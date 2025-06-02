читать дальше

Заказывала ее буквально за пару дней до поездки. Первое, что выпало при поиске, это Sputnik. Сначала мне подтвердили, а потом пришел отказ по причине занятости гида. Затем нашла похожую экскурсию на Tripster. Заказала, мне подтвердили и связали с гидом. За это непродолжительное время я решила, что выбранный мною день (день приезда в Новосибирск) не совсем удобен, попросила перенести на следующий. И хотя Ирина была занята, она предложила своего коллегу. Ура! Значит, экскурсия состоится!

В назначенные день и время к моей гостинице пришел молодой человек, и мы отправились в Академгородок. Вначале меня смутила молодость гида, но чем дольше длилась экскурсия, тем больше убеждалась не только в том, что Вадим (так звали гида) владеет материалом, интересно может его подать, но и грамотно его структурирует.

Теперь о самом Академгородке и экскурсии. Академгородок - исключительно зеленое место. Когда идешь по одной стороне улицы, другую вообще может быть не видно из-за деревьев. Отчасти, это путешествие в советское прошлое с железобетонными коробками институтских зданий. И немного нереальным местом, как будто из книги братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу": так и ждешь, что за поворотом окажется НИИ ЧАВО. На контрасте со старыми институтскими корпусами смотрятся наклонные башни со стеклянными фасадами.

Понравилась атмосфера Академгородка, тихая, спокойная, неторопливая.

Завершающей частью экскурсии стал подъем на смотровую площадку нового университетского здания. Виды великолепные: на горизонте виден Новосибирск, полоска водохранилища и зеленое море не тайги, но лесного массива, по которому "плывут" постройки последних лет, а здания советского периода совершенно не видны. Кто окажется в Академгородке, рекомендую не поскупиться на смотровую площадку.