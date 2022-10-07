Памятник Победы русского народа в Отечественной войне 1812
Покровский собор
Памятник Петру и Февронии
Церковь Петра и Павла в кожевниках
Памятник первой берестяной грамоте «мальчик Онфим»
Бывшую гостиницу купца Соловьева
Путевой дворец Екатерины
Ярославово дворище
Знаменский собор
Церковь Спаса на Ильине
Памятник А. Панкратову
Театр драмы им. Ф. М. Достоевского
Десятинный монастырь
Памятник 30-я освобождения Новгорода «Монумент Победы»
Белая Алексеевская башня
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Описание
Благодаря маршруту Вы увидите все основные достопримечательности древнего города, такие как площадь Победы-Софийская, памятник С. В. Рахманинову, действующий католический костёл Петра и Павла, памятник Петру I, Духов монастырь, памятник Победы русского народа в Отечественной войне 1812, Покровский собор, памятник Петру и Февронии, церковь Петра и Павла в кожевниках, памятник первой берестяной грамоте «мальчик Онфим», бывшая гостиница купца Соловьева, где останавливались А. С. Пушник, М. Ю. Лермонтов, Г. Е. Распутин, путевой дворец Екатерины, Ярославово дворище, Знаменский собор, церковь Спаса на Ильине, где сохранились фрески Феофана Грека, памятник А. Панкратову, театр драмы им. Ф. М. Достоевского, Десятинный монастырь, памятник 30-я освобождения Новгорода «Монумент Победы», Белая Алексеевская башня.
ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Личные расходы
Место начала и завершения?
173000, Великий Новгород, Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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