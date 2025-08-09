«От Новониколаевска до Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по реке Обь и узнайте, как Новониколаевск превратился в современный Новосибирск. Аудиогид расскажет о значимых событиях и местах, таких как Бугринский мост и район Кривощёково. Вас ждут комфортные условия на борту и возможность сделать великолепные фотографии.
Это идеальный способ провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь свежим воздухом и историей города
Это идеальный способ провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь свежим воздухом и историей города
5 причин купить этот аудиогид
- 🌉 Уникальные виды на Бугринский мост
- 🎧 Интересные факты от аудиогида
- 🚢 Комфортная прогулка на теплоходе
- 📸 Идеальные ракурсы для фото
- 🏞 Погружение в историю Новосибирска
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время года можно насладиться видами и свежим воздухом. В апреле и октябре также возможны прогулки, но стоит учитывать прохладную погоду. В остальные месяцы, хотя прогулки и возможны, лучше подготовиться к более холодным условиям.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Бугринский мост
- Остров Кораблик
- Район Кривощёково
- Место начала Транссиба
Описание аудиогида
Путешествие по реке Обь
Вы отправитесь в неспешную речную прогулку на теплоходе, чтобы с воды увидеть город и окунуться в его историю — от истоков Новониколаевска до современного Новосибирска.
Аудиогид с интересными фактами
Вы узнаете, как появился город, за что его хотели сделать столицей Сибири, почему он был «секретным» и какие знаковые события здесь происходили.
Главные виды и места
- Бугринский мост — идеальный фон для речного селфи
- Остров Кораблик — любимое место отдыха новосибирцев
- Район Кривощёково — прародитель города
- Место начала Транссиба
Комфорт на борту
На теплоходе есть как открытая, так и закрытая палуба. Можно наслаждаться свежим воздухом или укрыться от ветра, любуясь видами сквозь панорамные окна.
Организационные детали
- У нас есть все необходимые документы на перевозки, судно оборудовано спасательными жилетами
- Вас будет сопровождать капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1000 ₽
|Дети до 13 лет
|800 ₽
|Пенсионеры
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Речной вокзал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
РЕЧНЫЕ — Организатор в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 568 туристов
Экскурсии на любой вкус. Регулярные рейсы. Отличный сервис. Прекрасные виды на город и окрестности.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Все очень понравилось. Аудиогид слышно хорошо, интересная информация, есть локации для фото, красивые места, можно было взять пледы для комфорта. Отправились и прибыли вовремя
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С
К самой экскурсии вопросов нет: оптимально по длительности, аудиогид слышно хорошо, грамотная речь, интересные факты. Теплоход не самый новый, с деревянными скамейками. Но организация оставляет желать лучшего.
На моменте бронирования экскурсии
На моменте бронирования экскурсии
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Т
Прогулка подойдет всем, проезжим, отдыхающим, кому нравится прогулки на теплоходе, посмотреть на город с воды, послушать историю города Новосибирска.
Занимает по времени 1 час, этого хватает в полне для отдыха.
Занимает по времени 1 час, этого хватает в полне для отдыха.
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М
К самой экскурсии претензий нет. НО организация её к, сожалению, пока хромает. Неверная точка на карте, нет информации кому и как оплачивать, о брони просто никто не знал Если бы не девушка на кассе, на причале, экскурсии бы просто не состоялось. Пообщался с организаторами экскурсии в их офисе, обещали что организационные проблемы исправят
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