Новгородский детинец — сердце Великого Новгорода
Именно в Детинце находятся главные символы и достопримечательности 🏛️ Великого Новгорода: величественный и древнейший каменный собор Святой Софии, единственный в своем роде памятник «Тысячелетие России», загадочные Магдебургские ворота. А также резиденция новгородского духовенства — Владычный двор, Софийская колокольня, один из старейших музеев страны — Главный музей 🖼 Новгорода.
Всё это вы увидите на прогулке 👣, а аудиогид в подробностях расскажет вам о невероятной истории 📖 этих мест и обратит ваше внимание на интересные детали кремля, мимо которых многие часто проходят мимо.
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На протяжении всей истории 📖 Новгорода его кремль являлся военным, административным, духовным и культурным центром города. И сейчас мы предлагаем отправиться знакомиться с его захватывающей многолетней историей 📖.
На территории Детинца вы можете:
- посетить первый каменный собор Русского Севера;
- посмотреть на хищных птиц на Соколином дворе;
- подняться на Боевой ход и увидеть исторический центр Новгорода с высоты кремлёвских стен;
- вспомнить исторических деятелей, разглядывая памятник «Тысячелетие России»;
- подслушать репетиции студентов колледжа искусств имени Сергея Рахманинова;
- насладится пением колоколов у Софийской звонницы;
- поразмыслить о библейских сюжетах из Ветхого и Нового Завета у Магдебургских врат;
- и под конец дня послушать музыкальную программу в Филармонии.
Важная информация:
- Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения;
- Интерактивная экскурсия ⛳ предусматривает аудиогид, а также оснащена встроенными картами, визуальным сопровождение и проводится с помощью мобильного приложения.
- Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования;
- Вы не зависите от гида или группы;
- Экскурсия ⛳ пройдёт под вашим контролем.