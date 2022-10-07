Данная экскурсия ориентированная на людей впервые посетивших Великий Новгород. Наша программа поможет Вам выбрать объекты для более глубокого погружения в историю древнего города. Вы увидите главные достопримечательности города: костёл Петра и Павла, Покровский собор, путевой дворец Екатерины и многое другое.

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Описание

Благодаря маршруту Вы увидите все основные достопримечательности древнего города, такие как площадь Победы-Софийская, памятник С. В. Рахманинову, действующий католический костёл Петра и Павла, памятник Петру I, Духов монастырь, памятник Победы русского народа в Отечественной войне 1812, Покровский собор, памятник Петру и Февронии, церковь Петра и Павла в кожевниках, памятник первой берестяной грамоте «мальчик Онфим», бывшая гостиница купца Соловьева, где останавливались А. С. Пушник, М. Ю. Лермонтов, Г. Е. Распутин, путевой дворец Екатерины, Ярославово дворище, Знаменский собор, церковь Спаса на Ильине, где сохранились фрески Феофана Грека, памятник А. Панкратову, театр драмы им. Ф. М. Достоевского, Десятинный монастырь, памятник 30-я освобождения Новгорода «Монумент Победы», Белая Алексеевская башня.