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Трёхдневный тур «Нижегородские загадки»

Турфирма «.
Турфирма «. – Гид из Нижнего Новгорода
В Нижегородском крае сохранились исторические памятники, посмотреть на которые приезжают со всей России.

Здесь находится знаменитое Дивеево со святым источником.

Город-музей Городец с резными ставнями и росписью по дереву.

Никольский женский монастырь и музей 🖼 самоваров.

Вас ждет погружение в российскую историю 📖, знакомство с обычаями монастырей и возможность приложиться к чудотворным иконам.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 72 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 12 100 ₽ за экскурсию

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Трёхдневный тур «Нижегородские загадки»
Трёхдневный тур «Нижегородские загадки»

Что вы увидите

  • Нижний Новгород
  • Шереметевский замок
  • озеро Светлояр
  • Городец
  • Музей Русского самовара
  • Город Мастеров
1 день
Экскурсия по Нижнему Новгороду
«Город над Волгой и Окой»
  • встреча на вокзале (8:00 – при прибытии с петербургского направления, 11:10 – при прибытии с московского направления)
  • трансфер в гостиницу
  • Автобусная обзорная экскурсия ⛳ по Нижнему Новгороду
Сбор в 11:50 либо в 13:50 в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени)
Нижний Новгород - один из красивейших городов на Волге, он основан в 1221 году великим князем Юрием Всеволодовичем у слияния двух рек - Оки и Волги.
В ходе экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 нашего древнего и вечно молодого города, начиная с 13 века и заканчивая сегодняшним днем. Вы увидите основные достопримечательности 🏛️ Нижнего Новгорода, площади Минина и Пожарского, Лядова, Сенную, Горького, улицы Малую Покровскую, Ильинскую, Нижне - и Верхне – Волжскую набережные, Нижегородскую ярмарку, собор Александра Невского, памятник А. М. Горькому (созданный Верой Мухиной) и др., посетите смотровые площадки, откуда открывается замечательный вид на заречную часть города.
  • Пешеходная экскурсия по Нижегородскому Кремлю
  • Кремль Нижнего Новгорода был одним из самых совершенных фортификационных сооружений того времени и является одним из важнейших элементов в обороне государства. За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.
Уникальное военно-инженерное сооружение начала xvi в. И в настоящее время сохраняет образ средневековой крепости. В настоящее время кремль является административным и культурным центром города. С Волги ансамбль нижегородского кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор»
  • экскурсия заканчивается в Кремле - свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.
2 день
Шереметевский замок 🏰 + оз. Светлояр
  • завтрак в гостинице
  • экскурсия в Шереметевский замок + оз. Светлояр
  • сбор в 7:00 в холле гостиницы на экскурсию
  • Путевая информация. Вы услышите про Китежскую Русь - сказочно живописный и овеянный легендами край и про таинственное озеро Светлояр.
  • прибытие на озеро Светлояр. Свободное время на озере. Можно обойти озеро загадав желание, погулять по территории или просто искупаться.
  • Озеро расположено близ села Владимирского Воскресенского района, в бассейне реки Люнды (приток Ветлуги), примерно в 130 км от Нижнего Новгорода. Площадь водного зеркала озера- около 12 га, длина - 410 м, ширина - 315 м, наибольшая глубина – 36 м.
  • Ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно его происхождения; необычайна вода озера - она может много лет храниться в сосуде, не теряя исключительной чистоты, прозрачности и вкусовых качеств. Наконец, с озером связано сказание о невидимом граде Китеже, будто бы опустившимся на его дно.
  • переезд в с. Юрино. Путевая экскурсия. Вы услышите рассказ о судьбе рода Шереметьевых, о том как строился замок, о его владельцах, услышите легенды связанные с этим замком.
  • Посещение Шереметевского замка – памятника архитертуры федерального значения, построенного в стиле владельческого города, с главным домом, парком и комплексом построенных сооружений. В замке почти сто комнат: «Картинная галерея», «Восточный кабинет», «Дубовая комната», «Скобелевский зал». Посетите зимний сад. Прогуляетесь 👣 по партерному и пейзажному парку с прудами. Увидите каменную ограду и служебные корпуса.
  • Так же в с. Юрино посетите Михайло-Архангельский собор середины XX века и увидите здания старинной застройки.
21:00 – ориентировочное прибытие в Нижний Новгород
3 день
Городец – древнейший город 🏙️ земли Нижегородской
  • завтрак в гостинице
  • экскурсия в Городец
  • сбор в 8:30 в холле гостиницы (сдача номеров, вещи с собой и после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал).
  • Городец - самый настоящий город-музей, в одном только Городце 20 музеев, а во всем районе их в два раза больше. В Ходе экскурсии экскурсанты познакомятся с историей древнейшего города Нижегородской области, с его народными промыслами, сегодняшним днём и днём завтрашним.
Феодоровский монастырь
Феодоровский монастырь - мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери. В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России. Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, узнавая необычную и насыщенную историю этого места из рассказа экскурсовода. 14 ноября 1263 года в стенах монастыря скончался Александр Невский, приняв в Городце монашеский постриг и схиму. В начале XVII века Феодоровская икона Божьей Матери стала патрональной святыней царствующего дома Романовых.
Обзорная-пешеходная экскурсия по г. Городец
Во время обзорной пешеходной экскурсии вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.
Музей Город Мастеров
Город мастеров - это комплекс деревянных сооружений, посвященный истории деревянного зодчества Нижегородской области периода XVI-XIX веков. В этом комплексе представлены разом и роскошный княжеский терем, и деревянные дома зажиточных купцов, и скромные крестьянские избы. Вы осмотрите экспозиции и мастерские, посвященные народным художественным промыслам Городецкого района.
Музей Терема Русского самовара
Музей Самоваров - уникальное собрание, самая большая коллекция самоваров в России. Музей 🖼 самоваров открылся в Городце в 2008 году в доме купца Гришаева. Экспозиция насчитывает более 1000 самоваров.
17:00 – туристы прибывают на Московский вокзал
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis с завтраком шведский стол.
Что не входит
  • Дополнительные входные билеты
  • ж/д билеты Москва — Н. Новгород — Москва (приобретаются самостоятельно)
Начало и место завершения
🚩 пл. Минина и пл. Ленина, Нижний Новгород
Трёхдневный тур «Нижегородские загадки»
Трёхдневный тур «Нижегородские загадки»
Трёхдневный тур «Нижегородские загадки»
Трёхдневный тур «Нижегородские загадки»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма «.
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