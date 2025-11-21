читать дальше

взращивают юных умов, где трудятся ученые и академики.

В природном окружении, отделенные от основного города жители городка живут, работают, бережно хранят и чтят свое наследие. Здесь настолько известен академик Михаил Лаврентьев (да и не только здесь), что даже на его памятнике начертана лишь фамилия.

Нашим экскурсоводом был Виктор, житель Академгородка. Сразу видно человека, знающего свою работу и жизнедеятельность научно-исследовательских институтов. Мы узнали много нового про сам городок, научные факты и эксперименты. Прогулялись по тихим улицам и одним глазком заглянули в институт археологии и этнографии, а также в Новосибирский государственный университет.



Еще в самом начале экскурсии мы поняли, что она будет незабываемой. Под эпическую музыку мы проехали по Бугринскому мосту. Виктор предоставил прекрасный обзор из машины (что не делал ни один гид до этого). Узнали интересные факты о Новосибирске, насладились панорамой города.

По завершении экскурсии по Академгородку поднялись на высокую точку (точка кипения) с захватывающим видом и посетили выставочный центр железнодорожной техники.

Отдельное спасибо Виктору за красивые локации для фотографий.