Алексей — Организатор в Нижнем Новгороде

Провёл экскурсии для 20438 туристов

Меня зовут Алексей. Я организатор экскурсий. Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года и за это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!