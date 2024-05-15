Индивидуальная экскурсия «Новгородские были и небывальщины» предлагает уникальную возможность пройти по местам, где когда-то хаживали легендарные новгородские герои - гусляр Садко и боярский сын Василий Буслаев.Участники экскурсии узнают, как эти

персонажи связаны с историей Великого Новгорода, научатся здороваться по-новгородски, прочитают берестяные грамоты и поиграют в традиционные новгородские забавы. Эта экскурсия идеально подойдёт для тех, кто уже ознакомился с основными достопримечательностями города и хочет углубиться в его историю и культуру

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путешествие наше начнётся в южной части кремля от башни Кокуй — самой высокой в крепости. Затем, пройдя по улице Пискупле, мы выйдем из Детинца, перейдём мост Горбатый и будем гулять по Великому Торжищу.

Вы узнаете, где гусляр Садко спорил с новгородскими боярами, что станет самым богатым купцом

Сыграете в игры новгородских мальчишек

Выясните, кто такие шильнички

Раскроете тайны жизни Василия Буслаева

Научитесь здороваться и прощаться по-новгородски

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто любит легенды и игры, кто уже ознакомился с ключевыми достопримечательностями Великого Новгорода и всё ещё готов гулять по городу и узнавать его историю.