2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая прогулка по Новороссийску
Познакомиться с историей и современной жизнью города-героя на обзорной экскурсии
«Кроме того, вы полюбуетесь Цемесской бухтой и узнаете легенду о знаменитом ветре Норд-Ост, который бушует здесь зимой»
Завтра в 08:00
5 сен в 08:00
3 340₽ за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Недалеко от Новороссийска скрывается оазис красоты и умиротворения. Погружение в мир Прованса, знакомство с альпаками и дегустация местного вина ждут вас
Начало: В Новороссийске
«И даже зимой здесь есть чем заняться, например, подкрепиться помпейской пиццей и согреться лавандовым чаем с эклерами»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
10 000₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по живописным уголкам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических достопримечательностей
Начало: Возле храма Петра и Февронии
«Всё зависит от времени года: весной — цветущие каштаны, летом — ласковое тёплое море лазурного цвета и живописные парусники, осенью — золотая листва под ногами, а зимой — ледяная сказка на набережной»
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана24 августа 2024Очень понравилась экскурсия Людмилы Николаевны. Грамотно составленный маршрут, интересные факты и истории и городе, умение структурно и увлекательно рассказывать - все это о прогулке по Новороссийску с замечательным экскурсоводом. С нами были 2 подростка - они тоже довольны, было интересно!
- ООксана22 августа 2024Первая прогулка по Новороссийску удалась благодаря нашему гиду Людмиле Николаевне Меликян. Рекомендую, не пожалеете!!!❤️
- ммарина17 августа 2024Прекрасная экскурсия. Спасибо.
- ККристина8 августа 2024Интересная прогулка👍 Понравился аттракцион с кормлением голубей. Узнали о городе. И, вишенка на торте, классные фотки.
- ММихаил8 августа 2024Елена, я как человек, с дипломом дополнительного профессионального образования "Фотохудожник и фоторепортёр" выражаю своё признание мастерству и с технической и с художественной точки зрения))! И в город помогли погрузиться легко и изящно)
- ЕЕлена20 июля 2024Очень понравилась фотопрогулка. Мегаприятный фотограф-экскурсовод Елена и красивущие виды набережной Новороссийска. Отличные фотографии, даже ретушировать ничего не захотелось! Самые запоминающиеся эмоции - кормление голубей 🤭 спасибо большое за море позитива и оч красивые фото на память 😁
- ЕЕлена19 июля 2024Здравствуйте, были на экскурсии вместе с Екатериной. Она нас встретила и сопроводила, поделилась интересными историями и легендами, существующими на Кубани. Сумела нас впечатлить красивыми и живописными местами. В общем, день с гидом оставил много ярких эмоций. 😊
- ЯЯна25 июня 2024Это отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошло легко и непринужденно. На память остались замечательные фото, к сожалению прикрепляются только 10 штук. Будем рекомендовать всем друзьям собирающимся на юг!
- ССветлана24 июня 2024Сразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гид. От экскурсии получили все,
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Зимние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новороссийске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Новороссийске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в сентябре 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 3 340 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Новороссийске на 2024 год по теме «Зимние», 100 ⭐ отзывов, цены от 3340₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь