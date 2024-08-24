О Оксана Первая прогулка по Новороссийску Очень понравилась экскурсия Людмилы Николаевны. Грамотно составленный маршрут, интересные факты и истории и городе, умение структурно и увлекательно рассказывать - все это о прогулке по Новороссийску с замечательным экскурсоводом. С нами были 2 подростка - они тоже довольны, было интересно!

О Оксана Первая прогулка по Новороссийску Первая прогулка по Новороссийску удалась благодаря нашему гиду Людмиле Николаевне Меликян. Рекомендую, не пожалеете!!!❤️

м марина Первая прогулка по Новороссийску Прекрасная экскурсия. Спасибо.

К Кристина Фотопрогулка по Новороссийску Интересная прогулка👍 Понравился аттракцион с кормлением голубей. Узнали о городе. И, вишенка на торте, классные фотки.

М Михаил Фотопрогулка по Новороссийску Елена, я как человек, с дипломом дополнительного профессионального образования "Фотохудожник и фоторепортёр" выражаю своё признание мастерству и с технической и с художественной точки зрения))! И в город помогли погрузиться легко и изящно)

Е Елена Фотопрогулка по Новороссийску Очень понравилась фотопрогулка. Мегаприятный фотограф-экскурсовод Елена и красивущие виды набережной Новороссийска. Отличные фотографии, даже ретушировать ничего не захотелось! Самые запоминающиеся эмоции - кормление голубей 🤭 спасибо большое за море позитива и оч красивые фото на память 😁

Е Елена Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак Здравствуйте, были на экскурсии вместе с Екатериной. Она нас встретила и сопроводила, поделилась интересными историями и легендами, существующими на Кубани. Сумела нас впечатлить красивыми и живописными местами. В общем, день с гидом оставил много ярких эмоций. 😊

Я Яна Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак Это отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошло легко и непринужденно. На память остались замечательные фото, к сожалению прикрепляются только 10 штук. Будем рекомендовать всем друзьям собирающимся на юг!