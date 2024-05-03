Тур по Нижнему Новгороду на автобусе: обзорные экскурсии и канатная дорога
Приглашаем Вас в тур выходного дня по Нижнему Новгороду.
За время этого тура Вы сможете увидеть все основные достопримечательности города, а также насладиться шикарными видами, которые открываются с высокого берега Волги, и из кабинки канатной дороги. Программа продумана до мелочей, восторг гарантирован!
За время этого тура Вы сможете увидеть все основные достопримечательности города, а также насладиться шикарными видами, которые открываются с высокого берега Волги, и из кабинки канатной дороги. Программа продумана до мелочей, восторг гарантирован!
Ближайшие даты:
3
мая
мая
4
мая
мая
9
мая
мая
10
мая
мая
11
мая
мая
17
мая
мая
18
мая
мая
Ещё
даты
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Гостиница 3* двухместное размещение
|от 11 200 ₽
|Гостиница 4* двухместное размещение
|от 12 800 ₽
|Гостиница 3* одноместное размещение
|от 13 800 ₽
|Гостиница 4* одноместное размещение
|от 15 800 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Улица Рождественская
- Печерский монастырь
- Большая Покровская
- Нижегородская Ярмарка
- Собор Александра Невского
- Рождественская церковь
- Нижегородский Кремль
- Верхне-Волжская набережная
- Усадьба Рукавишникова
- Чкаловская лестница
- Канатную дорогу
- И многое другое
Описание
Первый день тура 11:00-11:20 Встреча на Московском ж/д вокзале. Посадка в автобус (Вещи в багажное отделение) 11:30 Посадка на пл. Ленина. Выезд на экскурсионную программу. Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов. Вы увидите место, где сливаются две великих реки — Волга и Ока. Место слияния называется Стрелкой. Нижний Новгород известен как столица Нижегородско-Суздальского княжества, родина народного ополчения 1612 года, купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка. Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор Александра Невского. В экскурсии у Вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К. и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову. Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля. Здесь вы перенесетесь в город-крепость и познакомитесь с историей создания древнего фортификационного сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен. В ходе прогулки по территории кремля можно увидеть: памятник основателям города — Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание-самолет («Дом советов»), Губернаторский дом, аллею-выставку военной техники под открытым небом «Горьковчане-фронту». 14:20 Обед в кафе города. 15:00 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская. Совершить променад по Большой Покровской — разве можно отказать себе в этом удовольствии? Сюда нижегородцы приходят больше двухсот лет, чтобы других посмотреть и себя показать, послушать уличных музыкантов, загадать желание у бронзовой Веселой Козы, полюбоваться старинными зданиями, а заодно прикупить подарков себе и всем домашним в уникальном центре «Художественные промыслы». 16:30 Посещение музея «Усадьба Рукавишникова». Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри. Фасад украшен ангелочками и кариатидами. Великолепная кованая решётка ворот ведущих во двор здания. Внутри восхищает парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен… 17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина. Трансфер в гостиницу. Самостоятельное заселение. Свободное время Второй день тура Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров. 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Вещи размещаем в камере хранения гостиницы (бесплатно). Продолжение автобусно-пешеходной экскурсии по городу. Прогулка на канатной дороге с вручением сертификатов. Канатная дорога, соединяющая два берега реки Волги — самая высокая и длинная в Европе. Проплыть по воздуху 3,6 км. над речной гладью приятно и почти не страшно. Посещение Вознесенского Печерского монастыря, история которого началась около 1330 года, нынешний комплекс монастыря включает в себя надвратную церковь, храм и собор, построенные в середине XVII века. Они объединены балконом галереи и протяженным братским корпусом. Отличительными чертами монастыря являются наклоненная колокольня и аллея с бюстами императоров Романовых. В ходе экскурсии вы также узнаете о событиях XVIII и XIX веков. Главную религиозную реликвию города, древнюю чудотворную икону Печерской Божьей Матери, можно найти в этом монастыре. 12:30 Обед в кафе города Улица Рождественская (пешеходная экскурсия) — деловой центр города 19 столетия, облик которого практически без изменений сохранился до наших дней. Великолепные банки, церкви, доходные дома — воплощенный дух российского купечества. И в двух шагах от них — остатки «Миллиошки», кварталов бедноты, так живо описанных Максимом Горьким. На ул. Рождественской вы увидите красивейший храм России — собор в честь пресвятой Богородицы. Шедевр «русского барокко». Это изящное монументальное здание с тонкой белокаменной резьбой поражает своей красотой и величественностью. 15:00 Окончание экскурсионной программы на набережной у Речного вокзала. За дополнительную плату (600 рублей с человека) Вы можете приобрести прогулку на теплоходе по Волге, продолжительностью 1,5 часа Стоимость тура указана при проживании в гостинице категории 3* в двухместном номере, стоимость одноместного размещения необходимо уточнять у организатора.
Еженедельный заезд в субботу и пятницу Встреча с представителем туроператора с 11:00 до 11:30 (два места посадки)
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Рождественская
- Печерский монастырь
- Большая Покровская
- Нижегородская Ярмарка
- Собор Александра Невского
- Рождественская церковь
- Нижегородский Кремль
- Верхне-Волжская набережная
- Усадьба Рукавишникова
- Чкаловская лестница
- Канатную дорогу
- И многое другое
Что включено
- Трансфер с ж/д вокзала до отеля
- Транспортное обслуживание (на автобусе/минивэне/автомобиле в зависимости от количества человек в группе)
- Проживание в гостинице в номерах с удобствами (1 ночь)
- Питание: 1 завтрак (шведский стол), 2 обеда в кафе города
- Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
- Экскурсии: обзорная по городу, тематические экскурсии "Улица Рождественская" и "Нижегородский Арбат", по Нижегородскому Кремлю, по Верхне-Волжской набережной
- Входные билеты в музеи: Усадьба Рукавишникова
- Прогулка на канатной дороге
Что не входит в цену
- Завтрак в первый день
- Ужины
- Личные расходы (сувениры и др.)
Место начала и завершения?
Нижний Новгород, Московский вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельный заезд в субботу и пятницу Встреча с представителем туроператора с 11:00 до 11:30 (два места посадки)
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Тур оплачивается заранее в размере 100% предоплаты (обусловлено необходимостью предварительного заказа и оплаты гостиницы)
- Гостиницы категории 3* в которые возможно заселение: Ибис 3*, Нижний 3*, Ботаника Лофт 3*, Ока 3
- Гостиницы 4* в которых возможно заселение: Кортьярд 4*, Марианс Парк отель 4*, Хемптон 4*, Азимут 4*
- По запросу стоимость тура можем рассчитать с проживанием в номерах категории "Люкс" и "Полулюкс"
- Заселение будет возможно по окончании экскурсионной программы в первый день. За доп. плату возможно раннее заселение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Нижнего Новгорода
Авторский тур
2 дня 13 часов
Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
Нижний Новгород, пл. Ленина (памятник Ленину)
17 мая
14 июня
19 июля
16 авг
15 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Нижний Новгород, Московский вокзал
2 мая
4 мая
6 мая
9 мая
от 11 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нижегородская открытка
Россия, Нижний Новгород
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
от 18 550₽ за человека