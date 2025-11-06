читать дальше

авто", чему очень была рада.

Экскурсия организована грамотно: пешеходный маршрут продолжается поездкой на комфортном автомобиле к памятникам боевой славы, находящимся в отдалении, с возможностью дополнительного осмотра города во время движения и кратковременного отдыха на остановках.

Игорь прекрасный гид, серьезный историк и очень интересный рассказчик. Прочитал по моей просьбе краткую вводную лекцию об истории Новороссийска, начиная с античности и до наших дней. Особого внимания, конечно, заслуживают героические страницы города Новороссийска времен Великой Отечественной Войны и особенно обороны плацдарма Малая Земля. Однозначно рекомендую эту экскурсию для первого знакомства с городом, потому что хочется приехать вновь и продолжить знакомство с Новороссийском и Черноморским побережьем, тем более что Игорь может предложить много разных маршрутов.

Приятно удивила активная гражданская позиция Игоря, его гостеприимство, любовь к родному городу, желание украшать, озеленять засушливую землю, чтобы Новороссийск становился лучше и привлекательнее для жителей и туристов.

Благодарю сердечно Игоря за интересно и полезно проведенное время, впечатления от знакомства с ним остались самые теплые.