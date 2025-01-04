Весь Великий Новгород за день на транспорте туриста

Господин Великий Новгород.

Город, чьё имя, прошедшее сквозь столетия, знакомое нам со школьной скамьи, хранит в себе множество историй и легенд. Мы посетим самые основные места и познакомимся с главными городскими достопримечательностями.

Предлагаю отправиться в совместное путешествие по легендарному городу: вместе мы посетим Кремль, Ярославово Дворище, Перынский скит, Свято-Юрьев монастырь. Также вас будет ожидать путевая экскурсия.
Весь Великий Новгород за день на транспорте туриста
Весь Великий Новгород за день на транспорте туриста
Весь Великий Новгород за день на транспорте туриста
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Что нас ждёт? Наш индивидуальный маршрут пройдет через все главные достопримечательности города. Мы совершим пешеходную прогулку по территории Новгородского кремля и Ярославова Дворища, ознакомимся с основными постройками и памятником Тысячелетие России. Посетим Софийский собор, основанный в 1045 году. На обзорной экскурсии мы познакомимся с такими памятниками:
  • Церковь Спаса на Ильине • Знаменский собор • Церковь апостола Филиппа • Покровский Зверин Монастырь • Свято-Духов монастырь • Церковь Власия Вместе мы посетим Перынский скит (место, где Великий Новгород принял христианство) и старейший Свято-Юрьев монастырь. Важная информация:.
  • Экскурсия проводится на транспорте туриста.
  • Для проведения экскурсии необходим автомобиль с местом для гида.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Церковь Спаса на Ильине
  • Знаменский собор
  • Церковь апостола Филиппа
  • Покровский Зверин Монастырь
  • Свято-Духов монастырь
  • Церковь Власия
  • Памятник Тысячелетие России
  • Ярославово Дворище
  • Новгородский кремль
  • Софийский собор
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание по городу и окрестностям
Что не входит в цену
  • Входные билеты: экскурсионное обслуживание в Кремле - 700 руб. с группы
  • Транспортное обслуживание
  • Билеты в церковь Спаса на Ильине
Где начинаем и завершаем?
Начало: Великий Новгород, ул. Дворцовая д. 1
Завершение: По желанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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