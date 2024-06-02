ОбьГЭС – экскурсии в Новосибирске

Найдено 3 экскурсии в категории «ОбьГЭС» в Новосибирске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Индивидуальная экскурсия по новосибирским наукоградам: Академгородок, Кольцово, Краснообск
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
10 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 9 334 за всё до 6 чел.
Невероятный Академгородок и Обское море
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Невероятный Академгородок и Обское море: путешествие по сердцу Сибири
Погрузитесь в атмосферу науки и природы с экскурсией по Академгородку и Обскому морю. Уникальные локации и незабываемые впечатления ждут вас
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 3 чел.
ОбьГЭС - городок энергетиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
ОбьГЭС в Новосибирске: экскурсия в городок энергетиков
Разгадайте тайны городка энергетиков и его вклад в историю Новосибирска с увлекательной экскурсией
Начало: У станции метро «Студенческая»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    2 июня 2024
    «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
    Очень интересная, содержательная, насыщенная экскурсия. Продуманный маршрут, хорошая комбинация пешеходных прогулок и маршрута в автомобиле
  • А
    Алёна
    25 мая 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Академгородок и правда невероятен! Большое спасибо гиду Наталье и водителю Павлу за экскурсию! Наталья старается дать максимум информации, который можно вложить в 4 часа экскурсии, очень заряжает своей позитивной энергетикой)) Видно, что человек очень любит свой город!
  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
    Отличная экскурсия «кругосветка»по новосибирским наукоградам благодаря гиду Виктору. Умеет заинтересовать своими рассказом, всё очень интересно и красиво. Эту экскурсию я
    читать дальше

    организовывала для родственницы из Москвы да и сама была в восторге от рассказов о нашем города. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям. Огромное спасибо Виктору

  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Очень понравилась экскурсия продумана гид хорошо владеет материалом рекомендую
  • Е
    Евгения
    16 мая 2024
    «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
    Было увлекательно, узнали много новой полезной и интересной информации.
  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Отличная, очень познавательная, немного мистическая экскурсия! Рекомендую всем!
  • А
    Александр
    24 апреля 2022
    ОбьГЭС - городок энергетиков
    Ирина - замечательная рассказчица, нам было очень приятно прогуляться по набережной Обского моря, узнавая множество интересных фактов про строительство ГЭС и быт участников ударной стройки. Большое спасибо за отличную экскурсию)

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «ОбьГЭС»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
  2. Невероятный Академгородок и Обское море
  3. ОбьГЭС - городок энергетиков
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Театр оперы и балета
  3. Собор Александра Невского
  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "ОбьГЭС" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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