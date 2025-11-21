Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборЖивые истории Академгородка: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю новосибирского Академгородка, пообщайтесь с учёными и погрузитесь в атмосферу научных открытий. Экскурсия для всей семьи
Начало: У Дома учёных
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Квест-прогулка по Академгородку
Отправьтесь на увлекательную квест-прогулку по Академгородку, где наука встречается с природой. Найдите зверушек и узнайте секреты местности
Начало: Остановка Дом Ученых, Морской пр-т 44
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборНовосибирск как мировая столица русского авангарда
Исследуйте уникальную архитектуру Новосибирска, от конструктивизма до купеческих домов, и узнайте, как город стал культурным центром Сибири
Начало: В сквере ИМ.А.Д. Крячкова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
7850 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая прогулка по Академгородку
Познакомьтесь с уникальным городом внутри города - Академгородок. Это не только научный центр, но и место с богатой историей и культурой
Начало: По договорённости
11 дек в 08:00
12 дек в 14:00
от 10 400 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена21 ноября 2025Очень интересно, душевно, познавательно!
- ННадежда5 ноября 2025Большое спасибо за замечательную экскурсию! Маршрут был очень продуманным, транспорт до Акадегородка комфортным, а гид Виктор — профессионал. Увлекательно рассказывал, отвечал на все вопросы, и время пролетело незаметно. Очень рекомендую всем
- ААнастасия24 октября 2025Интеллектуальная экскурсия в интеллектуальное сердце страны. Мы под большим впечатлением от рассказов Андрея, 5 часов на одном дыхании, очень много
- ЕЕвгений29 августа 2025Все супер!) интересно, необычно)
- ЕЕкатерина19 августа 2025Добрый день, уважаемые гости Новосибирска. Мы с семьёй, как и большинство из Вас, туристы. Поэтому могу сказать, что быть в
- ННаталья14 августа 2025Хоть раз в жизни стоит посетить Академгородок в Новосибирске. Проехать по самой умной улице в мире (проспект Лаврентьева), увидеть, где
- ССергей13 августа 2025Добрый день. Взяли индивидуальную экскурсию с Виктором по академ. городку Новосибирска. Это незабываемые впечатления от истории появления городка, его прошлого
- ННина27 июля 2025Экскурсия в Академгородок в Новосибирске была невероятно интересной и познавательной! Виктор, наш экскурсовод, увлекательно рассказывал о научных достижениях и истории
- ААлла3 июля 2025Отлично. Интересно, удобный формат. Огромное спасибо за организованные экскурсии в музей под открытым небом и золодолинская(музей истории культуры народов Сибири и дальнего востока). И сам гид Виктор и гиды в музеях знающие и прекрасно подающие материал люди. Получила огромное удовольствие.
- ВВалерий2 июня 2025Экскурсия очень понравилась! Узнали много интересного об истории Академгородка и его обитателях. Особая благодарность гиду Наталье за просто героические усилия
- ИИлья29 ноября 2024Получилась очень насыщенная экскурсия с посещением Академгородка и проездом через плотину Обского водохранилища. Все очень понравилось, много интересных мест. Экскурсовод Андрей очень интересно рассказывал, узнал для себя очень много полезной информации. Для тех, кто собирается посетить Новосибирск, советую!
- ИИрина20 августа 2024Большая благодарность гиду Виктору! Интересно и познавательно. Учел все пожелания.
- ААбрамова17 августа 2024Экскурсия понравилась! Получили новые знания, увидели новые места. Виктор забрал нас из гостиницы и привёз обратно. Ехать было комфортно.
- ННаталья9 августа 20248 августа мы с семьёй совершили большую прогулку по четырём наукоградам, включая Академгородок и Кольцово. Знакомство с наукоградами понравится молодым
- ИИрина8 августа 202431 июля у нас была Экскурсия по Академгородку. С нами был Виктор со своим хорошо поставленным голосом, это специалист высокого
- ТТатьяна25 июля 2024Спасибо огромное Виктору за чудесную экскурсию!! Все было очень интересно))
- ООльга16 июля 2024Спасибо за Виктора! Сказка-песня! Захотелось учиться, захотелось жить, преисполнилась от рассказов об основании, о жизни, о движении внутри Академгородка, одна из лучших экскурсий на которой я была:)
- ООльга14 июля 2024Огромное спасибо гиду Виктору за замечательную экскурсию по Академгородку! Продуманный маршрут, интересные локации и атмосфера наукограда - все на высшем уровне!
- ВВиталий13 июня 2024Великолепно!
- ААнна3 мая 2024Экскурсию проводила Наталья. Нас было четыре человека, поэтому ездили с водителем на минивене. Водитель Ара, замечательный, добрейший человек. Машина безупречно
