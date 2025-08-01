Эта прогулка подарит вам совершенно новый взгляд на Нижний Новгород. Вы будете скользить по реке на современных сапбордах с подсветкой и управлять цветом прямо с пульта.
Небольшая группа, дружеская атмосфера, звёздное небо и волшебное сияние под ногами — такой вечер сложно забыть!
Небольшая группа, дружеская атмосфера, звёздное небо и волшебное сияние под ногами — такой вечер сложно забыть!
Описание водной прогулки
Вечерняя прогулка по Волге
Сап-прогулка проходит в сумерках и ночью, когда огни города отражаются в воде, создавая сказочную атмосферу.
Светящиеся сапборды с пультом управления
Мы предоставим новейшие модели досок с RGB-подсветкой и встроенным прожектором. Вы сами выбираете цвет — под настроение.
Мини-группа до 5 человек
Уютный формат: никого лишнего, только вы, сапборд, река и огни большого города. Опытные инструкторы — всегда рядом.
Гибкий маршрут без спешки
Можно обогнуть остров с опорами канатной дороги, заглянуть в бухту со спящими яхтами или просто плыть навстречу ночи — всё зависит от пожеланий группы.
Организационные детали
- Программа подходит в том числе новичкам, но тем, кто уже катался при свете дня, будет легче поймать баланс в темноте
- Наденьте удобную закрытую одежду (например, леггинсы и худи или спортивный костюм)
- Мы предоставим всё необходимое для прогулки, перед стартом проведём инструктаж
- На маршруте вас будет сопровождать инструктор из нашей команды
ежедневно в 21:30
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Гребного канала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 402 туристов
Представлю нижегородскую школу сапбординга, основанную в 2016 году энтузиастами нового вида спорта. Мы обучаем гребле стоя на доске всех желающих, организуем уникальные прогулки на сапбордах по увлекательным маршрутам в черте города и за пределами городской акватории. Предоставляем всё необходимое оборудование в прокат, проводим как групповое обучение, так и индивидуальные тренировки, помогаем в индивидуальном подборе досок, вёсел и аксессуаров.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Давыдова
1 авг 2025
Благодарю за увлекательное путешествие на сапах, очень интересно. Понравился маршрут. Осталась довольна.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
до 3 чел.
Огни ночного Нижнего Новгорода
Когда вечер опускается на город, Нижний Новгород оживает в свете огней. Откройте для себя чарующие виды и истории на этой уникальной экскурсии
Начало: На площади Горького
17 ноя в 18:00
18 ноя в 18:00
6000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дивеевские Свет и Радость
Погрузитесь в духовное наследие России, посетив Свято-Троицкий монастырь и мощи Серафима Саровского. Уникальная возможность прикоснуться к истории
Начало: В вашем отеле в Нижнем Новгороде
21 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
На катере - по Волге
Насладитесь спокойствием Волжской акватории на комфортабельном катере. Восхитительные виды и уютная атмосфера ждут вас
Начало: Набережная Гребного канала
1 дек в 09:30
2 дек в 09:30
12 700 ₽ за всё до 4 чел.