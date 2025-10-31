Познавательная квест-прогулка по Верхне-Волжской набережной
Раскрыть историю Нижнего Новгорода через увлекательные рассказы и задания
Приглашаю прогуляться по Верхне-Волжской набережной — одной из самых красивых городских улиц.
Вы станете моими соведущими: я буду рассказывать, задавать вопросы и предлагать небольшие задания, а вы — искать ответы и разгадывать тайны домов.
Вместе мы откроем историю, скрытую за фасадами, и соберём ещё один яркий фрагмент мозаики нашей страны.
5
1 отзыв
Описание квеста
Начнём у памятника Чкалову. Здесь вспомним о героях — Чкалове и Нестерове, о небе, дерзости и подвигах.
Пора сделать первые шаги по набережной! Вы узнаете, что находилось здесь в начале 19 века и как этот откос превратился в «витрину Нижнего».
Особняки Сироткина, Рукавишникова, Каменских. Поговорим о купеческом наследии, о людях, чьи заводы, суда и меценатство определяли облик города.
Георгиевская башня кремля. На откосе рядом с ней вы увидите место, где зародился Нижний Новгород, и узнаете, почему именно здесь должен был появиться русский город.
Советская эпоха. Вспомним, почему улицу в 1920-е годы называли Радионабережной и кто совершил в Нижнем революцию в судостроении.
Бывший больничный сад. Здесь попробуем ориентироваться на местности и поговорим о важности образования, ведь рядом — корпуса Политехнического университета.
Завершить прогулку можно поездкой на канатной дороге — красивой точкой финала маршрута с видом на оба берега Волги.
Вы узнаете:
как Волжский откос, некогда застроенный бедняцкими лачугами, превратился в парадную витрину Нижнего Новгорода
кто из нижегородских купцов построил здесь свои великолепные особняки
как знаменитые горожане влияли на развитие судоходства, промышленности и благотворительности
какие легенды хранят старинные дома
и чем прославились первые покорители неба, чьи имена связаны с этим местом
Организационные детали
Экскурсия расчитана на взрослых и детей старше 12 лет
Цена указана за группу не более 4 человек. Если вас больше, то каждый следующий участник +500 ₽
Катание на канатной дороге по желанию, оплачивается дополнительно (150₽ в одну сторону)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 193 туристов
Давайте знакомиться. Я историк по образованию, окончила истфак Нижегородского университета, имею диплом гида. Коренная нижегородка, очень люблю свой город и хочу открыть его вам с лучшей стороны. Нижний этого заслуживает!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Г
Галина
1 ноя 2025
Интересная экскурсия с элементами квеста. Понравилась и мне и ребёнку 13 лет.