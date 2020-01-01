НижегородИнТур
НижегородИнТур – Гид из Нижнего Новгорода
Йошкар-Ола
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 200 ₽ за человека

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Йошкар-Ола
Йошкар-Ола

Что вы увидите

  • Фонтан –каскад «Петр и Феврония»
  • памятники Деве Марии
  • Архангелу Гавриилу
  • патриарху Алексию II
  • кукольный театр
  • Марийские куранты
  • набережная.
07. 00 Отправление из Н. Новгорода (площадь Ленина, памятник Ленину), в 07. 30 выезд из Кстово (автостанция). Путевая экскурсия ⛳ по дороге. Ориентировочное время в пути до Йошкар Олы 5 часов (350 км).
В 12:00- прибытие в Йошкар-Олу. Вы увидите Йошкар-Олу — столицу Марий Эл с обзорной экскурсией. Это удивительный город 🏙️ 16 века, в котором очень много интересных мест, достойных внимания туристов. Достопримечательности 🏛️ Йошкар-Олы настолько разнообразны, что каждый найдет для себя что-то интересное и запоминающееся: фонтан ⛲ –каскад «Петр и Феврония», памятники Деве Марии, Архангелу Гавриилу, патриарху Алексию II. Удивительно и необычно смотрятся новые здания в виде замков. Например, кукольный театр - уменьшенная копия Юринского Шереметевского замка, на нем часы с 12 апостолами-скульптурная композиция, повторяющая известный евангельский сюжет с чудесным песнопением.
Яркая достопримечательность Йошкар-Олы – Марийские куранты, часы на центральной башне Национальной художественной галереи. Здесь в миниатюре представлена история 📖 иконы Божией Матери «Троеручница». Все это сопровождается музыкальным вступлением и боем колоколов. Такого нигде не увидите!
Есть в столице Марий Эл и свой маленький «Амстердам», и набережная Брюгге, где дома выстроены во фламандском стиле, итальянский садик и …даже уголок древней Москвы. Панорамы города завораживают взор.
Гуляя по улицам и площадям Йошкар-Олы, можно раз и навсегда влюбиться ❤️ в этот потрясающий и сказочно красивый город!!!
В последние годы Йошкар-Олу просто не узнать — строятся новые современные здания, открываются памятники и скульптуры, в том числе и необычные. Среди шуточных-йошкин кот и многие другие.
Посещение национального этнографического музея. Это старейший музей 🖼 Республики Марий Эл, ведущий научно-методический и информационный центр для муниципальных и ведомственных музеев республики, располагающий уникальным музейными предметами и музейными коллекциями. История музея начинается с 4 марта 1920 года, когда на заседании коллегии Краснококшайского уездного отдела народного образования было принято решение об образовании Марийского центрального музея в городе Краснококшайске. 3 апреля 1920 года музей был открыт для посетителей. Одним из основателей музея, а впоследствии его директором был Тимофей Евсеевич Евсеев, ученый-этнограф, краевед, руководитель Марийского общества краеведов, внесший огромный вклад в изучение и сохранение традиционной культуры народа мари.
Одним словом, нужно непременно посетить столицу Марий Эл и увидеть достопримечательности Йошкар-Олы своими глазами!!!
17:00 Выезд из Йошкар-Олы.
22:00 Ориентировочное время прибытия в Н. Новгород на пл. Ленина.
Что входит
  • Проезд на автобусе туристического класса (иномарка)/ микроавтобусе
  • Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
  • Входные билеты в Этнографический музей
  • Экскурсии по программе
  • Страховка от ДТП.
Что не входит
  • Питание 350 рублей.
Начало и место завершения
🚩 Нижний Новгород, пл. Ленина (памятник Ленину)
Йошкар-Ола
Йошкар-Ола

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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НижегородИнТур
НижегородИнТур
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