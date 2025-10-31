Мои заказы

Познавательная квест-прогулка по Верхне-Волжской набережной

Раскрыть историю Нижнего Новгорода через увлекательные рассказы и задания
Приглашаю прогуляться по Верхне-Волжской набережной — одной из самых красивых городских улиц.

Вы станете моими соведущими: я буду рассказывать, задавать вопросы и предлагать небольшие задания, а вы — искать ответы и разгадывать тайны домов.

Вместе мы откроем историю, скрытую за фасадами, и соберём ещё один яркий фрагмент мозаики нашей страны.
Описание квеста

Начнём у памятника Чкалову. Здесь вспомним о героях — Чкалове и Нестерове, о небе, дерзости и подвигах.

Пора сделать первые шаги по набережной! Вы узнаете, что находилось здесь в начале 19 века и как этот откос превратился в «витрину Нижнего».

Особняки Сироткина, Рукавишникова, Каменских. Поговорим о купеческом наследии, о людях, чьи заводы, суда и меценатство определяли облик города.

Георгиевская башня кремля. На откосе рядом с ней вы увидите место, где зародился Нижний Новгород, и узнаете, почему именно здесь должен был появиться русский город.

Советская эпоха. Вспомним, почему улицу в 1920-е годы называли Радионабережной и кто совершил в Нижнем революцию в судостроении.

Бывший больничный сад. Здесь попробуем ориентироваться на местности и поговорим о важности образования, ведь рядом — корпуса Политехнического университета.

Завершить прогулку можно поездкой на канатной дороге — красивой точкой финала маршрута с видом на оба берега Волги.

Вы узнаете:

  • как Волжский откос, некогда застроенный бедняцкими лачугами, превратился в парадную витрину Нижнего Новгорода
  • кто из нижегородских купцов построил здесь свои великолепные особняки
  • как знаменитые горожане влияли на развитие судоходства, промышленности и благотворительности
  • какие легенды хранят старинные дома
  • и чем прославились первые покорители неба, чьи имена связаны с этим местом

Организационные детали

  • Экскурсия расчитана на взрослых и детей старше 12 лет
  • Цена указана за группу не более 4 человек. Если вас больше, то каждый следующий участник +500 ₽
  • Катание на канатной дороге по желанию, оплачивается дополнительно (150₽ в одну сторону)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 193 туристов
Давайте знакомиться. Я историк по образованию, окончила истфак Нижегородского университета, имею диплом гида. Коренная нижегородка, очень люблю свой город и хочу открыть его вам с лучшей стороны. Нижний этого заслуживает!

Отзывы и рейтинг

Галина
1 ноя 2025
Интересная экскурсия с элементами квеста.
Понравилась и мне и ребёнку 13 лет.

