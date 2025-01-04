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Музей истории Новороссийска – экскурсии в Новороссийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей истории Новороссийска» в Новороссийске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Знакомство с Новороссийском: прогулка среди главных достопримечательностей
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Новороссийску: от истории к морским пейзажам
Откройте для себя богатую историю и красоту Новороссийска в рамках увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
4900 ₽ за всё до 10 чел.
Абрау - Дюрсо. Экскурсия в мини-группе из Новороссийска
7 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Абрау - Дюрсо. Экскурсия в мини-группе из Новороссийска
Начало: Ваш адрес в Новороссийске
Расписание: 8.00,12.00
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
4000 ₽ за человека
Экскурсия к Лаго-Наки в горы к термальным источникам, водопадам
20 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия к Лаго-Наки в горы к термальным источникам, водопадам
Откройте для себя великолепие Лаго-Наки: водопады "Руфабго", Хаджохская теснина, пещера "Большая Азишская" и термальные источники ждут вас
Начало: Ваш адрес в Новороссийске
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
11 900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    4 января 2025
    Обзорная экскурсия по Новороссийску
    Каждый год традиционно мы садимся в авто и мчим на побережье. В этом году мы примчали в Новороссийск. Выбор был
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    не случаен: патриотический подтекст - один из городов-героев по итогам Великой отечественной. И традиционно, экскурсии по городу. Спасибо Людмиле Александровне (Гиды в городе) за чудесно проведенное время и подачу информации. Столько теплоты и сердечности в отношении любимого города. Разные исторические периоды представали нашему взору, но никакой субъективной оценки - профессиональный подход. Спасибо!!!

  • М
    Маргарита
    28 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по Новороссийску
    Прекрасный экскурсовод Елена Григорьевна скрасила нам вечер в Новороссийске, очень ей благодарны.
  • Е
    Елена
    31 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Новороссийску
    Замечательная экскурсия, прошла легко и увлекательно, на одном дыхании.
  • Ф
    Филипп
    1 декабря 2023
    Экскурсия к Лаго-Наки в горы к термальным источникам, водопадам
    Виды захватывают дух и завораживают,поездка безопасна и сопровождается интересным рассказом от гида! Если будет возможность,то с удовольствием еще раз попробую такой отдых
  • И
    Иван
    25 ноября 2023
    Экскурсия к Лаго-Наки в горы к термальным источникам, водопадам
    Огромная благодарность за экскурсию! Все очень быстро и оперативно, вечером написали, утром уже отправили на экскурсию. Хоть в Лаго Наки бываем не первый раз, но все очень понравилось, отдельное спасибо экскурсоводу и водителю.

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Музей истории Новороссийска»

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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Крейсер Михаил Кутузов
  4. Мыс Любви
  5. Озеро Абрау
  6. Лаго-Наки
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июле 2025
Сейчас в Новороссийске в категории "Музей истории Новороссийска" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 11 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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