Мои заказы

Шаляпин и Горький в Нижнем Новгороде: как они дружили, любили, кутили

Прогуляться по Моховым горам под рассказы о двух гениях и их гастрономических привычках
Чтобы найти следы Горького и Шаляпина в Нижнем Новгороде, ненадолго покинем центр и отправимся в Бор по канатной дороге.

Там, среди волжских панорам, вы услышите об их характерах, любви, привычках и слабостях — и узнаете, где в городе можно попробовать блюда, которые они ценили.
Шаляпин и Горький в Нижнем Новгороде: как они дружили, любили, кутили
Шаляпин и Горький в Нижнем Новгороде: как они дружили, любили, кутили
Шаляпин и Горький в Нижнем Новгороде: как они дружили, любили, кутили

Описание экскурсии

Канатная дорога через Волгу

С её высоты откроются широкие панорамы Волги и Нижнего Новгорода — редкая возможность увидеть город с нового ракурса.

Памятник Шаляпину и Горькому

Вы увидите единственный в России монумент, где два героя запечатлены вместе. Поговорим о том, что их связывало и почему их дружба выдержала испытание временем.

Парк «Моховые горы»

Среди вековых деревьев вы легко поймёте, почему это место любили Шаляпин и Горький: тишина, воздух, простор…

Истории дружбы и характеров

Вы узнаете, как складывались отношения двух гениев, где они бывали в Нижнем Новгороде и как проводили время — от шумных встреч до уединённых прогулок.

Любовные сюжеты без прикрас

Коснёмся личной жизни обоих: поговорим о встрече Шаляпина с Иолой Торнаги, сложных решениях и разрывах, романах Горького и его непростом характере.

Гастрономия Нижнего Новгорода

Поскольку я не только гид, но и ресторанный критик, мы в том числе поговорим о судаке в вине, пирогах с солёным огурцом и прочих местных деликатесах. Вы узнаете:

  • что любили Шаляпин и Горький
  • какие блюда были популярны в 19 веке
  • где сегодня пробовать нижегородскую кухню

Ресторан «Шаляпин» (по желанию)

В конце прогулки можно зайти в уютный ресторан в парке: летняя веранда, беседки, простая и вкусная кухня.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются:
    — билеты на канатную дорогу (в обе стороны) — 300 ₽ за чел.
    — такси до парка и обратно — 500–600 ₽ за машину (до 4 чел.)
  • По желанию можно запланировать обед до или после прогулки (по предварительному заказу, за доплату)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около канатной дороги в Бор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 952 туристов
Я Марина, журналист и редактор собственного журналистского агентства с 23-летним стажем. Более 10 лет — ресторанный критик: пишу про нижегородские рестораны и кафе. Также я их заядлый посетитель. Патриот Нижнего
читать дальшеуменьшить

Новгорода и защитник исторических мест. Веду свой собственный клуб для женщин — встречи проходят в формате круглых столов на определённую тему с приглашёнными экспертами: психологами, историками, коучами. Я специалист по ресторанам и кафе, начиная с 19 века и заканчивая сегодняшним днём. С вами буду делиться накопленными знаниями и опытом, так как гастрономическая тема очень интересная.

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии на «Шаляпин и Горький в Нижнем Новгороде: как они дружили, любили, кутили»

Кто такой Максим Горький?
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Кто такой Максим Горький?
Погрузитесь в мир Максима Горького, пройдя по его жизненному пути в Нижнем Новгороде. Узнайте, как он стал символом эпохи и вдохновением для многих
Начало: На площади Горького
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
29 мая в 14:00
30 мая в 10:00
2000 ₽ за человека
Дятловы горы, заволжские дали и история Нижнего Новгорода
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
Дятловы горы, заволжские дали и история Нижнего Новгорода
За 2 часа экскурсии перед нами пронеслись все 800 лет жизни города
Начало: На улице Большая Покровская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7150 ₽ за человека
Макарьевский монастырь и Сергиевская слобода из Нижнего Новгорода
На автобусе
10 часов
6 отзывов
Групповая
Макарьевский монастырь и Сергиевская слобода из Нижнего Новгорода
Путешествие в мир истории и культуры: от древних монастырей до живописных пейзажей. Увлекательный тур для всей семьи
Начало: На площади Ленина
31 мая в 08:30
7 июн в 08:30
2950 ₽ за человека
Нижегородский Печёрский монастырь и музей-квартира Максима Горького
На автобусе
2.5 часа
2 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Нижегородский Печёрский монастырь и музей-квартира Максима Горького
Древние стены и культурное наследие в одном маршруте
Начало: На площади Минина и Пожарского
Расписание: в пятницу в 12:00
29 мая в 12:00
5 июн в 12:00
1700 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
от 10 750 ₽ за человека