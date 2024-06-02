1 чел.
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Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по новосибирским наукоградам: Академгородок, Кольцово, Краснообск
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
10 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 9 334₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Невероятный Академгородок и Обское море: путешествие по сердцу Сибири
Погрузитесь в атмосферу науки и природы с экскурсией по Академгородку и Обскому морю. Уникальные локации и незабываемые впечатления ждут вас
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
ОбьГЭС в Новосибирске: экскурсия в городок энергетиков
Разгадайте тайны городка энергетиков и его вклад в историю Новосибирска с увлекательной экскурсией
Начало: У станции метро «Студенческая»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga2 июня 2024Очень интересная, содержательная, насыщенная экскурсия. Продуманный маршрут, хорошая комбинация пешеходных прогулок и маршрута в автомобиле
- ААлёна25 мая 2024Академгородок и правда невероятен! Большое спасибо гиду Наталье и водителю Павлу за экскурсию! Наталья старается дать максимум информации, который можно вложить в 4 часа экскурсии, очень заряжает своей позитивной энергетикой)) Видно, что человек очень любит свой город!
- ЛЛариса21 мая 2024Отличная экскурсия «кругосветка»по новосибирским наукоградам благодаря гиду Виктору. Умеет заинтересовать своими рассказом, всё очень интересно и красиво. Эту экскурсию я
- ИИрина18 мая 2024Очень понравилась экскурсия продумана гид хорошо владеет материалом рекомендую
- ЕЕвгения16 мая 2024Было увлекательно, узнали много новой полезной и интересной информации.
- ТТатьяна9 января 2024Отличная, очень познавательная, немного мистическая экскурсия! Рекомендую всем!
- ААлександр24 апреля 2022Ирина - замечательная рассказчица, нам было очень приятно прогуляться по набережной Обского моря, узнавая множество интересных фактов про строительство ГЭС и быт участников ударной стройки. Большое спасибо за отличную экскурсию)
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «ОбьГЭС»
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