В Нижнем Новгороде есть атмосферное и волшебное место — старинный спальный район с загадочным названием Започаинье. На прогулке по тёплым и уютным улочкам этого района вы почувствуете дух старого русского города.
Пройдёте по старинной линии обороны города, увидите торговый центр 19 века и узнаете, как жили нижегородцы в прошлом.
Пройдёте по старинной линии обороны города, увидите торговый центр 19 века и узнаете, как жили нижегородцы в прошлом.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- На Почаинском бульваре вы разберётесь, куда же пропала речка Почайна
- У домика Петра выясните, зачем молодой царь Пётр Алексеевич приехал в Нижний Новгород
- На смотровой площадке с видом на кремль узнаете историю про меткий выстрел Феди Литвича
- В Крутом переулке познакомитесь с необычными старинными профессиями, которыми занимались нижегородцы
- Рядом с Рождественской церковью услышите, как это место связано с флотом, царём и знаменитым механиком-самоучкой
А дополнят экскурсию увлекательные задания, игры, загадки!
Организационные детали
- Экскурсия будет особенно интересна детям 7–12 лет и их родителям
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 136 туристов
Дорогие путешественники! Мы — творческий тандем двух гидов с историческим и профессиональным образованием, любящих свой город и увлечённых его историей. Умеем работать с детьми и имеем большой опыт в проведении интерактивных экскурсий. Будем рады видеть вас в Нижнем Новгороде!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анатолий
22 апр 2024
Прекрасная, содержательная и занимательная семейная экскурсия! Гиды, Ольга и Светлана, держали внимание не только взрослых, но и детей на протяжении всей прогулки) необычные и интересные задания удачно дополняли наше знакомство
М
Максим
21 апр 2024
У нас уже не первый опыт обращения к этой команде гидов. Экскурсия заявлена как семейная - это на 100% так и есть! Было интересно взрослым и детям: послушали истории и
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