Мои заказы

Скульптурная композиция «Девушка на дельфине» – экскурсии в Новороссийске

Найдено 8 экскурсий в категории «Скульптурная композиция «Девушка на дельфине»» в Новороссийске, цены от 5334 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
На машине
4 часа
21 отзыв
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Посетить главные достопримечательности Русской Ривьеры и получить на память профессиональные фото
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
9000 ₽ за всё до 3 чел.
По Новороссийску - на автомобиле
На машине
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Новороссийску - на автомобиле
Отправляйтесь на увлекательную поездку по Новороссийску, чтобы увидеть памятники истории и архитектуры, почувствовать дух города и его уникальный колорит
Начало: В пределах Новороссийска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8990 ₽ за всё до 4 чел.
Теплая встреча с Новороссийском
Пешая
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Теплая встреча с Новороссийском: культурное погружение
Познакомьтесь с Новороссийском через его историю и кулинарию на уникальной экскурсии «Теплая встреча»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Первая прогулка по Новороссийску
Пешая
2 часа
125 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая прогулка по Новороссийску
Погрузитесь в историю Новороссийска: знаковые места, памятники и набережная. Узнайте о прошлом и настоящем этого уникального города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
Пешая
2 часа
12 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических достопримечательностей
Начало: Возле храма Петра и Февронии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
7650 ₽ за всё до 3 чел.
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
На машине
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Винодельня Мысхако и окрестности
Путешествие вдоль Цемесской бухты с посещением памятников и легендарной винодельни. Узнайте о событиях, изменивших историю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
8200 ₽ за всё до 3 чел.
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
На машине
3 часа
195 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия на авто: исторический Новороссийск
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новороссийску, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Героев
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
Пешая
3 часа
19 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Новороссийску
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска вместе с профессиональным фотографом, который запечатлеет самые яркие моменты
Начало: ул. Советов, 42
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5900 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    18 ноября 2025
    Первая прогулка по Новороссийску
    Людмила - очень хороший рассказчик. Экскурсия была познавательна и ненапряжна, хорошо провели время)
  • Е
    Евгений
    6 ноября 2025
    По Новороссийску - на автомобиле
    Прекрасная и очень подробная экскурсия с большой любовью к родному городу!
  • А
    Андрей
    6 ноября 2025
    Первая прогулка по Новороссийску
    Отличная экскурсия и главное замечательный экскурсовод - Людмила, узнали всё, что нужно знать о городе при первом знакомстве, большое спасибо, всем рекомендую.
  • Ю
    Юля
    4 ноября 2025
    Первая прогулка по Новороссийску
    Это была первая прогулка с ГИДом. Людмила очень улыбчивая и доброжелательная. Терпеливо повторяла, так как местами еë рассказ хотелось законспектировать.
    читать дальше

    Ничего лишнего, но много важных фактов легко и доступно. В руках папка с фотографиями и картами, что позволило лучше воспринять материал. Бо делилась видео с борой. Кроме всего, порекомендовала отличное кафе, где подают местную Черноморскую рыбку. Это скрасило разочарование от отмены фестиваля хамсы. Благодарим за увлекательный досуг, за то что толково изложено, много удалось запомнить.

    Это была первая прогулка с ГИДом. Людмила очень улыбчивая и доброжелательная. Терпеливо повторяла, так как местамиЭто была первая прогулка с ГИДом. Людмила очень улыбчивая и доброжелательная. Терпеливо повторяла, так как местамиЭто была первая прогулка с ГИДом. Людмила очень улыбчивая и доброжелательная. Терпеливо повторяла, так как местамиЭто была первая прогулка с ГИДом. Людмила очень улыбчивая и доброжелательная. Терпеливо повторяла, так как местамиЭто была первая прогулка с ГИДом. Людмила очень улыбчивая и доброжелательная. Терпеливо повторяла, так как местамиЭто была первая прогулка с ГИДом. Людмила очень улыбчивая и доброжелательная. Терпеливо повторяла, так как местамиЭто была первая прогулка с ГИДом. Людмила очень улыбчивая и доброжелательная. Терпеливо повторяла, так как местамиЭто была первая прогулка с ГИДом. Людмила очень улыбчивая и доброжелательная. Терпеливо повторяла, так как местами
  • Н
    Наталья
    3 ноября 2025
    Теплая встреча с Новороссийском
    Комфортная пешеходная прогулка по набережной Новороссийска и близлежащиму микрорайону с познавательным рассказом об истории города.
    Очень рекомендую экскурсию всем, кто хочет погрузиться в историю прекрасного города с героическим прошлым.
    Комфортная пешеходная прогулка по набережной Новороссийска и близлежащиму микрорайону с познавательным рассказом об истории городаКомфортная пешеходная прогулка по набережной Новороссийска и близлежащиму микрорайону с познавательным рассказом об истории городаКомфортная пешеходная прогулка по набережной Новороссийска и близлежащиму микрорайону с познавательным рассказом об истории городаКомфортная пешеходная прогулка по набережной Новороссийска и близлежащиму микрорайону с познавательным рассказом об истории городаКомфортная пешеходная прогулка по набережной Новороссийска и близлежащиму микрорайону с познавательным рассказом об истории городаКомфортная пешеходная прогулка по набережной Новороссийска и близлежащиму микрорайону с познавательным рассказом об истории городаКомфортная пешеходная прогулка по набережной Новороссийска и близлежащиму микрорайону с познавательным рассказом об истории городаКомфортная пешеходная прогулка по набережной Новороссийска и близлежащиму микрорайону с познавательным рассказом об истории городаКомфортная пешеходная прогулка по набережной Новороссийска и близлежащиму микрорайону с познавательным рассказом об истории городаКомфортная пешеходная прогулка по набережной Новороссийска и близлежащиму микрорайону с познавательным рассказом об истории города
  • Е
    Евгения
    23 октября 2025
    Первая прогулка по Новороссийску
    Людмила! Вы замечательный экскурсовод экспертно знающий и любящий свой город! Получили удовольствие от прогулки. Обязательно будем Вас рекомендовать друзьям и знакомым как опытного экскурсовода.
  • Н
    Надежда
    15 октября 2025
    Первая прогулка по Новороссийску
    Прекрасная экскурсия, почти 2 часа на одном дыхании! Содержательно, много познавательной и вдохновляющей информации. Отличная подача с хорошим юмором, когда это уместно, очень приятный рассказчик. Иногда накатывались слезы и переполняло чувство гордости. Однозначно рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    14 октября 2025
    По Новороссийску - на автомобиле
    Отличный гид Екатерина, все четко, грамотно, очень интересно рассказывала и подробно погрузила нас в историю Новороссийска. Успели увидеть многое. Спасибо огромное за проведенное вместе время! Екатерину очень рекомендую всем.
  • Ю
    Юрий
    11 октября 2025
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась! Игорь отличный рассказчик, с любовью подходящий к своему делу. Посетили всё, что было запланировано, даже дождь не испортил положительных впечатлений от экскурсии.
    Экскурсия очень понравилась! Игорь отличный рассказчик, с любовью подходящий к своему делу. Посетили всё, что былоЭкскурсия очень понравилась! Игорь отличный рассказчик, с любовью подходящий к своему делу. Посетили всё, что былоЭкскурсия очень понравилась! Игорь отличный рассказчик, с любовью подходящий к своему делу. Посетили всё, что былоЭкскурсия очень понравилась! Игорь отличный рассказчик, с любовью подходящий к своему делу. Посетили всё, что былоЭкскурсия очень понравилась! Игорь отличный рассказчик, с любовью подходящий к своему делу. Посетили всё, что былоЭкскурсия очень понравилась! Игорь отличный рассказчик, с любовью подходящий к своему делу. Посетили всё, что былоЭкскурсия очень понравилась! Игорь отличный рассказчик, с любовью подходящий к своему делу. Посетили всё, что былоЭкскурсия очень понравилась! Игорь отличный рассказчик, с любовью подходящий к своему делу. Посетили всё, что былоЭкскурсия очень понравилась! Игорь отличный рассказчик, с любовью подходящий к своему делу. Посетили всё, что былоЭкскурсия очень понравилась! Игорь отличный рассказчик, с любовью подходящий к своему делу. Посетили всё, что было
  • Е
    Екатерина
    7 октября 2025
    Первая прогулка по Новороссийску
    Людмила молодец. Очень жизнерадостная. Чувствовалась влюблённость и гордость за свой город.
    Получилась отличная прогулка. Погрузила в историю и атмосферу Новороссийска.
  • А
    Анжелина
    3 октября 2025
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Очень важно, когда экскурсовод не просто знакомит туристов с достопримечательностями города, а через живое общение передает любовь к своему родному городу. Игорь прекрасно знает историю Новороссийска и его окрестностей, в теме современной жизни города, болеет душой. Пишет книги о Новороссийске.
  • Н
    Наталья
    3 октября 2025
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
    Очень довольна фотопрогулкой с Марией в Абрау Дюрсо! Все прошло по плану, встретились в заранее обозначенное время в удобном для
    читать дальше

    меня месте.
    Мария интересный рассказчик, в тч отвечала на мои вопросы.
    Помимо самой прогулки сделали огромное количество замечательных фото! (я даже не успела все посмотреть:)
    рекомендую именно Марию и обязательно обращусь вновь, если посчастливится вернуться в Новороссийск.

  • Г
    Галина
    26 сентября 2025
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Было очень приятно и интересно, жаль что у нас было всего несколько часов на знакомство с Новороссийском, но Игорь заинтересовал и есть желание вернуться.
  • Л
    Любовь
    25 сентября 2025
    Первая прогулка по Новороссийску
    Много раз были в Новороссийске только проездом Решили в этот раз перед поездом познакомится с городом Прошли неспешным маршрутом по
    читать дальше

    центру, вышли на набережную Много тем, интересные факты истории города, жизни людей разного времени, а так же природы и погоды - все рассказано интересно, с частичкой юмора, и огромной любовью к своему краю! Большое спасибо Людмиле, нашему экскурсоводу.

  • И
    Илья
    17 сентября 2025
    Первая прогулка по Новороссийску
    Спасибо Людмиле за экскурсию и первое знакомство с городом-героем. Время пролетело незаметно. Она учла все наши пожелания и возможности, легко идя на общение. Время пролетело незаметно. Поставили красивую точку в конце маршрута, посетив экскурсию на корабле "Михаил Кутузов".
  • В
    Вероника
    16 сентября 2025
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    11.09. 2025 провела полдня в Новороссийске перед отъездом домой. Воспользовалась возможностью познакомиться с городом на обзорной экскурсии "По Новороссийску на
    читать дальше

    авто", чему очень была рада.
    Экскурсия организована грамотно: пешеходный маршрут продолжается поездкой на комфортном автомобиле к памятникам боевой славы, находящимся в отдалении, с возможностью дополнительного осмотра города во время движения и кратковременного отдыха на остановках.
    Игорь прекрасный гид, серьезный историк и очень интересный рассказчик. Прочитал по моей просьбе краткую вводную лекцию об истории Новороссийска, начиная с античности и до наших дней. Особого внимания, конечно, заслуживают героические страницы города Новороссийска времен Великой Отечественной Войны и особенно обороны плацдарма Малая Земля. Однозначно рекомендую эту экскурсию для первого знакомства с городом, потому что хочется приехать вновь и продолжить знакомство с Новороссийском и Черноморским побережьем, тем более что Игорь может предложить много разных маршрутов.
    Приятно удивила активная гражданская позиция Игоря, его гостеприимство, любовь к родному городу, желание украшать, озеленять засушливую землю, чтобы Новороссийск становился лучше и привлекательнее для жителей и туристов.
    Благодарю сердечно Игоря за интересно и полезно проведенное время, впечатления от знакомства с ним остались самые теплые.

    11.09. 2025 провела полдня в Новороссийске перед отъездом домой. Воспользовалась возможностью познакомиться с городом на обзорной11.09. 2025 провела полдня в Новороссийске перед отъездом домой. Воспользовалась возможностью познакомиться с городом на обзорной11.09. 2025 провела полдня в Новороссийске перед отъездом домой. Воспользовалась возможностью познакомиться с городом на обзорной
  • Б
    Бикуновы
    14 сентября 2025
    Первая прогулка по Новороссийску
    Людмила очень подробно рассказала о знаковых местах города и связанных с городом событиях.
  • Н
    Наталья
    12 сентября 2025
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
    Очень приятная беседа!
    Мария рассказала нам и историю города, показала нам красивые места!
    Остались под большим впечатлением!
    И как бонус чудесные фотографии🥰
    Очень приятная беседа!Очень приятная беседа!Очень приятная беседа!Очень приятная беседа!
  • С
    Сергей
    10 сентября 2025
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
    Рекомендую, отличная семейная автопрогулка!
    Рекомендую, отличная семейная автопрогулка!Рекомендую, отличная семейная автопрогулка!Рекомендую, отличная семейная автопрогулка!Рекомендую, отличная семейная автопрогулка!Рекомендую, отличная семейная автопрогулка!
  • Л
    ЛАРИСА
    9 сентября 2025
    Теплая встреча с Новороссийском
    Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое нашему гиду Любови!

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Скульптурная композиция «Девушка на дельфине»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новороссийске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
  2. По Новороссийску - на автомобиле
  3. Теплая встреча с Новороссийском
  4. Первая прогулка по Новороссийску
  5. Фотопрогулка по Новороссийску
Какие места ещё посмотреть в Новороссийске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Крейсер Михаил Кутузов
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Мыс Любви
  5. Озеро Абрау
  6. Лаго-Наки
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в декабре 2025
Сейчас в Новороссийске в категории "Скульптурная композиция «Девушка на дельфине»" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 5334 до 9000. Туристы уже оставили гидам 453 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Новороссийске на 2025 год по теме «Скульптурная композиция «Девушка на дельфине»», 453 ⭐ отзыва, цены от 5334₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль