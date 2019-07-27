9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Спасибо огромное за экскурсию. Плохие погодные условия не позволили ехать на велосипеде и реализовать запланированный маршрут. Однако Виктория с победой вышла из сложившейся непредвиденной ситуации. Все-таки сказывается имя "Виктория" - "победа" :)))

Виктория показала старые дома в историческом квартале. Каждый со своей историей и неповторимой красотой. Рассказала и о движении "Том Сойер Фест" — фестиваль восстановления исторической среды, которого представителем и активным членом является. Благородное дело! Побольше бы таких людей. Удалось посмотреть город не с обыденных экскурсионных маршрутов, а с "кухни". Я очень рад и благодарен за то, что смог увидеть и услышать.

Спасибо огромное.