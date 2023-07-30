Н Наталья

В общем экскурсия понравилась - удобно что слушать аудио можно когда тебе удобно. Единственное иногда аудио было обрывистым - такое ощущение что склеивали из нескольких и фраза как будто обрывалась. Плюс цена может немного высоковата.