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Господин Великий Новгород.



Город, чьё имя, прошедшее сквозь столетия, знакомое нам со школьной скамьи, хранит в себе множество историй и легенд. Мы посетим самые основные места и познакомимся с главными городскими достопримечательностями.



Предлагаю отправиться в совместное путешествие по легендарному городу: вместе мы посетим Кремль, Ярославово Дворище, Перынский скит, Свято-Юрьев монастырь. Также вас будет ожидать путевая экскурсия.