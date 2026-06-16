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К Кристина С тех пор как открыла для себя эту компанию, стараюсь ездить с ними минимум раз в год. Прогулки и круизы у них на высоте, всегда классно проведённое время. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Владислав Мы несколько раз отправлялись в плавание с этой командой, и каждый раз всё было круто устроено и действительно увлекательно. Сервис отличный, кормят тоже здорово. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Денис Прогулки очень увлекательные, можно выбрать из множества маршрутов и по времени подстроиться удобно. Обслуживание на хорошем уровне, все понравилось. Советую компанию для поездок! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Очень понравилась эта фирма, выбор круизов большой, корабли удобные, а команда действительно знает свое дело. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Очень понравился подход организатора, всё было сделано на высшем уровне! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет