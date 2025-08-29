О Ольга Сердце Новороссийска: экскурсия по центру



В читать дальше первую очередь, хочу отметить высочайший профессионализм гида - Екатерины! 🌹🌹🌹



Это был не просто пересказ заученных фактов, а живой и захватывающий рассказ, наполненный интересными историческими деталями, городскими легендами и забавными случаями из прошлого. Она с легкостью отвечала на все мои вопросы, демонстрируя искреннюю любовь к своему городу и своему делу.

Эти два часа пролетели на одном дыхании, и я взглянула на город совершенно по-новому. Огромное спасибо за незабываемые эмоции и новые знания! 🙏

Настоятельно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет не просто увидеть город, а по-настоящему его почувствовать и понять! Хочу поделиться восторженными впечатлениями о двухчасовой пешеходной экскурсии по центру города. Это было просто великолепно и превзошло все мои ожидания!

А Анна Сердце Новороссийска: экскурсия по центру Благодарим Екатерину за познавательную экскурсию по центру - самому сердцу - Новороссийска! Было очень интересно!

Е Евгения Фотопрогулка по Новороссийску Всё очень понравилось. Не смотря на дождливую погоду, экскурсия получилась очень интересной.

Н Наталья Фотопрогулка по Новороссийску Была на экскурсии с сыновьями. Нам очень понравилось. Легко, доступно, познавательно и интересно рассказано о Новороссийске. Я и ребята остались довольны. Ждем с нетерпением фото))

Д Дмитрий Фотопрогулка по Новороссийску Отличная прогулка и не менее отличные фотографии. Александру огромное спасибо!

О Оксана Фотопрогулка по Новороссийску Александр отличный гид! Интересно и увлекательно рассказывает. Время пролетело незаметно, было здорово! Фотографии прислал в этот же день, все яркие, красивые. Рекомендую Александра как гида.

Н Наталья Фотопрогулка по Новороссийску Если Вам интересны не традиционные экскурсии с зазубренным текстом, а живой рассказ от интересного, умного собеседника, то, конечно же, нужно заказывать прогулку с Александром.

Нельзя не влюбиться в Новороссийск, с его богатой историей.

Е Елена Фотопрогулка по Новороссийску Прогулка, 2 взрослых и 3 детей прошла интересно и легко. Очень удобно с детьми.

О Ольга Фотопрогулка по Новороссийску Не смотря на непогоду (дождь ветер холод) что в апреле в Новороссийске бывает не часто, остались самые теплые впечатления от общения с гидом ну и плюс фото на память. Рекомендую.

И Илья Фотопрогулка по Новороссийску Александр, спасибо Вам за прекрасную прогулку, красивые фотографии и отличное настроение! Очень рады, что провели этот день ярко и интересно, узнали много нового про замечательный город Новороссийск.

Е Елена Фотопрогулка по Новороссийску Фотоэкскурсия- это отличная придумка. Отлично провели время, узнали много интересного и на память остались отличные фотографии. В процессе повеселились, поели мороженого, покормили черепах… Александр нашел подход ко всем в нашей разномастной компании. Спасибо большое.

Т Татьяна Фотопрогулка по Новороссийску Огромная благодарность Александру за увлекательную экскурсию и массу положительных эмоций!

Историческое прошлое города, современность и перспективы будущего … Александр прекрасно владеет информацией! Плюс очень позитивный человек, с хорошим чувством юмора!)

Отличные фотографии на память о прогулке особенно выделяют такую экскурсию!!! 😊

В Виталий Фотопрогулка по Новороссийску Замечательная пешеходная экскурсия для знакомства с Новороссийском. Фотографии, сделанные Александром, хорошего качества и украсят домашний фотоальбом.

Е Елена Фотопрогулка по Новороссийску читать дальше знакомство с прекрасным городом. В данном случае экскурсия с Александром стала нашим спасением. Мы с дочкой получили информационную поддержку - Александр был на связи с момента бронирования экскурсии. Он сориентировал нас, где лучше перекусить, как найти место старта. А также интересно рассказал о городе, его истории, ответил на все дополнительные вопросы. И,конечно, сделал, доработал и направил порядка 40 прекрасных фото. Отдельно отмечу, ему удалось быстро найти язык с дочкой, и добиться ее улыбки на фото. Спасибо ему огромное за все. Фотопрогулка по центру Новороссийска - что может быть лучше? Только представьте, ранняя весна, солнце, море!!! И только один день на

Н Наталья Фотопрогулка по Новороссийску Очень понравилась экскурсия проведенная Александром по г. Новороссийску. Интересно и познавательно было, и дочке, подростку 13л. и нам. Много новых фактов узнали из истории Города-Героя. Посмотрели достопримечательности представляющие визитную карточку Новороссийска.

И Игорь Фотопрогулка по Новороссийску Большое спасибо Александру за экскурсию!

С Станислав Фотопрогулка по Новороссийску читать дальше Я приехал отдыхать! В город-герой Новороссийск! Мне был нужен спокойный, простой диалог с простым, добрым человеком про город Новороссийск. Какой он был, какой он стал, чем он живёт, что здесь есть, какие традиции… Александр полностью соответствует выше описанным моим простым требованиям. И если честно, я не могу его экскурсовод ом назвать. Ощущение, как будто приехал к старому товарищу. Большое спасибо и агентству и Вам, Александр! P.S. Фотографии супер! В любой экскурсии мне не нравимся главное: когда экскурсовод быстрым речитативом определяет историю какого-нибудь памятника данными из Википедии! Уважаемые господа!

А Александр Фотопрогулка по Новороссийску Александр замечательный экскурсовод и рассказчик, во время экскурссии мы узнали много интересного и нового из жизни и становления города. Александр изменил из-нас первоночальное место встречи (форс мажор при заселении) нас встретил.