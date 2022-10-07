Первое знакомство с Великим Новгородом

Данная экскурсия ориентированная на людей впервые посетивших Великий Новгород

Данная экскурсия ориентированная на людей впервые посетивших Великий Новгород. Наша программа поможет Вам выбрать объекты для более глубокого погружения в историю древнего города.

Вы увидите главные достопримечательности города: костёл Петра и Павла, Покровский собор, путевой дворец Екатерины и многое другое.
Первое знакомство с Великим Новгородом
Первое знакомство с Великим Новгородом
Первое знакомство с Великим Новгородом
Первое знакомство с Великим Новгородом
Первое знакомство с Великим Новгородом
Первое знакомство с Великим Новгородом
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Победы-Софийская
  • Памятник С. В. Рахманинову
  • Костёл Петра и Павла
  • Памятник Петру I
  • Духов монастырь
  • Памятник Победы русского народа в Отечественной войне 1812
  • Покровский собор
  • Памятник Петру и Февронии
  • Церковь Петра и Павла в кожевниках
  • Памятник первой берестяной грамоте «мальчик Онфим»
  • Бывшую гостиницу купца Соловьева
  • Путевой дворец Екатерины
  • Ярославово дворище
  • Знаменский собор
  • Церковь Спаса на Ильине
  • Памятник А. Панкратову
  • Театр драмы им. Ф. М. Достоевского
  • Десятинный монастырь
  • Памятник 30-я освобождения Новгорода «Монумент Победы»
  • Белая Алексеевская башня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Благодаря маршруту Вы увидите все основные достопримечательности древнего города, такие как площадь Победы-Софийская, памятник С. В. Рахманинову, действующий католический костёл Петра и Павла, памятник Петру I, Духов монастырь, памятник Победы русского народа в Отечественной войне 1812, Покровский собор, памятник Петру и Февронии, церковь Петра и Павла в кожевниках, памятник первой берестяной грамоте «мальчик Онфим», бывшая гостиница купца Соловьева, где останавливались А. С. Пушник, М. Ю. Лермонтов, Г. Е. Распутин, путевой дворец Екатерины, Ярославово дворище, Знаменский собор, церковь Спаса на Ильине, где сохранились фрески Феофана Грека, памятник А. Панкратову, театр драмы им. Ф. М. Достоевского, Десятинный монастырь, памятник 30-я освобождения Новгорода «Монумент Победы», Белая Алексеевская башня.

ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
173000, Великий Новгород, Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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