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Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю — «Детинцу»

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Великого Новгорода
Прикоснитесь к истории 📖 Великого Новгорода на прогулке 👣 по древнейшему из сохранившихся в России кремлей.

Только представьте: он впервые упоминается в летописи в 1044 году и был заложен при князе Владимире, сыне Ярослава Мудрого!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 090 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю — «Детинцу»
Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю — «Детинцу»

Что вы увидите

  • Новгородский Кремль
Новгородский детинец — сердце Великого Новгорода
Именно в Детинце находятся главные символы и достопримечательности 🏛️ Великого Новгорода: величественный и древнейший каменный собор Святой Софии, единственный в своем роде памятник «Тысячелетие России», загадочные Магдебургские ворота. А также резиденция новгородского духовенства — Владычный двор, Софийская колокольня, один из старейших музеев страны — Главный музей 🖼 Новгорода.
Всё это вы увидите на прогулке 👣, а аудиогид в подробностях расскажет вам о невероятной истории 📖 этих мест и обратит ваше внимание на интересные детали кремля, мимо которых многие часто проходят мимо.
На протяжении всей истории 📖 Новгорода его кремль являлся военным, административным, духовным и культурным центром города. И сейчас мы предлагаем отправиться знакомиться с его захватывающей многолетней историей 📖.

На территории Детинца вы можете:

  • посетить первый каменный собор Русского Севера;
  • посмотреть на хищных птиц на Соколином дворе;
  • подняться на Боевой ход и увидеть исторический центр Новгорода с высоты кремлёвских стен;
  • вспомнить исторических деятелей, разглядывая памятник «Тысячелетие России»;
  • подслушать репетиции студентов колледжа искусств имени Сергея Рахманинова;
  • насладится пением колоколов у Софийской звонницы;
  • поразмыслить о библейских сюжетах из Ветхого и Нового Завета у Магдебургских врат;
  • и под конец дня послушать музыкальную программу в Филармонии.

Важная информация:

  • Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения;
  • Интерактивная экскурсия ⛳ предусматривает аудиогид, а также оснащена встроенными картами, визуальным сопровождение и проводится с помощью мобильного приложения.
  • Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия ⛳ пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Аудиогид
  • Интерактивная экскурсия
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 Площадь Победы-Софийская
Место завершения
🏁 Вечный огонь, Великий Новгород
Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю — «Детинцу»
Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю — «Детинцу»
Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю — «Детинцу»
Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю — «Детинцу»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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WeGoTrip
WeGoTrip
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