Я познакомлю вас с моим любимым городом, и вы полюбите его так же, как я, коренная горьковчанка-нижегородка. Самые живописные и значимые исторические места Нижнего НовгородаУвлекательная ознакомительная экскурсия ⛳ по историческому центру Нижнего Новгорода продолжительностью 3 часа. Яркое и запоминающееся знакомство с историческим центром Нижнего Новгорода. Вы увидите самые живописные и значимые исторические места нашего города: Нижегородский Кремль, Чкаловская лестница и памятник Чкалову, воспетая стрелка — место слияния рек Волги и Оки, Волжский откос, белокаменные древнерусские палаты XVII века, Рождественская Строгановская церковь ⛪. Старинные улицы и уникальные объекты архитектурыЕсть в Нижнем Новгороде и уникальные объекты — самая длинная лестница в России, канатная дорога, занесённая в Европейскую книгу рекордов, самая широкая в России станция метрополитена, одна из самых больших картин мира и многое другое. Погуляем по старинным улицам, где каждая усадьба, каждый дом имеют свой колорит, свою историю 📖, связанную с судьбами известных людей разных эпох. Полюбуемся городом с высоты птичьего полета с набережных города. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.