читать дальше легенды, поиграли, отгадали (или не отгадали:)) загадки. Маршрут проходит не по традиционному туристическому району, но там тоже есть что посмотреть: мы то спускались с горки, то поднимались, выходили на смотровые площадки и проходили тихими улочками, видели белокаменные палаты и темные овраги. Дети увлеченно определяли, кто же такие шорник и бондарь, и передавали друг другу зашифрованные послания. Это замечательный вариант семейного отдыха на свежем воздухе, спасибо гидам Ольге и Светлане!

У нас уже не первый опыт обращения к этой команде гидов. Экскурсия заявлена как семейная - это на 100% так и есть! Было интересно взрослым и детям: послушали истории и