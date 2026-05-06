9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Нижний Новгород — город у Оки и Волги.
Его история начиналась там, где высадились однажды суда владимирского князя, ныне это место — Нижне-Волжская набережная.
Вы совместите активный отдых с экскурсией, узнаете о развитии Нижнего и его жителях, насладитесь впечатляющими видами и проедете по важным городским локациям.
Его история начиналась там, где высадились однажды суда владимирского князя, ныне это место — Нижне-Волжская набережная.
Вы совместите активный отдых с экскурсией, узнаете о развитии Нижнего и его жителях, насладитесь впечатляющими видами и проедете по важным городским локациям.
Описание экскурсии
- Мы поедем вдоль берега Волги, мимо катера «Герой» к подножию огромной Чкаловской лестницы, а затем — к старинной фабрике Колчина-Курбатова.
- Увидим богатую памятниками архитектуры улицу Рождественскую и Благовещенский монастырь.
- У берега Оки окунёмся в патриархальную тишину купеческой улицы Черниговской, увидим уникальный Ромодановский вокзал.
- Закончим поездку у заброшенного уголка нижегородской старины с водонапорной башней, старинной водокачкой и современными граффити.
- Вернёмся к пункту проката или автобусной остановке.
Вы узнаете:
- об истории Нижнего Новгорода как места, куда всегда причаливали суда: парусные, бурлацкие и паровые, а также теплоходы и ракеты на подводных крыльях.
- уникальных инженерных сооружениях, нижегородском водопроводе и канализации.
- людях, которые создавали славу и богатство города, в том числе о купцах-старообрядцах, которые предпочитали жить и вести дела поближе к суете речного порта.
- названиях рек, географическом положении, особенностях природы и ландшафта Нижнего Новгорода и окрестностей.
Организационные детали
- Общая протяженность маршрута — 12 км.
- Прокат велосипедов оплачивается отдельно. Залог не требуется, но нужна предварительная запись. Вы также можете быть на своих велосипедах.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2224 туристов
Работаю гидом много лет. Безумно интересно общение с людьми, открытие для них нового в привычном, слом стереотипов и удовольствие от погружения в историю. В недавнем прошлом — редактор, более двадцати лет профессиональный журналист. Мне небезразличен наш город и история губернии. С удовольствием рассказываю и про «леса», и про дома, и про людей.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
активная экскурсия в сопровождении Виктории помогла ближе познакомиться с историей и жителями Нижнего Новгорода
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Спасибо огромное Виктории за прекрасную экскурсию!!! Было очень увлекательно и познавательно!
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Ознакомитесь с историей Нижнего Новгорода в активном режиме, охват разных объектов — огромный. Не устанете ходить и не соскучитесь.
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Т
Большое спасибо Виктории за интересный рассказ, прекрасную "живую" прогулку. Велики с утра - это прекрасно! Особенно, если тебя сопровождает интересный рассказчик, знающий и любящий свой город.
Начну с того, что экскурсию
Начну с того, что экскурсию
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Спасибо огромное за экскурсию. Плохие погодные условия не позволили ехать на велосипеде и реализовать запланированный маршрут. Однако Виктория с победой вышла из сложившейся непредвиденной ситуации. Все-таки сказывается имя "Виктория" -"победа":)))
Виктория
Виктория
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и
Чудесная Виктория, Чудесный Нижний Новгород, замечательная экскурсия. Виктория - прекрасный рассказчик, внимательный, заботливый человек, она также помогла решить несколько проблем, которые было не решить без помощи жителя города. Люблю велосипедные прогулки, поэтому была приятно удивлена, что существует велосипедная экскурсия с удивительными историями и завораживающими видами Оки и Волги. Жаль уезжать. Буду рекомендовать своим знакомым и друзьям. Спасибо Виктория, спасибо Трипстер!
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