до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Посетить главные достопримечательности Русской Ривьеры и получить на память профессиональные фото
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
9000 ₽ за всё до 3 чел.
до 3 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических достопримечательностей
Начало: Возле храма Петра и Февронии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
7650 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия на авто: исторический Новороссийск
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новороссийску, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Героев
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: В Новороссийске
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Сердце Новороссийска: экскурсия по центру
Познакомьтесь с основателями Новороссийска и его историей. Узнайте о контрастах города и местном «сером золоте» на этой увлекательной экскурсии
Начало: На набережной Новоссийска
Расписание: в четверг в 08:30
11 дек в 08:30
18 дек в 08:30
3500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 5 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Новороссийску
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска вместе с профессиональным фотографом, который запечатлеет самые яркие моменты
Начало: ул. Советов, 42
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5900 ₽ за всё до 5 чел.
- ООльга29 августа 2025Хочу поделиться восторженными впечатлениями о двухчасовой пешеходной экскурсии по центру города. Это было просто великолепно и превзошло все мои ожидания!
В
- ААнна23 мая 2025Благодарим Екатерину за познавательную экскурсию по центру - самому сердцу - Новороссийска! Было очень интересно!
- ЕЕвгения8 мая 2023Всё очень понравилось. Не смотря на дождливую погоду, экскурсия получилась очень интересной.
- ННаталья12 июня 2022Была на экскурсии с сыновьями. Нам очень понравилось. Легко, доступно, познавательно и интересно рассказано о Новороссийске. Я и ребята остались довольны. Ждем с нетерпением фото))
- ДДмитрий4 октября 2021Отличная прогулка и не менее отличные фотографии. Александру огромное спасибо!
- ООксана31 июля 2021Александр отличный гид! Интересно и увлекательно рассказывает. Время пролетело незаметно, было здорово! Фотографии прислал в этот же день, все яркие, красивые. Рекомендую Александра как гида.
- ННаталья18 июля 2021Если Вам интересны не традиционные экскурсии с зазубренным текстом, а живой рассказ от интересного, умного собеседника, то, конечно же, нужно заказывать прогулку с Александром.
Нельзя не влюбиться в Новороссийск, с его богатой историей.
- ЕЕлена26 июня 2021Прогулка, 2 взрослых и 3 детей прошла интересно и легко. Очень удобно с детьми.
- ООльга13 апреля 2021Не смотря на непогоду (дождь ветер холод) что в апреле в Новороссийске бывает не часто, остались самые теплые впечатления от общения с гидом ну и плюс фото на память. Рекомендую.
- ИИлья8 сентября 2020Александр, спасибо Вам за прекрасную прогулку, красивые фотографии и отличное настроение! Очень рады, что провели этот день ярко и интересно, узнали много нового про замечательный город Новороссийск.
- ЕЕлена28 августа 2020Фотоэкскурсия- это отличная придумка. Отлично провели время, узнали много интересного и на память остались отличные фотографии. В процессе повеселились, поели мороженого, покормили черепах… Александр нашел подход ко всем в нашей разномастной компании. Спасибо большое.
- ТТатьяна16 августа 2020Огромная благодарность Александру за увлекательную экскурсию и массу положительных эмоций!
Историческое прошлое города, современность и перспективы будущего … Александр прекрасно владеет информацией! Плюс очень позитивный человек, с хорошим чувством юмора!)
Отличные фотографии на память о прогулке особенно выделяют такую экскурсию!!! 😊
- ВВиталий7 июля 2020Замечательная пешеходная экскурсия для знакомства с Новороссийском. Фотографии, сделанные Александром, хорошего качества и украсят домашний фотоальбом.
- ЕЕлена29 марта 2020Фотопрогулка по центру Новороссийска - что может быть лучше? Только представьте, ранняя весна, солнце, море!!! И только один день на
- ННаталья27 февраля 2020Очень понравилась экскурсия проведенная Александром по г. Новороссийску. Интересно и познавательно было, и дочке, подростку 13л. и нам. Много новых фактов узнали из истории Города-Героя. Посмотрели достопримечательности представляющие визитную карточку Новороссийска.
- ИИгорь11 января 2020Большое спасибо Александру за экскурсию!
- ССтанислав7 ноября 2019В любой экскурсии мне не нравимся главное: когда экскурсовод быстрым речитативом определяет историю какого-нибудь памятника данными из Википедии! Уважаемые господа!
- ААлександр15 октября 2019Александр замечательный экскурсовод и рассказчик, во время экскурссии мы узнали много интересного и нового из жизни и становления города. Александр изменил из-нас первоночальное место встречи (форс мажор при заселении) нас встретил.
- ЛЛюдмила15 сентября 2019Интересное общение, хорошие фотографии. Спасибо Александр!
