Эта прогулка подарит вам совершенно новый взгляд на Нижний Новгород. Вы будете скользить по реке на современных сапбордах с подсветкой и управлять цветом прямо с пульта. Небольшая группа, дружеская атмосфера, звёздное небо и волшебное сияние под ногами — такой вечер сложно забыть!

Описание водной прогулки

Вечерняя прогулка по Волге

Сап-прогулка проходит в сумерках и ночью, когда огни города отражаются в воде, создавая сказочную атмосферу.

Светящиеся сапборды с пультом управления

Мы предоставим новейшие модели досок с RGB-подсветкой и встроенным прожектором. Вы сами выбираете цвет — под настроение.

Мини-группа до 5 человек

Уютный формат: никого лишнего, только вы, сапборд, река и огни большого города. Опытные инструкторы — всегда рядом.

Гибкий маршрут без спешки

Можно обогнуть остров с опорами канатной дороги, заглянуть в бухту со спящими яхтами или просто плыть навстречу ночи — всё зависит от пожеланий группы.

Организационные детали