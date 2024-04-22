За речкою за Почайною в славном городе Нижнем Новгороде

Экскурсия с играми и загадками по Започаинью для всей семьи
В Нижнем Новгороде есть атмосферное и волшебное место — старинный спальный район с загадочным названием Започаинье. На прогулке по тёплым и уютным улочкам этого района вы почувствуете дух старого русского города.

Пройдёте по старинной линии обороны города, увидите торговый центр 19 века и узнаете, как жили нижегородцы в прошлом.
5
2 отзыва
За речкою за Почайною в славном городе Нижнем Новгороде
За речкою за Почайною в славном городе Нижнем Новгороде
За речкою за Почайною в славном городе Нижнем Новгороде
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • На Почаинском бульваре вы разберётесь, куда же пропала речка Почайна
  • У домика Петра выясните, зачем молодой царь Пётр Алексеевич приехал в Нижний Новгород
  • На смотровой площадке с видом на кремль узнаете историю про меткий выстрел Феди Литвича
  • В Крутом переулке познакомитесь с необычными старинными профессиями, которыми занимались нижегородцы
  • Рядом с Рождественской церковью услышите, как это место связано с флотом, царём и знаменитым механиком-самоучкой

А дополнят экскурсию увлекательные задания, игры, загадки!

Организационные детали

  • Экскурсия будет особенно интересна детям 7–12 лет и их родителям
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
22 апр 2024
Прекрасная, содержательная и занимательная семейная экскурсия! Гиды, Ольга и Светлана, держали внимание не только взрослых, но и детей на протяжении всей прогулки) необычные и интересные задания удачно дополняли наше знакомство
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с Започаиньем, дети потом долго обсуждали старинные профессии, которые их сильно удивили! Мы увидели настоящий старый русский город, и это запомнилось всем участникам нашего путешествия) однозначно рекомендую для посещений с детьми!!! Спасибо, Светлане и Ольге, приятная, грамотная речь, знание истории города, атмосфера дружелюбия и доброты)

М
21 апр 2024
У нас уже не первый опыт обращения к этой команде гидов. Экскурсия заявлена как семейная - это на 100% так и есть! Было интересно взрослым и детям: послушали истории и
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легенды, поиграли, отгадали (или не отгадали:)) загадки. Маршрут проходит не по традиционному туристическому району, но там тоже есть что посмотреть: мы то спускались с горки, то поднимались, выходили на смотровые площадки и проходили тихими улочками, видели белокаменные палаты и темные овраги. Дети увлеченно определяли, кто же такие шорник и бондарь, и передавали друг другу зашифрованные послания. Это замечательный вариант семейного отдыха на свежем воздухе, спасибо гидам Ольге и Светлане!

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