1 чел.
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Аудиогид
1.5 часа
Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю - уникальное путешествие в историю
Приглашаем на увлекательную аудиоэкскурсию по Новгородскому кремлю, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Площадь Победы-Софийская
«Всё это вы увидите на прогулке, а аудиогид в подробностях расскажет вам о невероятной истории этих мест и обратит ваше внимание на интересные детали кремля, мимо которых многие часто проходят мимо»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 090₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Торговой стороне Великого Новгорода: история и достопримечательности
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, пройдя по Торговой стороне с персональным аудиогидом в вашем смартфоне
Начало: Кремль, д. 5
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
7 часов
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
Путешествие по жизненному и творческому пути писателя в компании аудиогида
Начало: От указанного вами адреса
«Особенной поездку сделает наша авторская аудиоповесть «Достоевский»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья30 июля 2023В общем экскурсия понравилась - удобно что слушать аудио можно когда тебе удобно. Единственное иногда аудио было обрывистым - такое ощущение что склеивали из нескольких и фраза как будто обрывалась. Плюс цена может немного высоковата.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Аудиогиды»
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Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 890 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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