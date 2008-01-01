1 день
Экскурсия по Нижнему Новгороду
«Город над Волгой и Окой»
- встреча на вокзале (8:00 – при прибытии с петербургского направления, 11:10 – при прибытии с московского направления)
- трансфер в гостиницу
- Автобусная обзорная экскурсия ⛳ по Нижнему Новгороду
Сбор в 11:50 либо в 13:50 в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени)
Нижний Новгород - один из красивейших городов на Волге, он основан в 1221 году великим князем Юрием Всеволодовичем у слияния двух рек - Оки и Волги.
В ходе экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 нашего древнего и вечно молодого города, начиная с 13 века и заканчивая сегодняшним днем. Вы увидите основные достопримечательности 🏛️ Нижнего Новгорода, площади Минина и Пожарского, Лядова, Сенную, Горького, улицы Малую Покровскую, Ильинскую, Нижне - и Верхне – Волжскую набережные, Нижегородскую ярмарку, собор Александра Невского, памятник А. М. Горькому (созданный Верой Мухиной) и др., посетите смотровые площадки, откуда открывается замечательный вид на заречную часть города.
- Пешеходная экскурсия по Нижегородскому Кремлю
- Кремль Нижнего Новгорода был одним из самых совершенных фортификационных сооружений того времени и является одним из важнейших элементов в обороне государства. За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.
Уникальное военно-инженерное сооружение начала xvi в. И в настоящее время сохраняет образ средневековой крепости. В настоящее время кремль является административным и культурным центром города. С Волги ансамбль нижегородского кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор»
- экскурсия заканчивается в Кремле - свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.
2 день
«Арзамас + Пешелань»
«Путешествие в подземное царство»
- завтрак в гостинице
- экскурсия в Арзамас + Пешелань
- сбор в 8:00 в холле гостиницы на экскурсию
- Экскурсия в музей 🖼 геологии и спелеологии.
- «И еще есть пещеры, именуемые «особыми», где нет проистечения времени, и, человек, попавший туда, может попасть в другое время и даже в другую пещеру на другом конце света» - так сказано в старинном трактате.
- Мы не обещаем, что вы окажетесь в другой эпохе, если посетите единственный в России подземный музей, но сюрпризы в чудесном подземном лабиринте, как и во всем путешествии, поджидают вас на каждом шагу. Подготовила их сама природа. Вы узнаете много нового, интересного.
- В Пешелане, в действующей шахте на глубине 70 метров создан удивительный музей. Необычное начинается уже на поверхности, у подножья гипсовой горы ⛰️ облачаетесь в непривычную одежду: шахтерскую куртку, каску с фонариком и спускаетесь в таинственный подземный мир. Величественная хозяйка белой горы откроет перед вами свои сокровища. Здесь уникальная коллекция минералов, диковинные поделки из камня, созданные народными умельцами.
- Через несколько метров – встреча с далеким прошлым: стоянка человека каменного века, образцы древней наскальной живописи. Как-то неожиданно возникает звук падающей воды и вас буквально завораживает вид подземного озера и водопада. Непередаваемое чувство вызывает абсолютно черная шунгитовая комната. В ней, как и во всем музее, не покидает чувство сопричастности к чему-то неведомому, загадочному.
- Если вы реалист, то найдете всему объяснение, если вы романтик - вы ощутите дыхание тайны.
- переезд в Арзамас
- Обзорная экскурсия по Арзамасу. Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется. Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь ⛪ живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «избавление от бед».
17:00 - возвращение в Нижний Новгород
3 день
Городец – древнейший город 🏙️ земли Нижегородской
- завтрак в гостинице
- экскурсия в Городец
- сбор в 8:30 в холле гостиницы (сдача номеров, вещи с собой и после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал).
- Городец - самый настоящий город-музей, в одном только Городце 20 музеев, а во всем районе их в два раза больше. В Ходе экскурсии экскурсанты познакомятся с историей древнейшего города Нижегородской области, с его народными промыслами, сегодняшним днём и днём завтрашним.
Феодоровский монастырь
Феодоровский монастырь - мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери. В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России. Вы прогуляетесь 👣 по красивой ухоженной территории монастыря, узнавая необычную и насыщенную историю этого места из рассказа экскурсовода. 14 ноября 1263 года в стенах монастыря скончался Александр Невский, приняв в Городце монашеский постриг и схиму. В начале XVII века Феодоровская икона Божьей Матери стала патрональной святыней царствующего дома Романовых.
Обзорная-пешеходная экскурсия по г. Городец
Во время обзорной пешеходной экскурсии вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.
Музей Город Мастеров
Город мастеров - это комплекс деревянных сооружений, посвященный истории деревянного зодчества Нижегородской области периода XVI-XIX веков. В этом комплексе представлены разом и роскошный княжеский терем, и деревянные дома зажиточных купцов, и скромные крестьянские избы. Вы осмотрите экспозиции и мастерские, посвященные народным художественным промыслам Городецкого района.
Музей Терема Русского самовара
Музей Самоваров - уникальное собрание, самая большая коллекция самоваров в России. Музей самоваров открылся в Городце в 2008 году в доме купца Гришаева. Экспозиция насчитывает более 1000 самоваров.
17:00 – туристы прибывают на Московский вокзал