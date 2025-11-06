Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Посетить главные достопримечательности Русской Ривьеры и получить на память профессиональные фото
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Новороссийску - на автомобиле
Отправляйтесь на увлекательную поездку по Новороссийску, чтобы увидеть памятники истории и архитектуры, почувствовать дух города и его уникальный колорит
Начало: В пределах Новороссийска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8990 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических достопримечательностей
Начало: Возле храма Петра и Февронии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
7650 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия на авто: исторический Новороссийск
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новороссийску, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Героев
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: В Новороссийске
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений6 ноября 2025Прекрасная и очень подробная экскурсия с большой любовью к родному городу!
- ЕЕкатерина14 октября 2025Отличный гид Екатерина, все четко, грамотно, очень интересно рассказывала и подробно погрузила нас в историю Новороссийска. Успели увидеть многое. Спасибо огромное за проведенное вместе время! Екатерину очень рекомендую всем.
- ЮЮрий11 октября 2025Экскурсия очень понравилась! Игорь отличный рассказчик, с любовью подходящий к своему делу. Посетили всё, что было запланировано, даже дождь не испортил положительных впечатлений от экскурсии.
- ААнжелина3 октября 2025Очень важно, когда экскурсовод не просто знакомит туристов с достопримечательностями города, а через живое общение передает любовь к своему родному городу. Игорь прекрасно знает историю Новороссийска и его окрестностей, в теме современной жизни города, болеет душой. Пишет книги о Новороссийске.
- ГГалина26 сентября 2025Было очень приятно и интересно, жаль что у нас было всего несколько часов на знакомство с Новороссийском, но Игорь заинтересовал и есть желание вернуться.
- ВВероника16 сентября 202511.09. 2025 провела полдня в Новороссийске перед отъездом домой. Воспользовалась возможностью познакомиться с городом на обзорной экскурсии "По Новороссийску на
- ИИрина3 сентября 2025Большое спасибо Игорю за интересную экскурсию по Новороссийску! Очень приятно было познакомиться с таким грамотным и неравнодушным человеком. Игорь -
- ААлександр17 июля 2025Мы были на данной экскурсии 07.07.25. Очень интересная,познавательная и содержательная экскурсия. Екатерина превосходно владеет материалом. Она ответила на все интересующие
- ЕЕлена12 июля 2025Я рада, что наш выбор пал именно на этого экскурсовода. Игорь детально и интересно провел историческую экскурсию по городу, Очевидно,
- ГГеннадий16 июня 2025Отличная экскурсия! Игорь продемонстрировал высокий уровень профессионализма и глубокие знания по теме экскурсии. Он интересно и живо рассказывал истории, что
- ААлексей1 июня 2025Классная экскурсия! Много красивых видов, интересных рассказов, истории.
Всё как нужно. Впечатления только положительные!
- ООльга29 мая 2025Всë очень замечательно! Игорь очень любит то чем занимается и это в каждом слове слышно. Спасибо.
- ООльга25 мая 2025Отдыхали в целенаправленно привезла на экскурсию к Игорю моих родственников. Я была раньше, очень доступная и интересная подача исторических фактов, интересных историй. Большие знания о любимом городе. Спасибо.
- ООльга16 апреля 2025Все было прекрасно. Ответы на любые вопросы по истории города и края. Новороссийск удивил и порадовал. Игорь очаровывает не только
- ООльга28 марта 2025Супер гид! Очень вовлеченный и заинтересованный! Все понравилось!
- ТТатьяна25 марта 2025Мне очень понравилась экскурсия. Игорь оперативно ответил, обозначил место встречи и мы пошли гулять по городу. Вообщем то это не
- ЮЮрий7 марта 2025Спасибо
- ВВиктория3 января 2025Отличная экскурсия, интересно, информативно,увлекательно,эмоционально и очень доступно!
Время пролетело незаметно, отдельная благодарность гиду Игорю за памятку с рекомендациями.
- ФФедорова22 декабря 2024Интересная и познавательная экскурсия. Изумительный экскурсовод Екатерина. Спасибо большое! Рекомендую.
- ДДмитрий30 ноября 2024Очень познавательная экскурсия, охватывает все объекты истории и архитектуры Новороссийска
