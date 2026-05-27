Шаляпин и Горький в Нижнем Новгороде: как они дружили, любили, кутили
Прогуляться по Моховым горам под рассказы о двух гениях и их гастрономических привычках
Чтобы найти следы Горького и Шаляпина в Нижнем Новгороде, ненадолго покинем центр и отправимся в Бор по канатной дороге.
Там, среди волжских панорам, вы услышите об их характерах, любви, привычках и слабостях — и узнаете, где в городе можно попробовать блюда, которые они ценили.
Канатная дорога через Волгу
С её высоты откроются широкие панорамы Волги и Нижнего Новгорода — редкая возможность увидеть город с нового ракурса.
Памятник Шаляпину и Горькому
Вы увидите единственный в России монумент, где два героя запечатлены вместе. Поговорим о том, что их связывало и почему их дружба выдержала испытание временем.
Парк «Моховые горы»
Среди вековых деревьев вы легко поймёте, почему это место любили Шаляпин и Горький: тишина, воздух, простор…
Истории дружбы и характеров
Вы узнаете, как складывались отношения двух гениев, где они бывали в Нижнем Новгороде и как проводили время — от шумных встреч до уединённых прогулок.
Любовные сюжеты без прикрас
Коснёмся личной жизни обоих: поговорим о встрече Шаляпина с Иолой Торнаги, сложных решениях и разрывах, романах Горького и его непростом характере.
Гастрономия Нижнего Новгорода
Поскольку я не только гид, но и ресторанный критик, мы в том числе поговорим о судаке в вине, пирогах с солёным огурцом и прочих местных деликатесах. Вы узнаете:
что любили Шаляпин и Горький
какие блюда были популярны в 19 веке
где сегодня пробовать нижегородскую кухню
Ресторан «Шаляпин» (по желанию)
В конце прогулки можно зайти в уютный ресторан в парке: летняя веранда, беседки, простая и вкусная кухня.
Дополнительно оплачиваются: — билеты на канатную дорогу (в обе стороны) — 300 ₽ за чел. — такси до парка и обратно — 500–600 ₽ за машину (до 4 чел.)
По желанию можно запланировать обед до или после прогулки (по предварительному заказу, за доплату)
Место начала и завершения?
Около канатной дороги в Бор
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Марина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Я Марина, журналист и редактор собственного журналистского агентства с 23-летним стажем. Более 10 лет — ресторанный критик: пишу про нижегородские рестораны и кафе. Также я их заядлый посетитель. Патриот Нижнего
Новгорода и защитник исторических мест. Веду свой собственный клуб для женщин — встречи проходят в формате круглых столов на определённую тему с приглашёнными экспертами: психологами, историками, коучами. Я специалист по ресторанам и кафе, начиная с 19 века и заканчивая сегодняшним днём. С вами буду делиться накопленными знаниями и опытом, так как гастрономическая тема очень интересная.
