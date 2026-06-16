Эта прогулка объединяет речной круиз и концерт.
На борту современного электрокатамарана вы услышите мировые хиты в исполнении профессиональных музыкантов, полюбуетесь вечерними видами Нижнего Новгорода и сможете подняться на открытую палубу, чтобы сделать фотографии.
На борту современного электрокатамарана вы услышите мировые хиты в исполнении профессиональных музыкантов, полюбуетесь вечерними видами Нижнего Новгорода и сможете подняться на открытую палубу, чтобы сделать фотографии.
Описание экскурсии
- Речной круиз по Волге и Оке
- Концерт живой музыки — скрипка, саксофон, гитара и вокал
- Виды на вечерний Нижний Новгород с открытой палубы
- Возможность выбрать салон класса «Комфорт» или «Стандарт»
- Бар с напитками и лёгкими закусками (за доплату)
Организационные детали
Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления
- Рейс проходит на электрокатамаране «ЭкоходЪ-3», который движется практически бесшумно и без вибраций
- На борту есть бар, мягкие кресла, столики, открытая палуба с навесом, кондиционеры, розетки и туалетные комнаты
в пятницу и субботу в 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|Детский 6-12 лет
|2500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 531 туриста
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
С тех пор как открыла для себя эту компанию, стараюсь ездить с ними минимум раз в год. Прогулки и круизы у них на высоте, всегда классно проведённое время.
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В
Мы несколько раз отправлялись в плавание с этой командой, и каждый раз всё было круто устроено и действительно увлекательно. Сервис отличный, кормят тоже здорово.
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Д
Прогулки очень увлекательные, можно выбрать из множества маршрутов и по времени подстроиться удобно. Обслуживание на хорошем уровне, все понравилось. Советую компанию для поездок!
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Е
Очень понравилась эта фирма, выбор круизов большой, корабли удобные, а команда действительно знает свое дело.
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Е
Очень понравился подход организатора, всё было сделано на высшем уровне!
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Н
В целом поездка прошла неплохо, компания собралась приятная.
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