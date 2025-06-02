Мои заказы

Музей железнодорожной техники – экскурсии в Новосибирске

Найдено 7 экскурсий в категории «Музей железнодорожной техники» в Новосибирске
Новосибирск как мировая столица русского авангарда
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Новосибирск как мировая столица русского авангарда
Исследуйте уникальную архитектуру Новосибирска, от конструктивизма до купеческих домов, и узнайте, как город стал культурным центром Сибири
Начало: В сквере ИМ.А.Д. Крячкова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
На машине
На микроавтобусе
4 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Главное о Новосибирске: трансфер и обзорная экскурсия из аэропорта
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
Завтра в 04:00
11 дек в 00:30
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Пешая
2.5 часа
136 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
7850 ₽ за всё до 5 чел.
Знакомство с Новосибирском на авто
На машине
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Новосибирском на авто
Насладитесь уникальной автоэкскурсией по Новосибирску, посетив ключевые районы и исторические места. Откройте для себя науку и культуру города
Начало: У метро «Речной вокзал»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Новосибирск изнутри
Пешая
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Новосибирск изнутри: живописные улицы и научные секреты
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, посетив его знаковые места: от железнодорожного вокзала до Академгородка
Начало: В районе привокзальной площади
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Новосибирск. Знакомство
Пешая
2 часа
-
20%
89 отзывов
Индивидуальная
Новосибирск. Знакомство
Познакомьтесь с Новосибирском, его историей и современностью. Прогулка по центральным улицам, значимые объекты и увлекательные истории ждут вас
Начало: У сквера им. Андрея Крячкова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽5000 ₽ за человека
Красота и мощь Новосибирска
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Красота и мощь Новосибирска
Полное погружение в сердце Сибири за один день
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
16 800 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    2 июня 2025
    Новосибирск изнутри
    Очень понравилась экскурсия знакомства с Академ городком! У гида Ирины грамотная интеллигентная речь, обширный интеллект, точное знание вопросов, компетентность в различных сферах науки! Познакомились с различными сферами жизни жителей Академгородка: научной, общественной, культурной. Рекомендую к посещению!
  • М
    Марина
    11 января 2025
    Новосибирск изнутри
    У меня было мало времени и я заказала 2 экскурсии с машиной, чтобы больше увидеть. Мы заехали на обед в кафе и в конце в магазин, в котором я купила вкусные местные конфеты
  • Р
    Руслан
    23 октября 2023
    Новосибирск изнутри
    экскурсия понравилась. познавательно провели время и пофотографировались. понравилась экскурсия в музей минеральных камней. на обратном пути познакомились с новосибирскими пробками))
  • Н
    Наталья
    14 июля 2023
    Новосибирск изнутри
    Выбирали экскурсию одного экскурсовода, пришел другой… А предлогают выбирать именно экскурсию с конкретным экскурсоводом. Зачем я тратила время и выбирала?
    И о замене сообщили за минуту до начала. В целом экскурсия понравилась, особенно музей гиологии. Но в связи с заменой цена у экскурсии тоже должна меняться, уменьшаться.

  • И
    Ирина
    9 июля 2023
    Новосибирск изнутри
    Спасибо Ирине за организацию нашего знакомства с Академгородком! Посетили основные значимые места этого города в городе. Очень хорошо продуман маршрут,
    гид отвечает на вопросы. Не хватило более глубокой информации о научной жизни городка, чувство гордости за Сибирскую науку охватывало, но вот побольше бы, это же целых 35 научных институтов!!! Тем не менее, мы отлично погуляли, все увидели, что хотели. Отдельное спасибо Ирине за кулинарное открытие - буузы! Приятно, что гид заботится о своих экскурсантах: и тенек в жаркую погоду найдет и про еду не забудет, так как экскурсия длинная, а голодное брюхо к учению глухо:)

  • Т
    Татьяна
    14 августа 2022
    Новосибирск изнутри
    Экскурсия очень понравилась. Гид очень много знает и любит свой родной город
  • А
    Алексей
    6 июня 2022
    Новосибирск изнутри
    В целом мне понравилась экскурсия, прогулялись по самым интересным местам и сделал памятные фото. На мой взгляд дороговато, поэтому 4 звёзды. Маршрут задуман хорошо, удалось проехаться по Бугринскому мосту и на метро, чему несказанно рад) Спасибо!
  • Л
    Людмила
    16 апреля 2022
    Новосибирск изнутри
    Приятно провели время. Узнали об истории города и особенностях его развития. Понравилась экскурсия в музей поездов, прогулка по академгородку.
  • Л
    Людмила
    1 сентября 2021
    Новосибирск изнутри
    В Новосибирске была два дня. В первый день знакомилась с городом самостоятельно. А во второй решила взять экскурсию в Академгородок.
    Заказывала ее буквально за пару дней до поездки. Первое, что выпало при поиске, это Sputnik. Сначала мне подтвердили, а потом пришел отказ по причине занятости гида. Затем нашла похожую экскурсию на Tripster. Заказала, мне подтвердили и связали с гидом. За это непродолжительное время я решила, что выбранный мною день (день приезда в Новосибирск) не совсем удобен, попросила перенести на следующий. И хотя Ирина была занята, она предложила своего коллегу. Ура! Значит, экскурсия состоится!
    В назначенные день и время к моей гостинице пришел молодой человек, и мы отправились в Академгородок. Вначале меня смутила молодость гида, но чем дольше длилась экскурсия, тем больше убеждалась не только в том, что Вадим (так звали гида) владеет материалом, интересно может его подать, но и грамотно его структурирует.
    Теперь о самом Академгородке и экскурсии. Академгородок - исключительно зеленое место. Когда идешь по одной стороне улицы, другую вообще может быть не видно из-за деревьев. Отчасти, это путешествие в советское прошлое с железобетонными коробками институтских зданий. И немного нереальным местом, как будто из книги братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу": так и ждешь, что за поворотом окажется НИИ ЧАВО. На контрасте со старыми институтскими корпусами смотрятся наклонные башни со стеклянными фасадами.
    Понравилась атмосфера Академгородка, тихая, спокойная, неторопливая.
    Завершающей частью экскурсии стал подъем на смотровую площадку нового университетского здания. Виды великолепные: на горизонте виден Новосибирск, полоска водохранилища и зеленое море не тайги, но лесного массива, по которому "плывут" постройки последних лет, а здания советского периода совершенно не видны. Кто окажется в Академгородке, рекомендую не поскупиться на смотровую площадку.

  • Л
    Любовь
    31 августа 2021
    Новосибирск изнутри
    Рекомендую! Увидеть своими глазами Академгородок - сердце и ум Новосибирска, услышать много интересного от гида Ирины, приехать туда и вдохнуть
    атмосферу интеллекта! Никакой спешки! Здорово! Программа экскурсии гибкая. Так как экскурсия не была запланированной, мы с Ириной на ходу проговаривали маршрут и программу! Я осталась в восторге! Спасибо Ирина!

