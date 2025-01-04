Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Новороссийску: от истории к морским пейзажам
Откройте для себя богатую историю и красоту Новороссийска в рамках увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
4900 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Абрау - Дюрсо. Экскурсия в мини-группе из Новороссийска
Начало: Ваш адрес в Новороссийске
Расписание: 8.00,12.00
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия к Лаго-Наки в горы к термальным источникам, водопадам
Откройте для себя великолепие Лаго-Наки: водопады "Руфабго", Хаджохская теснина, пещера "Большая Азишская" и термальные источники ждут вас
Начало: Ваш адрес в Новороссийске
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
11 900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана4 января 2025Обзорная экскурсия по НовороссийскуКаждый год традиционно мы садимся в авто и мчим на побережье. В этом году мы примчали в Новороссийск. Выбор был
- ММаргарита28 сентября 2024Обзорная экскурсия по НовороссийскуПрекрасный экскурсовод Елена Григорьевна скрасила нам вечер в Новороссийске, очень ей благодарны.
- ЕЕлена31 июля 2024Обзорная экскурсия по НовороссийскуЗамечательная экскурсия, прошла легко и увлекательно, на одном дыхании.
- ФФилипп1 декабря 2023Виды захватывают дух и завораживают,поездка безопасна и сопровождается интересным рассказом от гида! Если будет возможность,то с удовольствием еще раз попробую такой отдых
- ИИван25 ноября 2023Огромная благодарность за экскурсию! Все очень быстро и оперативно, вечером написали, утром уже отправили на экскурсию. Хоть в Лаго Наки бываем не первый раз, но все очень понравилось, отдельное спасибо экскурсоводу и водителю.
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Музей истории Новороссийска»
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