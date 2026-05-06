9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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нам нужно было начать как можно раньше - Виктория полностью подстроилась под нас и мы начали в 7.30)))

В связи с мероприятиями в городе, центр был полностью перекрыт для машин и прокатов.

Виктория подобрала нам велосипеды, сняла ограничения и наша прогулка состоялась.

Было много информации, красивых видов, фотографий!

При этом, маршрут составлен абсолютно безопасно с дорожной точки зрения, неутомителен для людей со средним уровнем физ. подготовки.

Кроме того, Виктория подстраивалась под наш темп на 100 %.

Не торопила, не спешила.

При этом мы все успели, везде побывали, зарядились энергией на целый день!

Однозначно рекомендую подобный формат знакомства с Нижним Новгородом активным путешественникам!

Виктории хотелось бы сказать еще раз большое спасибо и пожелать много новых интересных прогулок с гостями города!

:)