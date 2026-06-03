В каждом городе живёт огромное количество мистических легенд и непременно находится хотя бы парочка мест, окутанных ореолом жути. Давайте пройдём по визитным карточкам Новосибирска и разглядим потусторонний облик каждого. Погрузимся в причудливый мир здешних мифов и детально разберём, что правда, а что вымысел.
Описание экскурсии
- Площадь Ленина и бункер Сталина под городом: правда или миф?
- Краеведческий музей и история о том, как купцы императора обманули
- Место, где был самый большой публичный дом, а теперь знаковый памятник
- Первомайский сквер и легенда про самое старое кладбище города
- Дом с часами и рассказ о расстреле бога войны
- Чёртов камень — место исполнения желаний или…
А ещё вы узнаете:
- как в городе можно встретить призраков
- где находились подземные ходы и тюрьмы НКВД
- в каком месте каждый может получить предсказание судьбы
И многое другое!
Организационные детали
Ваш возраст 16+
в понедельник в 20:00, в субботу в 19:00, в воскресенье в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 20:00, в субботу в 19:00, в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 346 туристов
Я приглашаю открыть невероятные сокровища Новосибирска с моими креативными экскурсиями. Почему стоит выбрать именно их? Во-первых, я обладаю глубоким знанием истории и культуры Новосибирска, которое я с удовольствием передам вам в
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