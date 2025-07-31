На этой индивидуальной экскурсии гости познакомятся с древними памятниками Великого Новгорода, включая Новгородский кремль и Ярославово дворище. Участники узнают о роли города в международной торговле и вечевой республике.Завершает программу посещение

уникального музея фарфора, где можно не только узнать об истории производства, но и создать собственный сувенир. Это идеальная возможность для тех, кто хочет глубже понять культурное наследие России и оставить себе памятный подарок

Описание экскурсии

Великий Новгород: обзорная экскурсия

Вы прогуляетесь по историческим местам города и узнаете о его знаковой роли в становлении государства российского. Посетите Новгородский кремль (детинец) на левом берегу Волхова. Осмотрите Владычный двор и изучите детали памятника «Тысячелетие России». Полюбуетесь видами Софийского собора и Софийской звонницы.

Также, пройдя по пешеходному мосту, вы окажетесь на территории Ярославова дворища. Здесь мы поговорим о ценнейшем архитектурном комплексе на той стороне города, где в древности располагался новгородский торг и княжий двор. Гуляя по берегу Волхова, вы оцените панорамы россыпи церквей и храмов, памятников зодчества 12-18 веков. И послушаете рассказы о торговой жизни города и самой вечевой республике.

«Музейный цех фарфора»: экспозиция и мастер-класс (за доплату)

Экспозиция расположена на территории старинного Десятинного монастыря в центре города. В интерьерах этого музея вы словно перенесётесь на настоящий фарфоровый завод. Гид расскажет о блистательном прошлом «кузнецовского» фарфора и о советском периоде, когда выпускали изделия с кобальтовым покрытием — они стали визитной карточкой новгородских мастеров.

Затем предлагаем вам поучаствовать в мастер-классе под руководством специалиста. Вы распишете декоративное фарфоровое изделие, поставите клеймо и заберёте такой необыкновенный сувенир с собой.

Организационные детали

Экскурсию по Великому Новгороду проведёт один из гидов нашей команды, экскурсию по музею проводят его сотрудники.

Дополнительные расходы