Вот гуляете вы по Нижнему Новгороду и видите то, что не видят другие. Слышите шум телеги по брусчатке, крики грузчиков и запевки бурлаков, тянущих барку с грузом против течения. А навстречу пирожники идут со своими несвежими пирожками. Точильщик ножей зазывает к себе. И если у вас есть затупившиеся плуги, косы, ножницы, можете тут же поточить у бродячего ремесленника.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Нижнем Новгороде

Светлана Ваш гид в Нижнем Новгороде

Описание аудиогида

Телефон и наш чат-бот в Telegram — и вы готовы отправиться в прошлое.

Вы пройдёте по району босяков и хулиганов 19 века — Миллионке.

Увидите приюты и трактиры на Кожевенной улице. Заглянете в ночлежную квартиру и познакомитесь с её ожившими обитателями.

Побываете на призыве Мининского ополчения на площади Народного единства.

Прогуляетесь по купеческой и шумной от нескончаемой вереницы повозок Рождественской улице, ведущей на ярмарку 19 века.

Узнаете, какие люди жили здесь, что ели и чём мечтали, и рассмотрите памятники архитектуры и скрытые от глаз туристов уголки.

В аудиоспектакле есть задания, за которые будут начисляться дореволюционные рубли. А в конце вы узнаете, купцом какой гильдии стали.

Как получить доступ к спектаклю и прослушать его

После предоплаты вы внесёте остаток (я расскажу, как это сделать). И сразу после этого я пришлю вам ссылку на Телеграм-бот

Стоимость указана за прохождение маршрута одновременно на трёх устройствах с выходом в интернет. Можно пользоваться громкой связью и слушать спектакль компанией, но для полного погружения мы рекомендуем наушники

После покупки спектакль будет доступен 1 неделю. Можете пройти маршрут в любое время в указанный срок. Можно делать паузы

