Новгорода, знаменитой Нижегородской ярмарке, Чкаловской лестнице и городе Бор

О самой канатной дороге, построенной для пассажирских перевозок в дополнение к речному такси, электропоездам и автобусам

Чем живёт и чем жила матушка Волга

Какими земляками гордятся нижегородцы

Легенды и сказания края

Организационные детали

Дополнительные расходы: билет на канатную дорогу — 100 ₽ с человека в одну сторону.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно