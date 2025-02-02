На сапах – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «На сапах» в Нижнем Новгороде, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Путешествие в сказочную Ворсму из Нижнего Новгорода
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в сказочную Ворсму из Нижнего Новгорода
Посетить монастырь на острове, побывать в ножевой столице России и увидеть незамерзающее озеро
Начало: У станции метро «Горьковская»
Завтра в 09:00
3 фев в 09:00
14 000 за всё до 6 чел.
Сап-приключение на озере Тосканка
SUP-прогулки
4.5 часа
Водная прогулка
Сап-приключение на озере Тосканка
Исследовать самые красивые уголки природной жемчужины Нижегородского края
Начало: В Ворсме
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
3500 за человека
Фантастическое путешествие на сапах в зимнюю сказку
SUP-прогулки
3 часа
Водная прогулка
Фантастическое путешествие на сапах в зимнюю сказку
Безумно? Безумно красиво! Безопасно катаемся в Нижегородской области
Начало: В городе Ворсма
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
4300 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «На сапах»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в сказочную Ворсму из Нижнего Новгорода
  2. Сап-приключение на озере Тосканка
  3. Фантастическое путешествие на сапах в зимнюю сказку
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в феврале 2025
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "На сапах" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 14 000.
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