Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Нижнем Новгороде, цены от 650 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Нижний Новгород с воды и пешком - гений места
На теплоходе
2.5 часа
-
5%
6 отзывов
Водная прогулка
Уникальная экскурсия по Волге и Оке в Нижнем Новгороде, где вы увидите архитектурные шедевры и услышите местные легенды
Начало: У Речного вокзала
24 сен в 11:30
25 сен в 11:30
7600 ₽8000 ₽ за всё до 3 чел.
Нижний Новгород: кремль и Верхне-Волжская набережная
Пешая
2 часа
5 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Откройте для себя Нижний Новгород через его кремль и набережную. История, архитектура и завораживающие виды ждут вас на каждом шагу
Начало: У ТИЦ (Нижегородский туристско-информационный цент...
28 сен в 12:00
5 окт в 12:00
650 ₽ за человека
Нижний Новгород в деталях
На машине
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Познакомьтесь с историей и культурой Нижнего Новгорода через его главные достопримечательности. Узнайте, как город развивался и чем он знаменит
24 сен в 10:00
30 сен в 13:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.

Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Чкаловская лестница
  4. Рождественская улица
  5. Набережная
  6. Большая Покровская улица
  7. Кремль
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в сентябре 2025
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 8500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
