Вот гуляете вы по Нижнему Новгороду и видите то, что не видят другие.
Слышите шум телеги по брусчатке, крики грузчиков и запевки бурлаков, тянущих барку с грузом против течения. А навстречу пирожники идут со своими несвежими пирожками. Точильщик ножей зазывает к себе.
И если у вас есть затупившиеся плуги, косы, ножницы, можете тут же поточить у бродячего ремесленника.
Описание аудиогида
Телефон и наш чат-бот в Telegram — и вы готовы отправиться в прошлое.
Вы пройдёте по району босяков и хулиганов 19 века — Миллионке.
Увидите приюты и трактиры на Кожевенной улице. Заглянете в ночлежную квартиру и познакомитесь с её ожившими обитателями.
Побываете на призыве Мининского ополчения на площади Народного единства.
Прогуляетесь по купеческой и шумной от нескончаемой вереницы повозок Рождественской улице, ведущей на ярмарку 19 века.
Узнаете, какие люди жили здесь, что ели и чём мечтали, и рассмотрите памятники архитектуры и скрытые от глаз туристов уголки.
В аудиоспектакле есть задания, за которые будут начисляться дореволюционные рубли. А в конце вы узнаете, купцом какой гильдии стали.
Как получить доступ к спектаклю и прослушать его
- После предоплаты вы внесёте остаток (я расскажу, как это сделать). И сразу после этого я пришлю вам ссылку на Телеграм-бот
- Стоимость указана за прохождение маршрута одновременно на трёх устройствах с выходом в интернет. Можно пользоваться громкой связью и слушать спектакль компанией, но для полного погружения мы рекомендуем наушники
- После покупки спектакль будет доступен 1 неделю. Можете пройти маршрут в любое время в указанный срок. Можно делать паузы
Организационные детали
- Экскурсия не предполагает участия гида и рассчитана на самостоятельное прохождение
- Аудиоспектакль будет интересен взрослым и детям от 7 лет
- Ночлежная квартира открыта по расписанию: пн–чт — 9:00–18:00, пт — 9:00–17:00, сб–вск — 9:00–20:00. Вход бесплатный
- Рекомендую скачать аудиогид заранее
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Зачатской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 1718 туристов
Я люблю исслледовать Нижний Новгород, узнавать про людей, живших здесь и творивших историю. Я умею интересно рассказывать о событиях, героях, простых людях, изобретениях. Больше всего люблю проводить квесты для детейЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
29 сен 2025
Аудио экскурсия в наушниках это необычный формат. Очень понравилась. Я гуляла ПО ПРОШЛОМУ. По 19 веку. С лошадями, извозчиками, босяками и купцами. Со мной РАЗГОВАРИВАЛИ люди - удивительное ощущение. Невероятное.
