Прекрасная Волга, камерная Ока, речной ветер, красивые виды и приятная атмосфера — это будет отличный отдых.
На теплоходе вы пройдёте сразу по двум рекам, полюбуетесь знаковыми местами Нижнего Новгорода с воды и не заметите, как пролетит время.
На теплоходе вы пройдёте сразу по двум рекам, полюбуетесь знаковыми местами Нижнего Новгорода с воды и не заметите, как пролетит время.
Описание экскурсии
На комфортном теплоходе вы отправитесь по Волге и Оке — и увидите:
- Стрелку — визитную карточку Нижнего Новгорода
- стадион «Нижний Новгород», построенный к Чемпионату мира по футболу 2018 года
- собор Александра Невского
- Метромост через Оку
- Чкаловскую лестницу с 560 ступенями и смотровыми площадками
- катер Волжской военной флотилии «Герой», который так любят местные молодожёны
Организационные детали
Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления
- Идём на теплоходе «Москва-198» или «Москва-143»
- Судно оснащено салоном с баром, столиками и мягкими стульями, открытой верхней палубой с навесом и зонами отдыха, кондиционерами, розетками, туалетными комнатами
в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:30, 19:30 и 21:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Детский 6-12 лет
|700 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Стандартный
|800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Маркина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:30, 19:30 и 21:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 531 туриста
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Очень понравилась организация. Всё прошло без накладок, а путешествие подарило массу положительных эмоций.
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И
Остались только хорошие впечатления. Обслуживание на очень хорошем уровне. Крутились на нескольких речных судах. Экскурсии действительно захватывающие. Советую!
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Д
Обслуживание было на высшем уровне, персонал очень любезный. Прогулка оставила только приятные впечатления.
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Е
Отдых прошёл просто здорово, сервис на высоте. Хочу обязательно съездить ещё раз и советую всем, кто любит путешествовать.
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Л
Очень понравилась эта компания! Мы успели совершить пять круизов и везде обслуживание было просто на высоте. Хочется по-настоящему поблагодарить руководство и всю команду на борту. Обязательно еще вернемся!
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Г
Уже не первый год выбираем именно этот вариант для круизов. Обслуживание всегда на хорошем уровне, а внутри корабли содержатся так, что чистотой можно только удивляться.
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