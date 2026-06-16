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О Олег Очень понравилась организация. Всё прошло без накладок, а путешествие подарило массу положительных эмоций. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Остались только хорошие впечатления. Обслуживание на очень хорошем уровне. Крутились на нескольких речных судах. Экскурсии действительно захватывающие. Советую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Денис Обслуживание было на высшем уровне, персонал очень любезный. Прогулка оставила только приятные впечатления. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Отдых прошёл просто здорово, сервис на высоте. Хочу обязательно съездить ещё раз и советую всем, кто любит путешествовать. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Любовь Очень понравилась эта компания! Мы успели совершить пять круизов и везде обслуживание было просто на высоте. Хочется по-настоящему поблагодарить руководство и всю команду на борту. Обязательно еще вернемся! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет