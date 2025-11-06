Мои заказы

Памятник Геше Козодоеву – экскурсии в Новороссийске

Найдено 5 экскурсий в категории «Памятник Геше Козодоеву» в Новороссийске, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
На машине
4 часа
21 отзыв
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Посетить главные достопримечательности Русской Ривьеры и получить на память профессиональные фото
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
9000 ₽ за всё до 3 чел.
По Новороссийску - на автомобиле
На машине
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Новороссийску - на автомобиле
Отправляйтесь на увлекательную поездку по Новороссийску, чтобы увидеть памятники истории и архитектуры, почувствовать дух города и его уникальный колорит
Начало: В пределах Новороссийска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8990 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
Пешая
2 часа
12 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических достопримечательностей
Начало: Возле храма Петра и Февронии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
7650 ₽ за всё до 3 чел.
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
На машине
3 часа
195 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия на авто: исторический Новороссийск
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новороссийску, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Героев
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 7 чел.
К дольменам Геленджика из Новороссийска
На машине
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: В Новороссийске
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    6 ноября 2025
    По Новороссийску - на автомобиле
    Прекрасная и очень подробная экскурсия с большой любовью к родному городу!
  • Е
    Екатерина
    14 октября 2025
    По Новороссийску - на автомобиле
    Отличный гид Екатерина, все четко, грамотно, очень интересно рассказывала и подробно погрузила нас в историю Новороссийска. Успели увидеть многое. Спасибо огромное за проведенное вместе время! Екатерину очень рекомендую всем.
  • А
    Александр
    17 июля 2025
    По Новороссийску - на автомобиле
    Мы были на данной экскурсии 07.07.25. Очень интересная,познавательная и содержательная экскурсия. Екатерина превосходно владеет материалом. Она ответила на все интересующие
    нас вопросы. Екатерина любит свой город и гордится им,мы узнали много нового о Новороссийске. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Наше путешествие,которое длилось 3,5 часа, пролетело,как одно мгновение. Огромное спасибо Вам, Екатерина,за Вашу работу. С уважением, Александр,Елена, Вика.

  • А
    Алексей
    1 июня 2025
    По Новороссийску - на автомобиле
    Классная экскурсия! Много красивых видов, интересных рассказов, истории.
    Всё как нужно. Впечатления только положительные!
    Классная экскурсия! Много красивых видов, интересных рассказов, истории.
    Всё как нужно. Впечатления только положительные!
  • Ф
    Федорова
    22 декабря 2024
    По Новороссийску - на автомобиле
    Интересная и познавательная экскурсия. Изумительный экскурсовод Екатерина. Спасибо большое! Рекомендую.
  • В
    Вячеслав
    26 ноября 2024
    По Новороссийску - на автомобиле
    Отличная экскурсия и отличный экскурсовод Екатерина!
    Экскурсия прошла, как запланировано.
    Нам понравилось абсолютно всё, и рассказ, и автомобиль, и Новороссийск.
    Рекомендую!
  • К
    Константин
    25 ноября 2024
    По Новороссийску - на автомобиле
    Катюша - умница! Любит свой город и свою историю!
  • С
    Сергей
    2 ноября 2024
    По Новороссийску - на автомобиле
    Отличная экскурсия для людей, впервые оказавшихся в Новороссийске и желающих познакомиться с ним. Екатерина отлично владеет материалом, хорошо и уверенно водит авто, а также доходчиво и внятно все объясняет. Все прошло прекрасно.
  • А
    Алексей
    30 октября 2024
    По Новороссийску - на автомобиле
    Благодарю Екатерину за экскурсию. Интересно и доступно рассказывала, даже 9-ти летний ребенок слушал с удовольствием.
    Маршрут гид скорректировала с учетом наших индивидуальных предпочтений.
    Вся семья осталась очень довольна!
    Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    2 октября 2024
    По Новороссийску - на автомобиле
    Екатерина очень интересно рассказывает и все понятно!
    Спасибо!
  • И
    Ирина
    9 сентября 2024
    По Новороссийску - на автомобиле
    Большое спасибо Екатерине за познавательную и обзорную экскурсию по Новороссийску. Мы узнали много нового и интересного при этот замечательный город.
    Даже дождь не стал помехой нашей экскурсии т. к. Екатерина позаботилась об этом(плащи, зонт были у нее в наличии). Спасибо за то, что маршрут был составлен с учётом всех наших пожеланий и за очень интересный рассказ о городе. Всем советую обязательно встретиться с Екатериной и побывать на экскурсии по Новороссийску на машине.

  • М
    Михаил
    3 сентября 2024
    По Новороссийску - на автомобиле
    Спасибо что согласились провести для нас экскурсию. Были в городе проездом. Экскурсия была спонтанная. Но, очень удачная. Успели посмотреть все
    основные достопримечательности. Просили сделать упор на ВОВ. Гид - родом из Новороссийска, всегда здорово, когда экскурсию проводит местный человек. Информацию доносит не нудно, за что отдельная благодарность. Вообщем, рекомендую!

    Спасибо что согласились провести для нас экскурсию. Были в городе проездом. Экскурсия была спонтанная. Но, очень удачная. Успели посмотреть все основные достопримечательности. Просили сделать упор на ВОВ. Гид - родом из Новороссийска, всегда здорово, когда экскурсию проводит местный человек. Информацию доносит не нудно, за что отдельная благодарность. Вообщем, рекомендую!
  • Г
    Гульшат
    30 августа 2024
    По Новороссийску - на автомобиле
    Экскурсия очень понравилась. Мы хотели больше узнать про город в который хотим переехать. Поэтому попросили о многом рассказать дополнительно. При организации экскурсии был индивидуальный подход и это очень приятно. Однозначно 5 звезд!
  • К
    Кристина
    30 августа 2024
    По Новороссийску - на автомобиле
    Екатерина, благодарю за экскурсию. Вы замечательный рассказчик. Узнали о современной жизни города, о его основании, истории, о военном времени. Все подробно и при этом не скучно! Очень рады знакомству с вами!
    Екатерина, благодарю за экскурсию. Вы замечательный рассказчик. Узнали о современной жизни города, о его основании, истории, о военном времени. Все подробно и при этом не скучно! Очень рады знакомству с вами!
  • Е
    Елена
    27 июля 2024
    По Новороссийску - на автомобиле
    Екатерина отличный рассказчик, грамотно поставлена речь. Материал экскурсии изложен ненавязчиво, сопровождается показом слайдов с историческими фотографиями, видно что она очень
    любит свой город, гордится его историей. Хорошо продуман сам маршрут экскурсии, поездки на машине чередуется с пешеходными осмотрами, что позволяет посещать данную экскурсию как с детьми, так и возрастным туристам. Вы узнаете очень много интересных исторических фактов и ознакомитесь с культурной жизнью современного Новороссийска.

  • А
    Анна
    13 июля 2024
    По Новороссийску - на автомобиле
    Отличная экскурсия! Клиентоориентированность, вежливость, аккуратное вождение, интересный не монотонный рассказ. Узнали не только исторические факты, но и про современную жизнь
    города. С уверенностью могу рекомендовать эту экскурсию. Катюша, Леночка, вы лучшие. Как жаль, что мы не сразу попали в ваши руки. При следующем визите - везде только с вами. Спасибо огромное!

    Отличная экскурсия! Клиентоориентированность, вежливость, аккуратное вождение, интересный не монотонный рассказ. Узнали не только исторические факты, но и про современную жизнь города. С уверенностью могу рекомендовать эту экскурсию. Катюша, Леночка, вы лучшие. Как жаль, что мы не сразу попали в ваши руки. При следующем визите - везде только с вами. Спасибо огромное!

