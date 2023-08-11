Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
Любоваться природой, купаться и никуда не спешить
Вас ожидает расслабленное 3-часовое путешествие на устойчивых каяках по лесной реке Линде, прохладной даже в самые жаркие дни.
Мы окажемся в настоящем походе, будем останавливаться в любом месте, которое понравится, чтобы искупаться и сделать фото. Закончим поездку пикником на красивом пляже.
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Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Комфорт и безопасность. Мы пользуемся морскими каяками, предназначенными для больших водных просторов. У них очень высокая осадка, поэтому они не переворачиваются даже при сильном ветре. Управление ими не требует специальных навыков.
Краткий инструктаж. Это не займёт много времени. Гид покажет, как пользоваться страховочным жилетом, куда сложить вещи, чтобы они не намокли, как держать в руках весло.
Маршрут нашей прогулки – это спокойная река Линда. Мы выбрали её по ряду причин: на ней нет порогов, зато много песчаных пляжей, удобных для купания, до неё легко добраться от города. Река в этом месте спокойная, поэтому мы рекомендуем маршрут для отдыха с детьми от 2-х лет.
Отдых на берегу. Никакой спешки: в пути будем делать остановки для фото. Маршрут заканчивается на большом, красивом пляже, на котором мы организуем чай и перекус, а ещё активные игры.
Организационные детали
Для участия не требуется специальная подготовка, лодки сами знают дорогу
Рекомендую выбирать удобную одежду, чтобы локти и колени были закрыты. Захватите с собой головной убор, купальники и полотенца.
На время сплава дадим гермоупаковку и страховочные жилеты
Общий вес двух пассажиров в каяке не должен превышать 250 килограмм
Как добраться
Свой транспорт или такси: от Нижнего Новгорода до точки сбора — 17 километров. Дорога на машине от Борского моста займёт 20 минут, от Железнодорожного вокзала — 30 минут, от аэропорта — 1 час, от Нижегородского кремля — 40 минут. Стоимость поездки на такси — примерно 700 рублей.
Электричка: из Нижнего Новгорода до станции Киселиха отправляется в 10:10. Стоимость билета — 66 рублей. Расстояние от станции Киселиха до места старта — 1,5 километра.
Маршрут заканчивается около посёлка Рекшино. Оттуда можно добраться до Нижнего Новгорода на такси или на электричке. Расстояние до станции — 800 метров.
Дети до 14 лет на дополнительном месте (без весла)
1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в селе Кантаурово, городской округ Бор
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 78 туристов
Однажды мы заметили, что многие хотели бы кататься на лодках, путешествовать по реке, но отказывают себе в этом удовольствии из-за недостаточно комфортных условий в походе. Поэтому мы придумали прогулки по Волге, чтобы вы могли провести время на природе, любуясь красотой Нижнего Новгорода — а уже через 30 минут после окончания прогулки оказаться в комфортной городской среде