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Влюбиться в Нижний

4.5
6 отзывов
Татьяна В.
Татьяна В. – Гид из Нижнего Новгорода
Город 🏙️ князя, город писателя, город промышленник — Нижний Новгород был затронут всеми веками истории 📖 России.

Жители Нижнего первые собирали ополчение для освобождения Москвы, отсюда стала известна история старосты Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

В Советском Союзе Нижний стал Горьким, в честь любимого писателя Сталина — Максима Горького.

Два имени сменила столица ⭐️ Приволжья, перенесла много бед и много радости.

Обо всех её достижениях вам расскажут на экскурсии 🧭, посвящённой главным историческим достопримечательностям Нижнего Новгорода.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Влюбиться в Нижний
Влюбиться в Нижний

Что вы увидите

  • Нижегородский Кремль
  • Чкаловская лестница
  • памятник Минину и Пожарскому
  • Строгановская церковь
  • Здание Госбанка
  • Собор Архангела Михаила
Я познакомлю вас с моим любимым городом, и вы полюбите его так же, как я, коренная горьковчанка-нижегородка. Самые живописные и значимые исторические места Нижнего НовгородаУвлекательная ознакомительная экскурсия ⛳ по историческому центру Нижнего Новгорода продолжительностью 3 часа. Яркое и запоминающееся знакомство с историческим центром Нижнего Новгорода. Вы увидите самые живописные и значимые исторические места нашего города: Нижегородский Кремль, Чкаловская лестница и памятник Чкалову, воспетая стрелка — место слияния рек Волги и Оки, Волжский откос, белокаменные древнерусские палаты XVII века, Рождественская Строгановская церковь ⛪. Старинные улицы и уникальные объекты архитектурыЕсть в Нижнем Новгороде и уникальные объекты — самая длинная лестница в России, канатная дорога, занесённая в Европейскую книгу рекордов, самая широкая в России станция метрополитена, одна из самых больших картин мира и многое другое. Погуляем по старинным улицам, где каждая усадьба, каждый дом имеют свой колорит, свою историю 📖, связанную с судьбами известных людей разных эпох. Полюбуемся городом с высоты птичьего полета с набережных города. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 улица Рождественская, Нижний Новгород
Влюбиться в Нижний
Влюбиться в Нижний
Влюбиться в Нижний
Влюбиться в Нижний

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна В.
Татьяна В.
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6 отзывов оставили туристы

Татьяна В. проводит ещё 2 экскурсии

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