Водная прогулка
Нижний Новгород с воды и пешком - гений места
Уникальная экскурсия по Волге и Оке в Нижнем Новгороде, где вы увидите архитектурные шедевры и услышите местные легенды
Начало: У Речного вокзала
24 сен в 11:30
25 сен в 11:30
7600 ₽
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 25 чел.
Историческая прогулка по Нижнему Новгороду
Откройте для себя Нижний Новгород через его кремль и набережную. История, архитектура и завораживающие виды ждут вас на каждом шагу
Начало: У ТИЦ (Нижегородский туристско-информационный цент...
28 сен в 12:00
5 окт в 12:00
650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижний Новгород в деталях
Познакомьтесь с историей и культурой Нижнего Новгорода через его главные достопримечательности. Узнайте, как город развивался и чем он знаменит
24 сен в 10:00
30 сен в 13:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
