Что вы увидите
- Большая Покровская
- Дворец труда
- Дворянское собрание
- Драмтеатр
- Женское епархиальное училище
- Здание Окружного суда
- Мастерская Свердлова
- Нижегородское отделение государственного банка
- Памятник Свердлову
- Площадь Минина и Пожарского
- Русский музей фотографии
- Театр Кукол
- Торговый дом Чеснокова и Кудряшова
- Ул. Большая Покровская
Много интересного нас ожидает: прекрасные здания и захватывающие биографии, были и небылицы, истории 📖 и легенды. Всё покажу, обо всём расскажу, скучно не будет.
Во время экскурсии 🧭 вы увидите:• пл. Горького: памятник Горькому, Дом связи
- театр Кукол
- технический музей
- музей Истории художественных промыслов
- здание реального владимирского училища
- место Покровской церкви
- Женское епархиальное училище
- Нижегородское отделение государственного банка
- памятник Свердлову
- Дворянское собрание
- здание Окружного суда
- музей Добролюбова
- торговый дом Чеснокова и Кудряшова
- Русский музей 🖼 фотографии
- Драмтеатр
- памятник Добролюбову
- мастерская Свердлова
- дом Костромина, Кулибин
- Дворец труда
- пл. Минина и Пожарского
- памятник Минину и многое другое Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
- Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий и пожеланий группы.
Что не входит
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Большая Покровская, 1, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 Площадь М. Горького, Нижний Новгород
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Василий С.
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