Обзорная экскурсия по Новороссийску

читать дальше не случаен: патриотический подтекст - один из городов-героев по итогам Великой отечественной. И традиционно, экскурсии по городу. Спасибо Людмиле Александровне (Гиды в городе) за чудесно проведенное время и подачу информации. Столько теплоты и сердечности в отношении любимого города. Разные исторические периоды представали нашему взору, но никакой субъективной оценки - профессиональный подход. Спасибо!!!

Каждый год традиционно мы садимся в авто и мчим на побережье. В этом году мы примчали в Новороссийск. Выбор был