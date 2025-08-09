«От Новониколаевска до Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по реке Обь и узнайте, как Новониколаевск превратился в современный Новосибирск. Аудиогид расскажет о значимых событиях и местах, таких как Бугринский мост и район Кривощёково. Вас ждут комфортные условия на борту и возможность сделать великолепные фотографии.



Это идеальный способ провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь свежим воздухом и историей города

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время года можно насладиться видами и свежим воздухом. В апреле и октябре также возможны прогулки, но стоит учитывать прохладную погоду. В остальные месяцы, хотя прогулки и возможны, лучше подготовиться к более холодным условиям.

Сейчас июнь — это идеальное время.