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Покровка — Нижегородский «Арбат»

5
2 отзыва
Василий С.
Василий С. – Гид из Нижнего Новгорода
Быть в Нижнем и не прогуляться 👣 по Покровке — это просто преступно.

Приглашаю в увлекательное путешествие.

Мы пройдём по древнему Московскому тракту, по Нижегородскому «Арбату», по Большой Покровской, соединившей две главные площади города: пл.

Горького с пл.

Минина.

Горький и Минин — легендарные нижегородцы, прославившие Нижний на всю Россию, на весь мир.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 1 900 ₽ за экскурсию

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Покровка — Нижегородский «Арбат»
Покровка — Нижегородский «Арбат»

Что вы увидите

  • Большая Покровская
  • Дворец труда
  • Дворянское собрание
  • Драмтеатр
  • Женское епархиальное училище
  • Здание Окружного суда
  • Мастерская Свердлова
  • Нижегородское отделение государственного банка
  • Памятник Свердлову
  • Площадь Минина и Пожарского
  • Русский музей фотографии
  • Театр Кукол
  • Торговый дом Чеснокова и Кудряшова
  • Ул. Большая Покровская
Много интересного нас ожидает: прекрасные здания и захватывающие биографии, были и небылицы, истории 📖 и легенды. Всё покажу, обо всём расскажу, скучно не будет.
Во время экскурсии 🧭 вы увидите:• пл. Горького: памятник Горькому, Дом связи
  • театр Кукол
  • технический музей
  • музей Истории художественных промыслов
  • здание реального владимирского училища
  • место Покровской церкви
  • Женское епархиальное училище
  • Нижегородское отделение государственного банка
  • памятник Свердлову
  • Дворянское собрание
  • здание Окружного суда
  • музей Добролюбова
  • торговый дом Чеснокова и Кудряшова
  • Русский музей 🖼 фотографии
  • Драмтеатр
  • памятник Добролюбову
  • мастерская Свердлова
  • дом Костромина, Кулибин
  • Дворец труда
  • пл. Минина и Пожарского
  • памятник Минину и многое другое Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий и пожеланий группы.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Большая Покровская, 1, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 Площадь М. Горького, Нижний Новгород
Покровка — Нижегородский «Арбат»
Покровка — Нижегородский «Арбат»
Покровка — Нижегородский «Арбат»
Покровка — Нижегородский «Арбат»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Василий С.
Василий С.
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2 отзыва оставили туристы

Василий С. проводит ещё 6 экскурсий

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