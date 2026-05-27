Чтобы найти следы Горького и Шаляпина в Нижнем Новгороде, ненадолго покинем центр и отправимся в Бор по канатной дороге. Там, среди волжских панорам, вы услышите об их характерах, любви, привычках и слабостях — и узнаете, где в городе можно попробовать блюда, которые они ценили.

Описание экскурсии

Канатная дорога через Волгу

С её высоты откроются широкие панорамы Волги и Нижнего Новгорода — редкая возможность увидеть город с нового ракурса.

Памятник Шаляпину и Горькому

Вы увидите единственный в России монумент, где два героя запечатлены вместе. Поговорим о том, что их связывало и почему их дружба выдержала испытание временем.

Парк «Моховые горы»

Среди вековых деревьев вы легко поймёте, почему это место любили Шаляпин и Горький: тишина, воздух, простор…

Истории дружбы и характеров

Вы узнаете, как складывались отношения двух гениев, где они бывали в Нижнем Новгороде и как проводили время — от шумных встреч до уединённых прогулок.

Любовные сюжеты без прикрас

Коснёмся личной жизни обоих: поговорим о встрече Шаляпина с Иолой Торнаги, сложных решениях и разрывах, романах Горького и его непростом характере.

Гастрономия Нижнего Новгорода

Поскольку я не только гид, но и ресторанный критик, мы в том числе поговорим о судаке в вине, пирогах с солёным огурцом и прочих местных деликатесах. Вы узнаете:

что любили Шаляпин и Горький

какие блюда были популярны в 19 веке

где сегодня пробовать нижегородскую кухню

Ресторан «Шаляпин» (по желанию)

В конце прогулки можно зайти в уютный ресторан в парке: летняя веранда, беседки, простая и вкусная кухня.

Организационные детали