Много интересного нас ожидает: прекрасные здания и захватывающие биографии, были и небылицы, истории 📖 и легенды. Всё покажу, обо всём расскажу, скучно не будет.

Во время экскурсии 🧭 вы увидите:• пл. Горького: памятник Горькому, Дом связи