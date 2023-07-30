Аудиогиды и аудиоэкскурсии Великого Новгорода

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Великом Новгороде, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю - «Детинцу»
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
1 отзыв
Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю - уникальное путешествие в историю
Приглашаем на увлекательную аудиоэкскурсию по Новгородскому кремлю, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Площадь Победы-Софийская
«Всё это вы увидите на прогулке, а аудиогид в подробностях расскажет вам о невероятной истории этих мест и обратит ваше внимание на интересные детали кремля, мимо которых многие часто проходят мимо»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 090 за человека
Аудиоэкскурсия Великий Новгород: прогулка по Торговой стороне
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Аудиоэкскурсия по Торговой стороне Великого Новгорода: история и достопримечательности
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, пройдя по Торговой стороне с персональным аудиогидом в вашем смартфоне
Начало: Кремль, д. 5
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890 за всё до 5 чел.
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
🚗 На машине
Аудиогид
7 часов
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
Путешествие по жизненному и творческому пути писателя в компании аудиогида
Начало: От указанного вами адреса
«Особенной поездку сделает наша авторская аудиоповесть «Достоевский»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    30 июля 2023
    Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю - «Детинцу»
    В общем экскурсия понравилась - удобно что слушать аудио можно когда тебе удобно. Единственное иногда аудио было обрывистым - такое ощущение что склеивали из нескольких и фраза как будто обрывалась. Плюс цена может немного высоковата.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Аудиогиды»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю - «Детинцу»
  2. Аудиоэкскурсия Великий Новгород: прогулка по Торговой стороне
  3. На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 890 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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