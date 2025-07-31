Знакомство с Великим Новгородом + Музейный цех фарфора
Узнайте о значении Великого Новгорода в истории России и создайте свой фарфоровый сувенир. Посетите кремль и Ярославово дворище
На этой индивидуальной экскурсии гости познакомятся с древними памятниками Великого Новгорода, включая Новгородский кремль и Ярославово дворище. Участники узнают о роли города в международной торговле и вечевой республике.
Завершает программу посещение читать дальше
уникального музея фарфора, где можно не только узнать об истории производства, но и создать собственный сувенир.
Это идеальная возможность для тех, кто хочет глубже понять культурное наследие России и оставить себе памятный подарок
Вы прогуляетесь по историческим местам города и узнаете о его знаковой роли в становлении государства российского. Посетите Новгородский кремль (детинец) на левом берегу Волхова. Осмотрите Владычный двор и изучите детали памятника «Тысячелетие России». Полюбуетесь видами Софийского собора и Софийской звонницы.
Также, пройдя по пешеходному мосту, вы окажетесь на территории Ярославова дворища. Здесь мы поговорим о ценнейшем архитектурном комплексе на той стороне города, где в древности располагался новгородский торг и княжий двор. Гуляя по берегу Волхова, вы оцените панорамы россыпи церквей и храмов, памятников зодчества 12-18 веков. И послушаете рассказы о торговой жизни города и самой вечевой республике.
«Музейный цех фарфора»: экспозиция и мастер-класс (за доплату)
Экспозиция расположена на территории старинного Десятинного монастыря в центре города. В интерьерах этого музея вы словно перенесётесь на настоящий фарфоровый завод. Гид расскажет о блистательном прошлом «кузнецовского» фарфора и о советском периоде, когда выпускали изделия с кобальтовым покрытием — они стали визитной карточкой новгородских мастеров.
Затем предлагаем вам поучаствовать в мастер-классе под руководством специалиста. Вы распишете декоративное фарфоровое изделие, поставите клеймо и заберёте такой необыкновенный сувенир с собой.
Организационные детали
Экскурсию по Великому Новгороду проведёт один из гидов нашей команды, экскурсию по музею проводят его сотрудники.
Дополнительные расходы
Входные билеты в «Музейный цех фарфора»: взрослые — 150 руб.; дошкольники, школьники, студент, пенсионеры — 100 руб.
Мастер-класс (по желанию): взрослые — 350 руб; дошкольники, школьники, студент, пенсионеры — 250 руб.
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 17676 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
1
Е
Екатерина
31 июл 2025
Экскурсия была замечательная, времени на все как всегда не хватает)) Узнали много новых интересных фактов. Мастер-класс понравился, забрали с собой на память сувениры
Воробьева
12 авг 2024
Отдельное спасибо за мастер-класс
Светлана
11 авг 2024
Никому не порекомендуем этого организатора. Обман от момента подтверждения заказа и до конца. Никакой музей в эту стоимость не входит. В музее понятия не имели о нашей экскурсии. Мастер класс, соответственно, читать дальше
также не состоялся. По факту мы заплатили всю полную сумму только за часовую экскурсию с гидом по территории Кремля. Мы специально приехали в Великий Новгород на 1 сутки, чтобы познакомиться с городом и получить приятные впечатления. В результате, потраченные впустую деньги на дорогу, отель и экскурсию. Вот такой сервис!!! Безобразие… впервые столкнулись на трипстере с таким обманом. Хотелось бы, чтобы другие туристы не попались, поэтому пишем этот отзыв.
Г
Галина
30 апр 2024
Замечательная экскурсия, достаточно полно,с юмором. Очень быстро прошло время.
Е
Елена
11 мая 2023
Прекрасная интерактивная экскурсия. Понравится мужчинам и мальчикам особенно. Отдельное спасибо организатором, очень увлеченные энтузиасты. Побольше нам таких людей.