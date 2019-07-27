9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Уходящая нижегородская старина
Ощутить дух старинного Нижнего и оценить красоту простоты и удобства жизни наших предков
Уходящая нижегородская старина — уникальная домовая резьба деревянных домов 19 и 20 веков. Скоро этих красивых домов совсем не останется, ведь дерево — не вечно. Многие из них — памятники архитектуры федерального или регионального значения, но главное — не признание, а то, что разные специалисты видят в этой среде не только ценную традицию, но и идеал качественного и удобного жилья. Я помогу вам рассмотреть неброскую красоту старинного дома, квартала, улицы, оценить талант и трудолюбие наших предков, уникальные строительные технологии, и, надеюсь, пробудить интерес к изучению архитектуры, истории и литературы нашего Отечества.