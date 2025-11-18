И Ирина Первая прогулка по Новороссийску Людмила - очень хороший рассказчик. Экскурсия была познавательна и ненапряжна, хорошо провели время)

Е Евгений По Новороссийску - на автомобиле Прекрасная и очень подробная экскурсия с большой любовью к родному городу!

А Андрей Первая прогулка по Новороссийску Отличная экскурсия и главное замечательный экскурсовод - Людмила, узнали всё, что нужно знать о городе при первом знакомстве, большое спасибо, всем рекомендую.

Ю Юля Первая прогулка по Новороссийску читать дальше Ничего лишнего, но много важных фактов легко и доступно. В руках папка с фотографиями и картами, что позволило лучше воспринять материал. Бо делилась видео с борой. Кроме всего, порекомендовала отличное кафе, где подают местную Черноморскую рыбку. Это скрасило разочарование от отмены фестиваля хамсы. Благодарим за увлекательный досуг, за то что толково изложено, много удалось запомнить. Это была первая прогулка с ГИДом. Людмила очень улыбчивая и доброжелательная. Терпеливо повторяла, так как местами еë рассказ хотелось законспектировать.

Н Наталья Теплая встреча с Новороссийском Комфортная пешеходная прогулка по набережной Новороссийска и близлежащиму микрорайону с познавательным рассказом об истории города.

Очень рекомендую экскурсию всем, кто хочет погрузиться в историю прекрасного города с героическим прошлым.

Е Евгения Первая прогулка по Новороссийску Людмила! Вы замечательный экскурсовод экспертно знающий и любящий свой город! Получили удовольствие от прогулки. Обязательно будем Вас рекомендовать друзьям и знакомым как опытного экскурсовода.

Н Надежда Первая прогулка по Новороссийску Прекрасная экскурсия, почти 2 часа на одном дыхании! Содержательно, много познавательной и вдохновляющей информации. Отличная подача с хорошим юмором, когда это уместно, очень приятный рассказчик. Иногда накатывались слезы и переполняло чувство гордости. Однозначно рекомендую!

Е Екатерина По Новороссийску - на автомобиле Отличный гид Екатерина, все четко, грамотно, очень интересно рассказывала и подробно погрузила нас в историю Новороссийска. Успели увидеть многое. Спасибо огромное за проведенное вместе время! Екатерину очень рекомендую всем.

Ю Юрий По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия Экскурсия очень понравилась! Игорь отличный рассказчик, с любовью подходящий к своему делу. Посетили всё, что было запланировано, даже дождь не испортил положительных впечатлений от экскурсии.

Е Екатерина Первая прогулка по Новороссийску Людмила молодец. Очень жизнерадостная. Чувствовалась влюблённость и гордость за свой город.

Получилась отличная прогулка. Погрузила в историю и атмосферу Новороссийска.

А Анжелина По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия Очень важно, когда экскурсовод не просто знакомит туристов с достопримечательностями города, а через живое общение передает любовь к своему родному городу. Игорь прекрасно знает историю Новороссийска и его окрестностей, в теме современной жизни города, болеет душой. Пишет книги о Новороссийске.

Н Наталья Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска читать дальше меня месте.

Мария интересный рассказчик, в тч отвечала на мои вопросы.

Помимо самой прогулки сделали огромное количество замечательных фото! (я даже не успела все посмотреть:)

рекомендую именно Марию и обязательно обращусь вновь, если посчастливится вернуться в Новороссийск. Очень довольна фотопрогулкой с Марией в Абрау Дюрсо! Все прошло по плану, встретились в заранее обозначенное время в удобном для

Г Галина По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия Было очень приятно и интересно, жаль что у нас было всего несколько часов на знакомство с Новороссийском, но Игорь заинтересовал и есть желание вернуться.

Л Любовь Первая прогулка по Новороссийску читать дальше центру, вышли на набережную Много тем, интересные факты истории города, жизни людей разного времени, а так же природы и погоды - все рассказано интересно, с частичкой юмора, и огромной любовью к своему краю! Большое спасибо Людмиле, нашему экскурсоводу. Много раз были в Новороссийске только проездом Решили в этот раз перед поездом познакомится с городом Прошли неспешным маршрутом по

И Илья Первая прогулка по Новороссийску Спасибо Людмиле за экскурсию и первое знакомство с городом-героем. Время пролетело незаметно. Она учла все наши пожелания и возможности, легко идя на общение. Время пролетело незаметно. Поставили красивую точку в конце маршрута, посетив экскурсию на корабле "Михаил Кутузов".

В Вероника По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия читать дальше авто", чему очень была рада.

Экскурсия организована грамотно: пешеходный маршрут продолжается поездкой на комфортном автомобиле к памятникам боевой славы, находящимся в отдалении, с возможностью дополнительного осмотра города во время движения и кратковременного отдыха на остановках.

Игорь прекрасный гид, серьезный историк и очень интересный рассказчик. Прочитал по моей просьбе краткую вводную лекцию об истории Новороссийска, начиная с античности и до наших дней. Особого внимания, конечно, заслуживают героические страницы города Новороссийска времен Великой Отечественной Войны и особенно обороны плацдарма Малая Земля. Однозначно рекомендую эту экскурсию для первого знакомства с городом, потому что хочется приехать вновь и продолжить знакомство с Новороссийском и Черноморским побережьем, тем более что Игорь может предложить много разных маршрутов.

Приятно удивила активная гражданская позиция Игоря, его гостеприимство, любовь к родному городу, желание украшать, озеленять засушливую землю, чтобы Новороссийск становился лучше и привлекательнее для жителей и туристов.

Благодарю сердечно Игоря за интересно и полезно проведенное время, впечатления от знакомства с ним остались самые теплые. 11.09. 2025 провела полдня в Новороссийске перед отъездом домой. Воспользовалась возможностью познакомиться с городом на обзорной экскурсии "По Новороссийску на

Б Бикуновы Первая прогулка по Новороссийску Людмила очень подробно рассказала о знаковых местах города и связанных с городом событиях.

Н Наталья Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска Очень приятная беседа!

Мария рассказала нам и историю города, показала нам красивые места!

Остались под большим впечатлением!

И как бонус чудесные фотографии🥰

С Сергей Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска Рекомендую, отличная семейная автопрогулка!