Городец и Семёнов за 1 день (из Нижнего Новгорода)

Посетить два старинных города и совершить путешествие в историю народных промыслов
Любите русскую глубинку и аутентичные ремёсла? Тогда это предложение для вас! В Семёнове вы побываете на фабрике «Хохломская роспись» и увидите, как создаются яркие изделия, украшенные традиционными растительными мотивами.

В Городце осмотрите «Город мастеров» — музей под открытым небом с деревянными домами и мастерскими местных умельцев.
Городец и Семёнов за 1 день (из Нижнего Новгорода)
Городец и Семёнов за 1 день (из Нижнего Новгорода)
Городец и Семёнов за 1 день (из Нижнего Новгорода)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Семёнов: фабрика «Хохломская роспись»

На легендарной фабрике вы пройдёте по цехам, где рождается хохлома, и понаблюдаете за каждым этапом её создания: от вытачивания изделия на токарном станке до сушки в специальных печах. Полюбуетесь русскими матрешками, созданными умелыми руками мастеров. А также узнаете секреты их росписи, в каждый элемент которой заложен глубокий смысл. Под руководством опытного художника распишете деревянное изделие и создадите собственный уникальный сувенир.

Городец: «Город мастеров» и не только

В этом ярком сказочном городке вы погуляете по центральным улицам, рассматривая каменные купеческие особняки и элегантные деревянные дома. Насладитесь с высоты волжскими просторами и оцените памятник Александру Невскому на набережной. Посетите музей деревянного зодчества «Город Мастеров» с княжеским теремом, домами зажиточных купцов и крестьянскими избами. Заглянете в мастерские, посвящённые народным промыслам Городецкого района: лозоплетению, росписи и гончарному делу.

Организационные детали

  • В стоимость включено: комфортабельный туристический автобус и все входные билеты
  • Оплачивается дополнительно: обед — 600 ₽ за человека, мастер-класс — 300 ₽ за человека
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 800 ₽
Дети до 18 лет2 700 ₽
Пенсионеры2 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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