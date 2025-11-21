Мои заказы

Историко-архитектурный музей – экскурсии в Новосибирске

Найдено 5 экскурсий в категории «Историко-архитектурный музей» в Новосибирске, цены от 5400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Живые истории Академгородка
Пешая
2.5 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Живые истории Академгородка: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю новосибирского Академгородка, пообщайтесь с учёными и погрузитесь в атмосферу научных открытий. Экскурсия для всей семьи
Начало: У Дома учёных
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Академгородку Новосибирска
Пешая
2 часа
6 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Квест-прогулка по Академгородку
Отправьтесь на увлекательную квест-прогулку по Академгородку, где наука встречается с природой. Найдите зверушек и узнайте секреты местности
Начало: Остановка Дом Ученых, Морской пр-т 44
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5400 ₽ за всё до 4 чел.
Новосибирск как мировая столица русского авангарда
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Новосибирск как мировая столица русского авангарда
Исследуйте уникальную архитектуру Новосибирска, от конструктивизма до купеческих домов, и узнайте, как город стал культурным центром Сибири
Начало: В сквере ИМ.А.Д. Крячкова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Пешая
2.5 часа
136 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
7850 ₽ за всё до 5 чел.
Большая прогулка по Академгородку
На машине
5 часов
84 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая прогулка по Академгородку
Познакомьтесь с уникальным городом внутри города - Академгородок. Это не только научный центр, но и место с богатой историей и культурой
Начало: По договорённости
11 дек в 08:00
12 дек в 14:00
от 10 400 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    21 ноября 2025
    Большая прогулка по Академгородку
    Очень интересно, душевно, познавательно!
  • Н
    Надежда
    5 ноября 2025
    Большая прогулка по Академгородку
    Большое спасибо за замечательную экскурсию! Маршрут был очень продуманным, транспорт до Акадегородка комфортным, а гид Виктор — профессионал. Увлекательно рассказывал, отвечал на все вопросы, и время пролетело незаметно. Очень рекомендую всем
  • А
    Анастасия
    24 октября 2025
    Большая прогулка по Академгородку
    Интеллектуальная экскурсия в интеллектуальное сердце страны. Мы под большим впечатлением от рассказов Андрея, 5 часов на одном дыхании, очень много
    читать дальше

    инсайта о становлении Сибирского отделения Академии наук, о прекрасных молодых фанатичных ученых, гениальных решениях, веселых вечеринках, инновациях сегодня, и пр и пр. . Мы очень признательны за этот маршрут, спасибо, Андрей!

  • Е
    Евгений
    29 августа 2025
    Большая прогулка по Академгородку
    Все супер!) интересно, необычно)
    Все супер!) интересно, необычно)
  • Е
    Екатерина
    19 августа 2025
    Большая прогулка по Академгородку
    Добрый день, уважаемые гости Новосибирска. Мы с семьёй, как и большинство из Вас, туристы. Поэтому могу сказать, что быть в
    читать дальше

    Новосибирске и не посетить Академгородок и Обское море - будет большой ошибкой. Поэтому, обязательно найдите время и силы посетить одни из ключевых точек этого города. Соединение науки, техники, прекрасная атмосфера, созданная во время экскурсии гидом Виктором, который непринужденно, со знанием дела, с ноткой юмора, рассказал о тонких нюансах создания данных объектов. Благодарим за чудесно проведённое время. Возможно, не без помощи брошенных с подачи Виктора монет в Обское море вернёмся за новыми впечатлениями. Да, и последний аккорд - замечательное музыкальное сопровождение "эпичными композициями".

    
  • Н
    Наталья
    14 августа 2025
    Большая прогулка по Академгородку
    Хоть раз в жизни стоит посетить Академгородок в Новосибирске. Проехать по самой умной улице в мире (проспект Лаврентьева), увидеть, где
    читать дальше

    взращивают юных умов, где трудятся ученые и академики.
    В природном окружении, отделенные от основного города жители городка живут, работают, бережно хранят и чтят свое наследие. Здесь настолько известен академик Михаил Лаврентьев (да и не только здесь), что даже на его памятнике начертана лишь фамилия.
    Нашим экскурсоводом был Виктор, житель Академгородка. Сразу видно человека, знающего свою работу и жизнедеятельность научно-исследовательских институтов. Мы узнали много нового про сам городок, научные факты и эксперименты. Прогулялись по тихим улицам и одним глазком заглянули в институт археологии и этнографии, а также в Новосибирский государственный университет.

    Еще в самом начале экскурсии мы поняли, что она будет незабываемой. Под эпическую музыку мы проехали по Бугринскому мосту. Виктор предоставил прекрасный обзор из машины (что не делал ни один гид до этого). Узнали интересные факты о Новосибирске, насладились панорамой города.
    По завершении экскурсии по Академгородку поднялись на высокую точку (точка кипения) с захватывающим видом и посетили выставочный центр железнодорожной техники.
    Отдельное спасибо Виктору за красивые локации для фотографий.

    
  • С
    Сергей
    13 августа 2025
    Большая прогулка по Академгородку
    Добрый день. Взяли индивидуальную экскурсию с Виктором по академ. городку Новосибирска. Это незабываемые впечатления от истории появления городка, его прошлого
    читать дальше

    и настоящей мощи развития науки в центре Сибири. Виктор- настоящий профессионал как гид,опытный водитель и интересный человек, поэтомуэкскурсия пролетела легко,интересно и познавательно. Спасибо большое Виктору за проведённое время,заботу и внимание. Рекомендуем.

  • Н
    Нина
    27 июля 2025
    Большая прогулка по Академгородку
    Экскурсия в Академгородок в Новосибирске была невероятно интересной и познавательной! Виктор, наш экскурсовод, увлекательно рассказывал о научных достижениях и истории
    читать дальше

    этого места. Было очень приятно и познавательно провести время. Спасибо за отличную организацию и интересные факты! Рекомендую всем, кто хочет узнать больше о науке и культуре Академгородка.

  • А
    Алла
    3 июля 2025
    Большая прогулка по Академгородку
    Отлично. Интересно, удобный формат. Огромное спасибо за организованные экскурсии в музей под открытым небом и золодолинская(музей истории культуры народов Сибири и дальнего востока). И сам гид Виктор и гиды в музеях знающие и прекрасно подающие материал люди. Получила огромное удовольствие.
  • В
    Валерий
    2 июня 2025
    Большая прогулка по Академгородку
    Экскурсия очень понравилась! Узнали много интересного об истории Академгородка и его обитателях. Особая благодарность гиду Наталье за просто героические усилия
    читать дальше

    по организации посещения Музея археологии и этнографии (это закрытый музей при научном институте и попасть туда достаточно сложно). Также очень впечатлил Технопарк.

  • И
    Илья
    29 ноября 2024
    Большая прогулка по Академгородку
    Получилась очень насыщенная экскурсия с посещением Академгородка и проездом через плотину Обского водохранилища. Все очень понравилось, много интересных мест. Экскурсовод Андрей очень интересно рассказывал, узнал для себя очень много полезной информации. Для тех, кто собирается посетить Новосибирск, советую!
    
  • И
    Ирина
    20 августа 2024
    Большая прогулка по Академгородку
    Большая благодарность гиду Виктору! Интересно и познавательно. Учел все пожелания.
  • А
    Абрамова
    17 августа 2024
    Большая прогулка по Академгородку
    Экскурсия понравилась! Получили новые знания, увидели новые места. Виктор забрал нас из гостиницы и привёз обратно. Ехать было комфортно.
  • Н
    Наталья
    9 августа 2024
    Большая прогулка по Академгородку
    8 августа мы с семьёй совершили большую прогулку по четырём наукоградам, включая Академгородок и Кольцово. Знакомство с наукоградами понравится молодым
    читать дальше

    людям, которые хотят заняться наукой в будущем, а в настоящее время учатся в специализированных школах, участвуют в олимпиадах, подготовленных учёными и педагогами Новосибирского ГУ.

  • И
    Ирина
    8 августа 2024
    Большая прогулка по Академгородку
    31 июля у нас была Экскурсия по Академгородку. С нами был Виктор со своим хорошо поставленным голосом, это специалист высокого
    читать дальше

    уровня. Всё прошло на отлично, узнали много нового про Академгородок, побывали на самой Умной улице городка, полюбовались Вавиловским огородом в открытом грунте, познакомились с Формулой успеха Физматшколы-с 3мя мышатами, очень впечатлило.

    
  • Т
    Татьяна
    25 июля 2024
    Большая прогулка по Академгородку
    Спасибо огромное Виктору за чудесную экскурсию!! Все было очень интересно))
  • О
    Ольга
    16 июля 2024
    Большая прогулка по Академгородку
    Спасибо за Виктора! Сказка-песня! Захотелось учиться, захотелось жить, преисполнилась от рассказов об основании, о жизни, о движении внутри Академгородка, одна из лучших экскурсий на которой я была:)
    
  • О
    Ольга
    14 июля 2024
    Большая прогулка по Академгородку
    Огромное спасибо гиду Виктору за замечательную экскурсию по Академгородку! Продуманный маршрут, интересные локации и атмосфера наукограда - все на высшем уровне!
    Огромное спасибо гиду Виктору за замечательную экскурсию по Академгородку! Продуманный маршрут, интересные локации и атмосфера наукограда - все на высшем уровне!
  • В
    Виталий
    13 июня 2024
    Большая прогулка по Академгородку
    Великолепно!
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Большая прогулка по Академгородку
    Экскурсию проводила Наталья. Нас было четыре человека, поэтому ездили с водителем на минивене. Водитель Ара, замечательный, добрейший человек. Машина безупречно
    читать дальше

    чистая, комфортная. Наталья и Ара очень вежливые, приятные люди. Не жалеющие своего времени и положительных эмоций. Я очень благодарна за их труд. Эта прогулка, это знакомство обогатило наше короткое посещение Новосибирска, оно состоялось благодаря этим людям!

    

