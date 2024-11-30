Любите русскую глубинку и аутентичные ремёсла? Тогда это предложение для вас! В Семёнове вы побываете на фабрике «Хохломская роспись» и увидите, как создаются яркие изделия, украшенные традиционными растительными мотивами. В Городце осмотрите «Город мастеров» — музей под открытым небом с деревянными домами и мастерскими местных умельцев.

Описание экскурсии

Семёнов: фабрика «Хохломская роспись»

На легендарной фабрике вы пройдёте по цехам, где рождается хохлома, и понаблюдаете за каждым этапом её создания: от вытачивания изделия на токарном станке до сушки в специальных печах. Полюбуетесь русскими матрешками, созданными умелыми руками мастеров. А также узнаете секреты их росписи, в каждый элемент которой заложен глубокий смысл. Под руководством опытного художника распишете деревянное изделие и создадите собственный уникальный сувенир.

Городец: «Город мастеров» и не только

В этом ярком сказочном городке вы погуляете по центральным улицам, рассматривая каменные купеческие особняки и элегантные деревянные дома. Насладитесь с высоты волжскими просторами и оцените памятник Александру Невскому на набережной. Посетите музей деревянного зодчества «Город Мастеров» с княжеским теремом, домами зажиточных купцов и крестьянскими избами. Заглянете в мастерские, посвящённые народным промыслам Городецкого района: лозоплетению, росписи и гончарному делу.

Организационные детали