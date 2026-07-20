Вы пройдёте по двум рекам, увидите древний кремль и гигантские заводы. Проследите, как купеческая столица превращалась в индустриальный гигант. Без скучных лекций — только живые факты, неожиданные ракурсы и свежий ветер с воды.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Описание экскурсии

Теплоход идёт прямо по Стрелке — месту слияния Волги и Оки. Отсюда открываются панорамы, которых не найти ни на одной смотровой площадке:

Старый город и Заречье . Вы увидите, как плотно застроенный кремлёвский холм контрастирует с размахом левобережных кварталов — Канавина, Сормова, Автозавода

. Вы увидите, как плотно застроенный кремлёвский холм контрастирует с размахом левобережных кварталов — Канавина, Сормова, Автозавода мосты-гиганты: Канавинский, Молитовский и Метромост . Гид расскажет, какой из них строился в рекордные сроки, а какой стал символом целого района

. Гид расскажет, какой из них строился в рекордные сроки, а какой стал символом целого района Чкаловская лестница — с воды видно её идеальную геометрию. Памятник советскому монументализму предстанет перед вами с очень эффектного ракурса

Организационные детали

Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления