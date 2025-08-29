Мои заказы

Найдено 6 экскурсий в категории «Памятник основателям города» в Новороссийске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
На машине
4 часа
21 отзыв
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Посетить главные достопримечательности Русской Ривьеры и получить на память профессиональные фото
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
Пешая
2 часа
12 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических достопримечательностей
Начало: Возле храма Петра и Февронии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
7650 ₽ за всё до 3 чел.
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
На машине
3 часа
195 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия на авто: исторический Новороссийск
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новороссийску, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Героев
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 7 чел.
К дольменам Геленджика из Новороссийска
На машине
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: В Новороссийске
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Сердце Новороссийска: экскурсия по центру
Пешая
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Сердце Новороссийска: экскурсия по центру
Познакомьтесь с основателями Новороссийска и его историей. Узнайте о контрастах города и местном «сером золоте» на этой увлекательной экскурсии
Начало: На набережной Новоссийска
Расписание: в четверг в 08:30
11 дек в 08:30
18 дек в 08:30
3500 ₽ за человека
Фотопрогулка по Новороссийску
Пешая
3 часа
19 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Новороссийску
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска вместе с профессиональным фотографом, который запечатлеет самые яркие моменты
Начало: ул. Советов, 42
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5900 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    29 августа 2025
    Сердце Новороссийска: экскурсия по центру
    Хочу поделиться восторженными впечатлениями о двухчасовой пешеходной экскурсии по центру города. Это было просто великолепно и превзошло все мои ожидания!

    В
    читать дальше

    первую очередь, хочу отметить высочайший профессионализм гида - Екатерины! 🌹🌹🌹

    Это был не просто пересказ заученных фактов, а живой и захватывающий рассказ, наполненный интересными историческими деталями, городскими легендами и забавными случаями из прошлого. Она с легкостью отвечала на все мои вопросы, демонстрируя искреннюю любовь к своему городу и своему делу.
    Эти два часа пролетели на одном дыхании, и я взглянула на город совершенно по-новому. Огромное спасибо за незабываемые эмоции и новые знания! 🙏
    Настоятельно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет не просто увидеть город, а по-настоящему его почувствовать и понять!

  • А
    Анна
    23 мая 2025
    Сердце Новороссийска: экскурсия по центру
    Благодарим Екатерину за познавательную экскурсию по центру - самому сердцу - Новороссийска! Было очень интересно!
  • Е
    Евгения
    8 мая 2023
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Всё очень понравилось. Не смотря на дождливую погоду, экскурсия получилась очень интересной.
  • Н
    Наталья
    12 июня 2022
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Была на экскурсии с сыновьями. Нам очень понравилось. Легко, доступно, познавательно и интересно рассказано о Новороссийске. Я и ребята остались довольны. Ждем с нетерпением фото))
  • Д
    Дмитрий
    4 октября 2021
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Отличная прогулка и не менее отличные фотографии. Александру огромное спасибо!
  • О
    Оксана
    31 июля 2021
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Александр отличный гид! Интересно и увлекательно рассказывает. Время пролетело незаметно, было здорово! Фотографии прислал в этот же день, все яркие, красивые. Рекомендую Александра как гида.
  • Н
    Наталья
    18 июля 2021
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Если Вам интересны не традиционные экскурсии с зазубренным текстом, а живой рассказ от интересного, умного собеседника, то, конечно же, нужно заказывать прогулку с Александром.
    Нельзя не влюбиться в Новороссийск, с его богатой историей.
  • Е
    Елена
    26 июня 2021
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Прогулка, 2 взрослых и 3 детей прошла интересно и легко. Очень удобно с детьми.
  • О
    Ольга
    13 апреля 2021
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Не смотря на непогоду (дождь ветер холод) что в апреле в Новороссийске бывает не часто, остались самые теплые впечатления от общения с гидом ну и плюс фото на память. Рекомендую.
  • И
    Илья
    8 сентября 2020
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Александр, спасибо Вам за прекрасную прогулку, красивые фотографии и отличное настроение! Очень рады, что провели этот день ярко и интересно, узнали много нового про замечательный город Новороссийск.
  • Е
    Елена
    28 августа 2020
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Фотоэкскурсия- это отличная придумка. Отлично провели время, узнали много интересного и на память остались отличные фотографии. В процессе повеселились, поели мороженого, покормили черепах… Александр нашел подход ко всем в нашей разномастной компании. Спасибо большое.
  • Т
    Татьяна
    16 августа 2020
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Огромная благодарность Александру за увлекательную экскурсию и массу положительных эмоций!
    Историческое прошлое города, современность и перспективы будущего … Александр прекрасно владеет информацией! Плюс очень позитивный человек, с хорошим чувством юмора!)
    Отличные фотографии на память о прогулке особенно выделяют такую экскурсию!!! 😊
  • В
    Виталий
    7 июля 2020
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Замечательная пешеходная экскурсия для знакомства с Новороссийском. Фотографии, сделанные Александром, хорошего качества и украсят домашний фотоальбом.
  • Е
    Елена
    29 марта 2020
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Фотопрогулка по центру Новороссийска - что может быть лучше? Только представьте, ранняя весна, солнце, море!!! И только один день на
    читать дальше

    знакомство с прекрасным городом. В данном случае экскурсия с Александром стала нашим спасением. Мы с дочкой получили информационную поддержку - Александр был на связи с момента бронирования экскурсии. Он сориентировал нас, где лучше перекусить, как найти место старта. А также интересно рассказал о городе, его истории, ответил на все дополнительные вопросы. И,конечно, сделал, доработал и направил порядка 40 прекрасных фото. Отдельно отмечу, ему удалось быстро найти язык с дочкой, и добиться ее улыбки на фото. Спасибо ему огромное за все.

  • Н
    Наталья
    27 февраля 2020
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Очень понравилась экскурсия проведенная Александром по г. Новороссийску. Интересно и познавательно было, и дочке, подростку 13л. и нам. Много новых фактов узнали из истории Города-Героя. Посмотрели достопримечательности представляющие визитную карточку Новороссийска.
  • И
    Игорь
    11 января 2020
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Большое спасибо Александру за экскурсию!
  • С
    Станислав
    7 ноября 2019
    Фотопрогулка по Новороссийску
    В любой экскурсии мне не нравимся главное: когда экскурсовод быстрым речитативом определяет историю какого-нибудь памятника данными из Википедии! Уважаемые господа!
    читать дальше

    Я приехал отдыхать! В город-герой Новороссийск! Мне был нужен спокойный, простой диалог с простым, добрым человеком про город Новороссийск. Какой он был, какой он стал, чем он живёт, что здесь есть, какие традиции… Александр полностью соответствует выше описанным моим простым требованиям. И если честно, я не могу его экскурсовод ом назвать. Ощущение, как будто приехал к старому товарищу. Большое спасибо и агентству и Вам, Александр! P.S. Фотографии супер!

  • А
    Александр
    15 октября 2019
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Александр замечательный экскурсовод и рассказчик, во время экскурссии мы узнали много интересного и нового из жизни и становления города. Александр изменил из-нас первоночальное место встречи (форс мажор при заселении) нас встретил.
  • Л
    Людмила
    15 сентября 2019
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Интересное общение, хорошие фотографии. Спасибо Александр!

