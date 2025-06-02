Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборНовосибирск как мировая столица русского авангарда
Исследуйте уникальную архитектуру Новосибирска, от конструктивизма до купеческих домов, и узнайте, как город стал культурным центром Сибири
Начало: В сквере ИМ.А.Д. Крячкова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Главное о Новосибирске: трансфер и обзорная экскурсия из аэропорта
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
Завтра в 04:00
11 дек в 00:30
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
7850 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Новосибирском на авто
Насладитесь уникальной автоэкскурсией по Новосибирску, посетив ключевые районы и исторические места. Откройте для себя науку и культуру города
Начало: У метро «Речной вокзал»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Новосибирск изнутри: живописные улицы и научные секреты
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, посетив его знаковые места: от железнодорожного вокзала до Академгородка
Начало: В районе привокзальной площади
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
-
20%
Индивидуальная
Новосибирск. Знакомство
Познакомьтесь с Новосибирском, его историей и современностью. Прогулка по центральным улицам, значимые объекты и увлекательные истории ждут вас
Начало: У сквера им. Андрея Крячкова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Красота и мощь Новосибирска
Полное погружение в сердце Сибири за один день
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
16 800 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 июня 2025Очень понравилась экскурсия знакомства с Академ городком! У гида Ирины грамотная интеллигентная речь, обширный интеллект, точное знание вопросов, компетентность в различных сферах науки! Познакомились с различными сферами жизни жителей Академгородка: научной, общественной, культурной. Рекомендую к посещению!
- ММарина11 января 2025У меня было мало времени и я заказала 2 экскурсии с машиной, чтобы больше увидеть. Мы заехали на обед в кафе и в конце в магазин, в котором я купила вкусные местные конфеты
- РРуслан23 октября 2023экскурсия понравилась. познавательно провели время и пофотографировались. понравилась экскурсия в музей минеральных камней. на обратном пути познакомились с новосибирскими пробками))
- ННаталья14 июля 2023Выбирали экскурсию одного экскурсовода, пришел другой… А предлогают выбирать именно экскурсию с конкретным экскурсоводом. Зачем я тратила время и выбирала?
- ИИрина9 июля 2023Спасибо Ирине за организацию нашего знакомства с Академгородком! Посетили основные значимые места этого города в городе. Очень хорошо продуман маршрут,
- ТТатьяна14 августа 2022Экскурсия очень понравилась. Гид очень много знает и любит свой родной город
- ААлексей6 июня 2022В целом мне понравилась экскурсия, прогулялись по самым интересным местам и сделал памятные фото. На мой взгляд дороговато, поэтому 4 звёзды. Маршрут задуман хорошо, удалось проехаться по Бугринскому мосту и на метро, чему несказанно рад) Спасибо!
- ЛЛюдмила16 апреля 2022Приятно провели время. Узнали об истории города и особенностях его развития. Понравилась экскурсия в музей поездов, прогулка по академгородку.
- ЛЛюдмила1 сентября 2021В Новосибирске была два дня. В первый день знакомилась с городом самостоятельно. А во второй решила взять экскурсию в Академгородок.
- ЛЛюбовь31 августа 2021Рекомендую! Увидеть своими глазами Академгородок - сердце и ум Новосибирска, услышать много интересного от гида Ирины, приехать туда и вдохнуть
