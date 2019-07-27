9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Об истории, людях и достоянии Нижнего на велосипедной экскурсии с прекрасными видами

Viktoria
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Viktoria – ваш гид
Нижний Новгород — город у двух больших русских рек Оки и Волги.

И история его начиналась там, где высадились однажды, спустившись вниз по Оке, суда владимирского князя, ныне это место — Нижне-Волжская набережная.

Гудки пароходов, крики чаек, плеск воды — когда-то здесь было людно и шумно.

Сегодня это зона прогулок нижегородцев и гостей города.

На этой вело-экскурсии вы насладитесь замечательными видами на место слияния двух рек, и на город, полюбуетесь достопримечательностями и узнаете об истории и жителях Нижнего.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На велосипеде
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
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У этой экскурсии9 отзывов
4.89
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»

Что вас ожидает

Я расскажу:

  • об истории Нижнего Новгорода как места, куда всегда причаливали суда, парусные, бурлацкие, паровые, теплоходы и ракеты на подводных крыльях
  • об уникальных инженерных сооружениях Нижнего, не имеющих аналогов в Европе, о нижегородском водопроводе и канализации на Ярмарке в том числе,
  • о людях, которые создавали славу и богатство одного из самых ярких старинных русских городов, «кармана России», на протяжении нескольких веков, в том числе о купцах-старообрядцах, которые предпочитали жить и вести дела поближе к суете речного порта,
  • о названиях рек, географическом положении, особенностях природы и ландшафта Нижнего Новгорода и окрестностей.

Таким образом, вы совместите активный отдых с познавательной экскурсией, узнаете много нового о развитии Нижнего и о его жителях, насладитесь впечатляющими видами и обязательно влюбитесь в историю нашего купеческого города.

Маршрут

  • С площади Народного Единства мы поедем на велосипедах вдоль берега Волги, мимо катера «Герой» к подножию огромной Чкаловской лестницы, а затем — к старинной фабрике Колчина-Курбатова.
  • Проедем всю старинную, богатую памятниками архитектуры улицу Рождественскую и Благовещенский монастырь.
  • У берега Оки окунемся в патриархальную тишину старинной купеческой улицы Черниговской, увидим уникальный памятник архитектуры — Ромодановский вокзал.
  • Закончим экскурсию у заброшенного уголка нижегородской старины с живописной водонапорной башней, старинной водокачкой и современными граффити, откуда вернемся к пункту проката или автобусной остановке.

Организационные детали

  • Общая протяженность в оба конца — 12 км
  • Прокат велосипедов оплачивается отдельно (150 рублей в час). Пункты проката есть на улице Рождественской. Залог не требуется, но нужна предварительная запись.
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Viktoria
Viktoria
Работаю гидом больше пяти лет. Безумно интересно общение с людьми, окрытие для них нового в привычном, слом стереотипов и удовольствие от погружения в историю. В недавнем прошлом - редактор, более двадцати лет профессиональный журналист. Мне не безразличен наш город и история губернии. С удовольствием рассказываю и про "леса" и про дома, и про людей.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 июля 2019
Остались довольны экскурсией. Получили именно то, что хотели - посмотрели старинные домики с интересным стрит-артом, уютные переулки. Такой город точно не увидишь на стандартной экскурсии. Рассказ был живой, наполненный интересными историями. Хочется отметить и то как Виктория подошла к организации экскурсии. У нас был дневной поезд и мы были ограничены по времени. Ради нас велопрокат открыли пораньше и мы все успели :) Прокатиться на велосипеде по Нижнему чудесно.
Ян
18 июля 2019
Спасибо огромное за экскурсию. Плохие погодные условия не позволили ехать на велосипеде и реализовать запланированный маршрут. Однако Виктория с победой вышла из сложившейся непредвиденной ситуации. Все-таки сказывается имя "Виктория" - "победа" :)))
Виктория показала старые дома в историческом квартале. Каждый со своей историей и неповторимой красотой. Рассказала и о движении "Том Сойер Фест" — фестиваль восстановления исторической среды, которого представителем и активным членом является. Благородное дело! Побольше бы таких людей. Удалось посмотреть город не с обыденных экскурсионных маршрутов, а с "кухни". Я очень рад и благодарен за то, что смог увидеть и услышать.
Спасибо огромное.
3 сентября 2018
Мы были на велопрогулке в августе и нам безумно понравилось, особенно понравилось то, что гид также смогла показать нам места, которые не входят в привычный туристический маршрут.

Остались под впечатлением!
26 августа 2018
Велоэкскурсия мне очень понравилась. Подойдет для людей со средней и хорошей физической подготовкой, которые люьят велосипед. Пешком такие растояния трудео преодолеть,а с ветерком легко! Спасибо гиду Виктории, было очень интересно!
25 августа 2018
Мы остались очень довольны экскурсией: свежий воздух, физическая нагрузка и, конечно, очень красиво, интересно и познавательно! Наверное, это одна из лучших наших экскурсий за последнее время!
Огромное спасибо нашему гиду Виктории!!!
7 августа 2018
Большое спасибо Виктории за такую необычную экскурсию: на велосипеде мы быстро доехали туда, куда бы никогда не дошли пешком. Спасибо, что она быстро откликнулась (буквально в этот же день), что смогла подстроиться под наше время и дальнейшие планы. Искренне рекомендуем данную экскурсию всем тем, кто любит поездки на велосипеде, не знаком с Нижним Новгородом и хотел бы больше узнать о городе.
3 августа 2017
Чудесная Виктория, Чудесный Нижний Новгород, замечательная экскурсия. Виктория - прекрасный рассказчик, внимательный, заботливый человек, она также помогла решить несколько проблем, которые было не решить без помощи жителя города. Люблю велосипедные прогулки, поэтому была приятно удивлена, что существует велосипедная экскурсия с удивительными историями и завораживающими видами Оки и Волги. Жаль уезжать. Буду рекомендовать своим знакомым и друзьям. Спасибо Виктория, спасибо Трипстер!
12 мая 2017
Подходит в качестве дополнительной экскурсии после просмотра города. В экскурсии освещается всё что можно увидеть с набережной Оки.
Хотелось бы что гид знал ответы на любые уточняющие вопросы. Маршрут на велосипеде тоже можно доработать дабы не рисковать, переезжая проезжую часть в неположенном месте.
В целом, хорошо.
7 мая 2017
Замечательная велоэкскурсия, компетентный гид-профессинал Виктория. Очень понравилось. Интересный и познавательный рассказ. Не обязательно быть профессиональным велосипедистом)))) Гид подстраивается под скорость участников. Советуем всем!!!

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