Новгородский детинец — сердце Великого Новгорода

Именно в Детинце находятся главные символы и достопримечательности 🏛️ Великого Новгорода: величественный и древнейший каменный собор Святой Софии, единственный в своем роде памятник «Тысячелетие России», загадочные Магдебургские ворота. А также резиденция новгородского духовенства — Владычный двор, Софийская колокольня, один из старейших музеев страны — Главный музей 🖼 Новгорода.

Всё это вы увидите на прогулке 👣, а аудиогид в подробностях расскажет вам о невероятной истории 📖 этих мест и обратит ваше внимание на интересные детали кремля, мимо которых многие часто проходят мимо.

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На протяжении всей истории 📖 Новгорода его кремль являлся военным, административным, духовным и культурным центром города. И сейчас мы предлагаем отправиться знакомиться с его захватывающей многолетней историей 📖.

На территории Детинца вы можете:

посетить первый каменный собор Русского Севера;

посмотреть на хищных птиц на Соколином дворе;

подняться на Боевой ход и увидеть исторический центр Новгорода с высоты кремлёвских стен;

вспомнить исторических деятелей, разглядывая памятник «Тысячелетие России»;

подслушать репетиции студентов колледжа искусств имени Сергея Рахманинова;

насладится пением колоколов у Софийской звонницы;

поразмыслить о библейских сюжетах из Ветхого и Нового Завета у Магдебургских врат;

и под конец дня послушать музыкальную программу в Филармонии.

Важная информация: