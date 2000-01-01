Итак, первая остановка Кабардинка. Кабардинка — курортный поселок, стоящий на берегу Цемесской бухты, по пути из Новороссийска в Геленджик. Его кварталы занимают широкую долину, плавно спускающуюся к морскому побережью. Кабардинка входит в состав муниципального образования город-курорт Геленджик, является центром Кабардинского сельского округа. Ежегодно сюда приезжает много отдыхающих из разных регионов России – курорт привлекает их теплым и чистым морем, оборудованными пляжами, природными и историческими достопримечательностями 🏛️, удобной инфраструктурой и близостью крупных черноморских городов. Село развивалось как детский и молодежный курорт, и в нем до сих пор существует много оздоровительных лагерей, санаториев и пансионатов. По количеству солнечных дней и отсутствию туманов курортный поселок напоминает Южный берег Крымского полуострова. В Кабардинке развита индустрия развлечений. Здесь есть рестораны, бары 🍹, ночные клубы и дискотеки, не дающие заскучать тем, кто ищет веселую и шумную компанию. Кабардинка лежит на берегу просторной Цемесской бухты, и от высоких морских волн побережье отделяют каменные волноломы. Все пляжи на этом участке Черноморского побережья только галечные. Пляжная зона очень чистая и нисколько не уступает частным пляжам санаториев, лагерей и пансионатов. Здесь всегда многолюдно, и особенно много народа бывает в пик летнего наплыва туристов. В это время берегу каждый день дежурят профессиональные медики и спасатели.

После прогулки по набережной, мы переедем на мыс Дооб. На выдающемся в море 🌊 и обрывистом мысе Дооб установлен памятник в честь погибших на теплоходе «Адмирал Нахимов». Большой пассажирский морской теплоход затонул в ночь с 31 августа на 1 сентября 1986 года. Во время катастрофы около трети из всех, кто на нем находился, не спаслись, и в водах бухты утонуло 423 человека. Композицию, напоминающую о трагедии, создали через год после случившегося. На мемориале можно увидеть часы, поднятые с морского дна. Они показывают время, когда судно стало тонуть. Примерно в 2 милях от курортного поселка на якоре в акватории Цемесской бухты установлена черная бочка. Она отмечает место катастрофы и хорошо видна с мыса в хорошую погоду. В центральной части курортного поселка, между Черноморской улицей и улицей Мира раскинулась небольшая территория Старого парка. Несмотря на скромные размеры – 0, 5 га, парковая зона пользуется большой популярностью у гостей Кабардинки и местных жителей. С начала 2000-х годов здесь разместились архитектурные сооружения разных эпох и стилей. Автором необычной идеи, которую назвали «Аллеей цивилизаций», стал местный житель и талантливый скульптор Александр Алексеев. Возле небольшого паркового пруда стоит средневековая башня, а на окруженном водной гладью острове 🏝️ возвышается ротонда, которая также служит фонтаном. Старый парк 🌳 в Кабардинке засажен вечнозелеными кустарниками и деревьями, и гулять 👣 по нему очень приятно. Здесь также открыта картинная галерея, работает флористическая мастерская.

Из Кабардинки мы переезжаем в Геленджиускую бухту, на берегу которой вырос город 🏙️ Геленджик. В 25 километрах юго-восточней от Новороссийска, у подножия горного хребта Маркот, уютно раскинулся вдоль всего побережья Геленджикской бухты город-курорт Геленджик – сердце Кубани и гордость Краснодарского края. История 📖 заселения территории этого маленького городка уходит корнями в каменный век. В нескольких километрах от нынешних его границ расположены нижне-палеотическое поселение и дольмены — каменные сооружения эпохи бронзы, возрастом около 200 тыс. лет. В 1900 году доктор медицины Михаил Сульжинский открыл тут первую частную «Черноморскую санаторию». Сегодня в Геленджике более сотни санаториев, пансионатов, баз отдыха и оздоровительных лагерей. Великолепная бухта и южное солнце ☀️ — главные достопримечательности, дополненные десятками интересных мест Геленджика Мы прогуляемся по одной из самых длинных набережных Европы, сделаем селфи с «Белой невестой». Геленджик является жемчужиной Черноморского побережья. Великолепная набережная. Песчаные пляжи. Отели. В Геленджике находтся самая большая открытая сцена на юге страны. Канатные дороги на Маркхотский хребет. Аквапарки. Пицундские сосны. Мы пройдем по городу и увидим всю эту красоту.

Важная информация: Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности, удобную обувь и головные уборы от солнца.