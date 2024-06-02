O Olga «Кругосветка» по новосибирским наукоградам Очень интересная, содержательная, насыщенная экскурсия. Продуманный маршрут, хорошая комбинация пешеходных прогулок и маршрута в автомобиле

А Алёна Невероятный Академгородок и Обское море Академгородок и правда невероятен! Большое спасибо гиду Наталье и водителю Павлу за экскурсию! Наталья старается дать максимум информации, который можно вложить в 4 часа экскурсии, очень заряжает своей позитивной энергетикой)) Видно, что человек очень любит свой город!

Л Лариса «Кругосветка» по новосибирским наукоградам читать дальше организовывала для родственницы из Москвы да и сама была в восторге от рассказов о нашем города. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям. Огромное спасибо Виктору Отличная экскурсия «кругосветка»по новосибирским наукоградам благодаря гиду Виктору. Умеет заинтересовать своими рассказом, всё очень интересно и красиво. Эту экскурсию я

И Ирина Невероятный Академгородок и Обское море Очень понравилась экскурсия продумана гид хорошо владеет материалом рекомендую

Е Евгения «Кругосветка» по новосибирским наукоградам Было увлекательно, узнали много новой полезной и интересной информации.

Т Татьяна Невероятный Академгородок и Обское море Отличная, очень познавательная, немного мистическая экскурсия! Рекомендую всем!