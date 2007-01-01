Великий Новгород — колыбель российской государственности

Место призвания Рюрика. Этот город 🏙️ не подвергался монгольскому нашествию, поэтому Новгород — единственный город, где можно увидеть древние памятники архитектуры в их первозданной красоте.

Мы пройдемся по берегу Волхова, осмотрим архитектурные памятники XII–XVIII столетий. Вас ждут увлекательные истории 📖 о зарождении российской государственности и других важных событиях, которые происходили в городе в разные времена.

Ярославово дворище

Уникальный архитектурный комплекс, расположившийся на Торговой стороне Новгорода. Согласно преданию, в XI столетии на месте дворища находился дворец, построенный по повелению Ярослава Мудрого.

Позже его территорию занял Торг, где вовсю кипела торговля, работали лавки, амбары. Вдоль побережья Волхова тянулись ряды пристаней, к которым регулярно причаливали корабли с товарами. Здесь же проходили вечевые собрания, где собирались знатные кончанские представители (так называемые «300 золотых поясов»).

В XVII–XVIII веках Торг сменил Гостиный двор, который был практически полностью разрушен во времена Великой Отечественной войны. Единственным его уцелевшим сооружением стала белокаменная аркада, которая придает правому берегу Волхова необычайную живописность.

Новгородские храмы

В рамках прогулки по Ярославову дворищу вы полюбуетесь Воротной башней Гостиного двора и увидите россыпь величественных новгородских храмов. Никольский собор, церкви Параскевы Пятницы на Торгу, Жен Мироносиц, Георгия на Торгу — каждое храмовое сооружение этого места представляет немалую историческую и культурную ценность, поэтому в 1992 году архитектурный комплекс стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Важная информация

Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.