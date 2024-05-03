Описание

Первый день тура 11:00-11:20 Встреча на Московском ж/д вокзале. Посадка в автобус (Вещи в багажное отделение) 11:30 Посадка на пл. Ленина. Выезд на экскурсионную программу. Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов. Вы увидите место, где сливаются две великих реки — Волга и Ока. Место слияния называется Стрелкой. Нижний Новгород известен как столица Нижегородско-Суздальского княжества, родина народного ополчения 1612 года, купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка. Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор Александра Невского. В экскурсии у Вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К. и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову. Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля. Здесь вы перенесетесь в город-крепость и познакомитесь с историей создания древнего фортификационного сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен. В ходе прогулки по территории кремля можно увидеть: памятник основателям города — Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание-самолет («Дом советов»), Губернаторский дом, аллею-выставку военной техники под открытым небом «Горьковчане-фронту». 14:20 Обед в кафе города. 15:00 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская. Совершить променад по Большой Покровской — разве можно отказать себе в этом удовольствии? Сюда нижегородцы приходят больше двухсот лет, чтобы других посмотреть и себя показать, послушать уличных музыкантов, загадать желание у бронзовой Веселой Козы, полюбоваться старинными зданиями, а заодно прикупить подарков себе и всем домашним в уникальном центре «Художественные промыслы». 16:30 Посещение музея «Усадьба Рукавишникова». Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри. Фасад украшен ангелочками и кариатидами. Великолепная кованая решётка ворот ведущих во двор здания. Внутри восхищает парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен… 17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина. Трансфер в гостиницу. Самостоятельное заселение. Свободное время Второй день тура Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров. 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Вещи размещаем в камере хранения гостиницы (бесплатно). Продолжение автобусно-пешеходной экскурсии по городу. Прогулка на канатной дороге с вручением сертификатов. Канатная дорога, соединяющая два берега реки Волги — самая высокая и длинная в Европе. Проплыть по воздуху 3,6 км. над речной гладью приятно и почти не страшно. Посещение Вознесенского Печерского монастыря, история которого началась около 1330 года, нынешний комплекс монастыря включает в себя надвратную церковь, храм и собор, построенные в середине XVII века. Они объединены балконом галереи и протяженным братским корпусом. Отличительными чертами монастыря являются наклоненная колокольня и аллея с бюстами императоров Романовых. В ходе экскурсии вы также узнаете о событиях XVIII и XIX веков. Главную религиозную реликвию города, древнюю чудотворную икону Печерской Божьей Матери, можно найти в этом монастыре. 12:30 Обед в кафе города Улица Рождественская (пешеходная экскурсия) — деловой центр города 19 столетия, облик которого практически без изменений сохранился до наших дней. Великолепные банки, церкви, доходные дома — воплощенный дух российского купечества. И в двух шагах от них — остатки «Миллиошки», кварталов бедноты, так живо описанных Максимом Горьким. На ул. Рождественской вы увидите красивейший храм России — собор в честь пресвятой Богородицы. Шедевр «русского барокко». Это изящное монументальное здание с тонкой белокаменной резьбой поражает своей красотой и величественностью. 15:00 Окончание экскурсионной программы на набережной у Речного вокзала. За дополнительную плату (600 рублей с человека) Вы можете приобрести прогулку на теплоходе по Волге, продолжительностью 1,5 часа Стоимость тура указана при проживании в гостинице категории 3* в двухместном номере, стоимость одноместного размещения необходимо уточнять у организатора.