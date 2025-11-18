Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Посетить главные достопримечательности Русской Ривьеры и получить на память профессиональные фото
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Новороссийску - на автомобиле
Отправляйтесь на увлекательную поездку по Новороссийску, чтобы увидеть памятники истории и архитектуры, почувствовать дух города и его уникальный колорит
Начало: В пределах Новороссийска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Теплая встреча с Новороссийском: культурное погружение
Познакомьтесь с Новороссийском через его историю и кулинарию на уникальной экскурсии «Теплая встреча»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая прогулка по Новороссийску
Погрузитесь в историю Новороссийска: знаковые места, памятники и набережная. Узнайте о прошлом и настоящем этого уникального города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических достопримечательностей
Начало: Возле храма Петра и Февронии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
7650 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Винодельня Мысхако и окрестности
Путешествие вдоль Цемесской бухты с посещением памятников и легендарной винодельни. Узнайте о событиях, изменивших историю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
8200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия на авто: исторический Новороссийск
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новороссийску, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Героев
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гедонистическое путешествие
Погрузитесь в мир вкуса и красоты Новороссийска, где каждая остановка раскрывает новую страницу культурного и гастрономического наследия
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
Начало: Ул. Набережная адмирала Серебрякова
7650 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина18 ноября 2025Людмила - очень хороший рассказчик. Экскурсия была познавательна и ненапряжна, хорошо провели время)
- ЕЕвгений6 ноября 2025Прекрасная и очень подробная экскурсия с большой любовью к родному городу!
- ААндрей6 ноября 2025Отличная экскурсия и главное замечательный экскурсовод - Людмила, узнали всё, что нужно знать о городе при первом знакомстве, большое спасибо, всем рекомендую.
- ЮЮля4 ноября 2025Это была первая прогулка с ГИДом. Людмила очень улыбчивая и доброжелательная. Терпеливо повторяла, так как местами еë рассказ хотелось законспектировать.
- ННаталья3 ноября 2025Комфортная пешеходная прогулка по набережной Новороссийска и близлежащиму микрорайону с познавательным рассказом об истории города.
Очень рекомендую экскурсию всем, кто хочет погрузиться в историю прекрасного города с героическим прошлым.
- ЕЕвгения23 октября 2025Людмила! Вы замечательный экскурсовод экспертно знающий и любящий свой город! Получили удовольствие от прогулки. Обязательно будем Вас рекомендовать друзьям и знакомым как опытного экскурсовода.
- ННадежда15 октября 2025Прекрасная экскурсия, почти 2 часа на одном дыхании! Содержательно, много познавательной и вдохновляющей информации. Отличная подача с хорошим юмором, когда это уместно, очень приятный рассказчик. Иногда накатывались слезы и переполняло чувство гордости. Однозначно рекомендую!
- ЕЕкатерина14 октября 2025Отличный гид Екатерина, все четко, грамотно, очень интересно рассказывала и подробно погрузила нас в историю Новороссийска. Успели увидеть многое. Спасибо огромное за проведенное вместе время! Екатерину очень рекомендую всем.
- ЮЮрий11 октября 2025Экскурсия очень понравилась! Игорь отличный рассказчик, с любовью подходящий к своему делу. Посетили всё, что было запланировано, даже дождь не испортил положительных впечатлений от экскурсии.
- ЕЕкатерина7 октября 2025Людмила молодец. Очень жизнерадостная. Чувствовалась влюблённость и гордость за свой город.
Получилась отличная прогулка. Погрузила в историю и атмосферу Новороссийска.
- ААнжелина3 октября 2025Очень важно, когда экскурсовод не просто знакомит туристов с достопримечательностями города, а через живое общение передает любовь к своему родному городу. Игорь прекрасно знает историю Новороссийска и его окрестностей, в теме современной жизни города, болеет душой. Пишет книги о Новороссийске.
- ННаталья3 октября 2025Очень довольна фотопрогулкой с Марией в Абрау Дюрсо! Все прошло по плану, встретились в заранее обозначенное время в удобном для
- ГГалина26 сентября 2025Было очень приятно и интересно, жаль что у нас было всего несколько часов на знакомство с Новороссийском, но Игорь заинтересовал и есть желание вернуться.
- ЛЛюбовь25 сентября 2025Много раз были в Новороссийске только проездом Решили в этот раз перед поездом познакомится с городом Прошли неспешным маршрутом по
- ИИлья17 сентября 2025Спасибо Людмиле за экскурсию и первое знакомство с городом-героем. Время пролетело незаметно. Она учла все наши пожелания и возможности, легко идя на общение. Время пролетело незаметно. Поставили красивую точку в конце маршрута, посетив экскурсию на корабле "Михаил Кутузов".
- ВВероника16 сентября 202511.09. 2025 провела полдня в Новороссийске перед отъездом домой. Воспользовалась возможностью познакомиться с городом на обзорной экскурсии "По Новороссийску на
- ББикуновы14 сентября 2025Людмила очень подробно рассказала о знаковых местах города и связанных с городом событиях.
- ННаталья12 сентября 2025Очень приятная беседа!
Мария рассказала нам и историю города, показала нам красивые места!
Остались под большим впечатлением!
И как бонус чудесные фотографии🥰
- ССергей10 сентября 2025Рекомендую, отличная семейная автопрогулка!
- ЛЛАРИСА9 сентября 2025Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое нашему гиду Любови!
