Во время автобусно-пешеходной экскурсии вы познакомитесь с историческим наследием Нижнего Новгорода, основанного почти восемь веков назад. Увидите основные достопримечательности днём и вечером — в свете огней.
Погуляете по территории кремля, посетите Печерский монастырь, проедете по уютным улочкам, прокатитесь на канатной дороге и полюбуетесь видами с лучших смотровых площадок.
Погуляете по территории кремля, посетите Печерский монастырь, проедете по уютным улочкам, прокатитесь на канатной дороге и полюбуетесь видами с лучших смотровых площадок.
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы:
- Проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, а также Верхне-Волжской и Нижне-Волжской набережным.
- Побываете у памятника Чкалову и у Чкаловской лестницы, полюбуетесь видом на легендарную Стрелку.
- Посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь — памятник архитектуры 17 века.
- Сделаете фото на смотровых площадках, откуда открываются захватывающие дух виды на заречную часть города.
- После автобусной части совершите пешеходную прогулку по Нижегородскому кремлю. Здесь расположен старейший собор города — Михайло-Архангельский (памятник архитектуры 17 века). Именно в нём захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина. С Волги ансамбль кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны Дятловых гор».
- Зайдёте в Вознесенский Печерский мужской монастырь, основанный в 1328 году. Ансамбль монастыря включает в себя пять храмов, колокольню и архиерейские палаты. Колокольня — это редкий тип древнерусских звонниц 16 века. За время своего существования она приобрела большой наклон подобно Пизанской башне.
- Прокатитесь на канатной дороге Нижний Новгород — Бор — Нижний Новгород с самым большим в Европе безопорным пролётом над водной поверхностью (около 800 метров).
- После ужина в кафе отправитесь на вечернюю экскурсию, чтобы увидеть город в свете огней. Кремль, подсвеченный со стороны бульвара и изнутри, низкие горящие фонари, иллюминация телевизионной башни и многое другое — всё это непередаваемая красота Нижнего! Вы побываете на смотровой площадке парка «Швейцария» и прогуляетесь по главной туристической улице — Большой Покровской.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на автобусе туристического класса King Long или Yutong, услуги гида, билет на канатную дорогу, ужин в кафе.
- Программа подойдёт взрослым и детям с 3 лет.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большой Покровской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 20438 туристов
Меня зовут Алексей. Я организатор экскурсий. Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года и за это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!Задать вопрос
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