Индивидуальная экскурсия «Новгородские были и небывальщины» предлагает уникальную возможность пройти по местам, где когда-то хаживали легендарные новгородские герои - гусляр Садко и боярский сын Василий Буслаев.
Участники экскурсии узнают, как эти
Участники экскурсии узнают, как эти
5 причин купить эту экскурсию
- 🛡️ Погружение в былинные истории
- 🎭 Увлекательные игры и забавы
- 🏰 Посещение исторических мест
- 📜 Чтение берестяных грамот
- 👋 Изучение новгородских обычаев
Что можно увидеть
- Башня Кокуй
- Улица Пискупле
- Детинец
- Мост Горбатый
- Великое Торжище
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Путешествие наше начнётся в южной части кремля от башни Кокуй — самой высокой в крепости. Затем, пройдя по улице Пискупле, мы выйдем из Детинца, перейдём мост Горбатый и будем гулять по Великому Торжищу.
- Вы узнаете, где гусляр Садко спорил с новгородскими боярами, что станет самым богатым купцом
- Сыграете в игры новгородских мальчишек
- Выясните, кто такие шильнички
- Раскроете тайны жизни Василия Буслаева
- Научитесь здороваться и прощаться по-новгородски
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто любит легенды и игры, кто уже ознакомился с ключевыми достопримечательностями Великого Новгорода и всё ещё готов гулять по городу и узнавать его историю.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На территории кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 147 туристов
Я — Галина, живу и работаю в самом любимом моём городе. Более 40 лет я погружалась в мир народной культуры, праздников, обрядов, истории Новгородской земли. Многие гости города знают меня как Забаву Путятишну. Я с огромным удовольствием буду рассказывать и показывать вам самые интересные места любимого Новгорода!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
15 мая 2024
Были 4 мая на экскурсии "Новгородские были и небылицы". Очень интересная экскурсия для детей и взрослых, все были вовлечены в процесс, слушали, смеялись, играли. Забава Путятишна - позитивная, мудрая, интересная, материал для нас был преподнесён в необычной манере. Всём советуем. Наша компания из 11 человек осталась очень довольна.
Благодарим
Благодарим
О
Ольга
13 мая 2024
Спасибо огромное за такую чудесную и интересную экскурсию.
Дети и родители в восторге.
2 часа пролетели незаметно.
Дети поиграли в интересные игры, прошлись по достопримечательностям торговой стороны и посоревновались с родителями.
Даже несмотря на юный возраст экскурсантов (некоторым было 4года, остальным 6-7), всем было интересно и забавно.
Огромное спасибо!!!
Дети и родители в восторге.
2 часа пролетели незаметно.
Дети поиграли в интересные игры, прошлись по достопримечательностям торговой стороны и посоревновались с родителями.
Даже несмотря на юный возраст экскурсантов (некоторым было 4года, остальным 6-7), всем было интересно и забавно.
Огромное спасибо!!!
А
Анна
8 апр 2024
Веселая и интересная экскурсия. Информативно, непринужденно и интерактивно.
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