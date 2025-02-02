5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в сказочную Ворсму из Нижнего Новгорода
Посетить монастырь на острове, побывать в ножевой столице России и увидеть незамерзающее озеро
Начало: У станции метро «Горьковская»
Завтра в 09:00
3 фев в 09:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
4.5 часа
Водная прогулка
Сап-приключение на озере Тосканка
Исследовать самые красивые уголки природной жемчужины Нижегородского края
Начало: В Ворсме
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
3500₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Фантастическое путешествие на сапах в зимнюю сказку
Безумно? Безумно красиво! Безопасно катаемся в Нижегородской области
Начало: В городе Ворсма
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
4300₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «На сапах»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в феврале 2025
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "На сапах" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 14 000.
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2025 год на сапах, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель