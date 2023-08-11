Вас ожидает расслабленное 3-часовое путешествие на устойчивых каяках по лесной реке Линде, прохладной даже в самые жаркие дни. Мы окажемся в настоящем походе, будем останавливаться в любом месте, которое понравится, чтобы искупаться и сделать фото. Закончим поездку пикником на красивом пляже.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Комфорт и безопасность. Мы пользуемся морскими каяками, предназначенными для больших водных просторов. У них очень высокая осадка, поэтому они не переворачиваются даже при сильном ветре. Управление ими не требует специальных навыков.

Краткий инструктаж. Это не займёт много времени. Гид покажет, как пользоваться страховочным жилетом, куда сложить вещи, чтобы они не намокли, как держать в руках весло.

Маршрут нашей прогулки – это спокойная река Линда. Мы выбрали её по ряду причин: на ней нет порогов, зато много песчаных пляжей, удобных для купания, до неё легко добраться от города. Река в этом месте спокойная, поэтому мы рекомендуем маршрут для отдыха с детьми от 2-х лет.

Отдых на берегу. Никакой спешки: в пути будем делать остановки для фото. Маршрут заканчивается на большом, красивом пляже, на котором мы организуем чай и перекус, а ещё активные игры.

Организационные детали

Для участия не требуется специальная подготовка, лодки сами знают дорогу

Рекомендую выбирать удобную одежду, чтобы локти и колени были закрыты. Захватите с собой головной убор, купальники и полотенца.

На время сплава дадим гермоупаковку и страховочные жилеты

Общий вес двух пассажиров в каяке не должен превышать 250 килограмм

Как добраться