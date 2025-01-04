Господин Великий Новгород.
Город, чьё имя, прошедшее сквозь столетия, знакомое нам со школьной скамьи, хранит в себе множество историй и легенд. Мы посетим самые основные места и познакомимся с главными городскими достопримечательностями.
Предлагаю отправиться в совместное путешествие по легендарному городу: вместе мы посетим Кремль, Ярославово Дворище, Перынский скит, Свято-Юрьев монастырь. Также вас будет ожидать путевая экскурсия.
Город, чьё имя, прошедшее сквозь столетия, знакомое нам со школьной скамьи, хранит в себе множество историй и легенд. Мы посетим самые основные места и познакомимся с главными городскими достопримечательностями.
Предлагаю отправиться в совместное путешествие по легендарному городу: вместе мы посетим Кремль, Ярославово Дворище, Перынский скит, Свято-Юрьев монастырь. Также вас будет ожидать путевая экскурсия.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто нас ждёт? Наш индивидуальный маршрут пройдет через все главные достопримечательности города. Мы совершим пешеходную прогулку по территории Новгородского кремля и Ярославова Дворища, ознакомимся с основными постройками и памятником Тысячелетие России. Посетим Софийский собор, основанный в 1045 году. На обзорной экскурсии мы познакомимся с такими памятниками:
- Церковь Спаса на Ильине • Знаменский собор • Церковь апостола Филиппа • Покровский Зверин Монастырь • Свято-Духов монастырь • Церковь Власия Вместе мы посетим Перынский скит (место, где Великий Новгород принял христианство) и старейший Свято-Юрьев монастырь. Важная информация:.
- Экскурсия проводится на транспорте туриста.
- Для проведения экскурсии необходим автомобиль с местом для гида.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Спаса на Ильине
- Знаменский собор
- Церковь апостола Филиппа
- Покровский Зверин Монастырь
- Свято-Духов монастырь
- Церковь Власия
- Памятник Тысячелетие России
- Ярославово Дворище
- Новгородский кремль
- Софийский собор
Что включено
- Экскурсионное обслуживание по городу и окрестностям
Что не входит в цену
- Входные билеты: экскурсионное обслуживание в Кремле - 700 руб. с группы
- Транспортное обслуживание
- Билеты в церковь Спаса на Ильине
Где начинаем и завершаем?
Начало: Великий Новгород, ул. Дворцовая д. 1
Завершение: По желанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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