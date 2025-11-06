Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Посетить главные достопримечательности Русской Ривьеры и получить на память профессиональные фото
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Новороссийску - на автомобиле
Отправляйтесь на увлекательную поездку по Новороссийску, чтобы увидеть памятники истории и архитектуры, почувствовать дух города и его уникальный колорит
Начало: В пределах Новороссийска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8990 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических достопримечательностей
Начало: Возле храма Петра и Февронии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
7650 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия на авто: исторический Новороссийск
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новороссийску, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Героев
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: В Новороссийске
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений6 ноября 2025Прекрасная и очень подробная экскурсия с большой любовью к родному городу!
- ЕЕкатерина14 октября 2025Отличный гид Екатерина, все четко, грамотно, очень интересно рассказывала и подробно погрузила нас в историю Новороссийска. Успели увидеть многое. Спасибо огромное за проведенное вместе время! Екатерину очень рекомендую всем.
- ААлександр17 июля 2025Мы были на данной экскурсии 07.07.25. Очень интересная,познавательная и содержательная экскурсия. Екатерина превосходно владеет материалом. Она ответила на все интересующие
- ААлексей1 июня 2025Классная экскурсия! Много красивых видов, интересных рассказов, истории.
Всё как нужно. Впечатления только положительные!
- ФФедорова22 декабря 2024Интересная и познавательная экскурсия. Изумительный экскурсовод Екатерина. Спасибо большое! Рекомендую.
- ВВячеслав26 ноября 2024Отличная экскурсия и отличный экскурсовод Екатерина!
Экскурсия прошла, как запланировано.
Нам понравилось абсолютно всё, и рассказ, и автомобиль, и Новороссийск.
Рекомендую!
- ККонстантин25 ноября 2024Катюша - умница! Любит свой город и свою историю!
- ССергей2 ноября 2024Отличная экскурсия для людей, впервые оказавшихся в Новороссийске и желающих познакомиться с ним. Екатерина отлично владеет материалом, хорошо и уверенно водит авто, а также доходчиво и внятно все объясняет. Все прошло прекрасно.
- ААлексей30 октября 2024Благодарю Екатерину за экскурсию. Интересно и доступно рассказывала, даже 9-ти летний ребенок слушал с удовольствием.
Маршрут гид скорректировала с учетом наших индивидуальных предпочтений.
Вся семья осталась очень довольна!
Рекомендую!
- ЕЕкатерина2 октября 2024Екатерина очень интересно рассказывает и все понятно!
Спасибо!
- ИИрина9 сентября 2024Большое спасибо Екатерине за познавательную и обзорную экскурсию по Новороссийску. Мы узнали много нового и интересного при этот замечательный город.
- ММихаил3 сентября 2024Спасибо что согласились провести для нас экскурсию. Были в городе проездом. Экскурсия была спонтанная. Но, очень удачная. Успели посмотреть все
- ГГульшат30 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Мы хотели больше узнать про город в который хотим переехать. Поэтому попросили о многом рассказать дополнительно. При организации экскурсии был индивидуальный подход и это очень приятно. Однозначно 5 звезд!
- ККристина30 августа 2024Екатерина, благодарю за экскурсию. Вы замечательный рассказчик. Узнали о современной жизни города, о его основании, истории, о военном времени. Все подробно и при этом не скучно! Очень рады знакомству с вами!
- ЕЕлена27 июля 2024Екатерина отличный рассказчик, грамотно поставлена речь. Материал экскурсии изложен ненавязчиво, сопровождается показом слайдов с историческими фотографиями, видно что она очень
- ААнна13 июля 2024Отличная экскурсия! Клиентоориентированность, вежливость, аккуратное вождение, интересный не монотонный рассказ. Узнали не только исторические факты, но и про современную жизнь
