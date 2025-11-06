Мои заказы

Долина смерти и памятник «Взрыв» – экскурсии в Новороссийске

Найдено 5 экскурсий в категории «Долина смерти и памятник «Взрыв»» в Новороссийске, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
На машине
4 часа
21 отзыв
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Посетить главные достопримечательности Русской Ривьеры и получить на память профессиональные фото
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
9000 ₽ за всё до 3 чел.
По Новороссийску - на автомобиле
На машине
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Новороссийску - на автомобиле
Отправляйтесь на увлекательную поездку по Новороссийску, чтобы увидеть памятники истории и архитектуры, почувствовать дух города и его уникальный колорит
Начало: В пределах Новороссийска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8990 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
Пешая
2 часа
12 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических достопримечательностей
Начало: Возле храма Петра и Февронии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
7650 ₽ за всё до 3 чел.
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
На машине
3 часа
195 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия на авто: исторический Новороссийск
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новороссийску, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Героев
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 7 чел.
К дольменам Геленджика из Новороссийска
На машине
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: В Новороссийске
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    6 ноября 2025
    По Новороссийску - на автомобиле
    Прекрасная и очень подробная экскурсия с большой любовью к родному городу!
  • Е
    Екатерина
    14 октября 2025
    По Новороссийску - на автомобиле
    Отличный гид Екатерина, все четко, грамотно, очень интересно рассказывала и подробно погрузила нас в историю Новороссийска. Успели увидеть многое. Спасибо огромное за проведенное вместе время! Екатерину очень рекомендую всем.
  • Ю
    Юрий
    11 октября 2025
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась! Игорь отличный рассказчик, с любовью подходящий к своему делу. Посетили всё, что было запланировано, даже дождь не испортил положительных впечатлений от экскурсии.
  • А
    Анжелина
    3 октября 2025
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Очень важно, когда экскурсовод не просто знакомит туристов с достопримечательностями города, а через живое общение передает любовь к своему родному городу. Игорь прекрасно знает историю Новороссийска и его окрестностей, в теме современной жизни города, болеет душой. Пишет книги о Новороссийске.
  • Г
    Галина
    26 сентября 2025
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Было очень приятно и интересно, жаль что у нас было всего несколько часов на знакомство с Новороссийском, но Игорь заинтересовал и есть желание вернуться.
  • В
    Вероника
    16 сентября 2025
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    11.09. 2025 провела полдня в Новороссийске перед отъездом домой. Воспользовалась возможностью познакомиться с городом на обзорной экскурсии "По Новороссийску на
    читать дальше

    авто", чему очень была рада.
    Экскурсия организована грамотно: пешеходный маршрут продолжается поездкой на комфортном автомобиле к памятникам боевой славы, находящимся в отдалении, с возможностью дополнительного осмотра города во время движения и кратковременного отдыха на остановках.
    Игорь прекрасный гид, серьезный историк и очень интересный рассказчик. Прочитал по моей просьбе краткую вводную лекцию об истории Новороссийска, начиная с античности и до наших дней. Особого внимания, конечно, заслуживают героические страницы города Новороссийска времен Великой Отечественной Войны и особенно обороны плацдарма Малая Земля. Однозначно рекомендую эту экскурсию для первого знакомства с городом, потому что хочется приехать вновь и продолжить знакомство с Новороссийском и Черноморским побережьем, тем более что Игорь может предложить много разных маршрутов.
    Приятно удивила активная гражданская позиция Игоря, его гостеприимство, любовь к родному городу, желание украшать, озеленять засушливую землю, чтобы Новороссийск становился лучше и привлекательнее для жителей и туристов.
    Благодарю сердечно Игоря за интересно и полезно проведенное время, впечатления от знакомства с ним остались самые теплые.

  • И
    Ирина
    3 сентября 2025
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Большое спасибо Игорю за интересную экскурсию по Новороссийску! Очень приятно было познакомиться с таким грамотным и неравнодушным человеком. Игорь -
    читать дальше

    профессиональный экскурсовод, информацию преподносит четко и последовательно, не сбиваясь, отвечая на наши какие-то вопросы. В сквере в центре города мы увидели молодые посадки тропических растений, высаженные Игорем и его товарищами. Заботой о своем городе и любовью к нему пронизана вся экскурсия. Остались только хорошие воспоминания!

  • А
    Александр
    17 июля 2025
    По Новороссийску - на автомобиле
    Мы были на данной экскурсии 07.07.25. Очень интересная,познавательная и содержательная экскурсия. Екатерина превосходно владеет материалом. Она ответила на все интересующие
    читать дальше

    нас вопросы. Екатерина любит свой город и гордится им,мы узнали много нового о Новороссийске. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Наше путешествие,которое длилось 3,5 часа, пролетело,как одно мгновение. Огромное спасибо Вам, Екатерина,за Вашу работу. С уважением, Александр,Елена, Вика.

  • Е
    Елена
    12 июля 2025
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Я рада, что наш выбор пал именно на этого экскурсовода. Игорь детально и интересно провел историческую экскурсию по городу, Очевидно,
    читать дальше

    очень любит свой город, гордится им и знает его. Рассказывать о самой экскурсии не стану - просто от души рекомендую всем ее посетить. Из деталей организации - чистая удобная машина, спокойный водитель. С удовольствием мы с детьми прошли и пешую часть экскурсии, и проехали все предложенные локации. Спасибо Игорю за экскурсию и открытки!

  • Г
    Геннадий
    16 июня 2025
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Отличная экскурсия! Игорь продемонстрировал высокий уровень профессионализма и глубокие знания по теме экскурсии. Он интересно и живо рассказывал истории, что
    читать дальше

    сделало экскурсию познавательной и увлекательной. Его дружелюбие и внимательность создавали комфортную атмосферу, а способность адаптироваться к интересам участников способствовала максимальному вовлечению всех в процесс. Благодаря ему наше путешествие стало незабываемым опытом. Однозначно рекомендуем!

  • А
    Алексей
    1 июня 2025
    По Новороссийску - на автомобиле
    Классная экскурсия! Много красивых видов, интересных рассказов, истории.
    Всё как нужно. Впечатления только положительные!
  • О
    Ольга
    29 мая 2025
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Всë очень замечательно! Игорь очень любит то чем занимается и это в каждом слове слышно. Спасибо.
  • О
    Ольга
    25 мая 2025
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Отдыхали в целенаправленно привезла на экскурсию к Игорю моих родственников. Я была раньше, очень доступная и интересная подача исторических фактов, интересных историй. Большие знания о любимом городе. Спасибо.
  • О
    Ольга
    16 апреля 2025
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Все было прекрасно. Ответы на любые вопросы по истории города и края. Новороссийск удивил и порадовал. Игорь очаровывает не только
    читать дальше

    своими знаниями, но и безграничной любовью к своей земле. Это внушает огромный оптимизм и уверенность в светлом будущем для нашей страны и наших потомков. Спасибо, Игорь. Всем советую.

  • О
    Ольга
    28 марта 2025
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Супер гид! Очень вовлеченный и заинтересованный! Все понравилось!
  • Т
    Татьяна
    25 марта 2025
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Мне очень понравилась экскурсия. Игорь оперативно ответил, обозначил место встречи и мы пошли гулять по городу. Вообщем то это не
    читать дальше

    прогулка, а экскурсия с погружением без кафе и ресторанов. Но в хорошем темпе, c большим обьемом информации и хорошо подобранным маршрутом. За 3 часа мы совсем не устали, но узнали город, посетили памятные места и увезли с собой частичку Новороссийска.

  • Ю
    Юрий
    7 марта 2025
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Спасибо
  • В
    Виктория
    3 января 2025
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Отличная экскурсия, интересно, информативно,увлекательно,эмоционально и очень доступно!
    Время пролетело незаметно, отдельная благодарность гиду Игорю за памятку с рекомендациями.
  • Ф
    Федорова
    22 декабря 2024
    По Новороссийску - на автомобиле
    Интересная и познавательная экскурсия. Изумительный экскурсовод Екатерина. Спасибо большое! Рекомендую.
  • Д
    Дмитрий
    30 ноября 2024
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Очень познавательная экскурсия, охватывает все объекты истории и архитектуры Новороссийска

