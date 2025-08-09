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«От Новониколаевска до Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе

Путешествие по Оби на теплоходе - это уникальная возможность узнать историю Новосибирска и насладиться живописными видами города с воды
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по реке Обь и узнайте, как Новониколаевск превратился в современный Новосибирск. Аудиогид расскажет о значимых событиях и местах, таких как Бугринский мост и район Кривощёково. Вас ждут комфортные условия на борту и возможность сделать великолепные фотографии.

Это идеальный способ провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь свежим воздухом и историей города
4
4 отзыва

5 причин купить этот аудиогид

  • 🌉 Уникальные виды на Бугринский мост
  • 🎧 Интересные факты от аудиогида
  • 🚢 Комфортная прогулка на теплоходе
  • 📸 Идеальные ракурсы для фото
  • 🏞 Погружение в историю Новосибирска

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время года можно насладиться видами и свежим воздухом. В апреле и октябре также возможны прогулки, но стоит учитывать прохладную погоду. В остальные месяцы, хотя прогулки и возможны, лучше подготовиться к более холодным условиям.
Сейчас июнь — это идеальное время.
«От Новониколаевска до Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе
«От Новониколаевска до Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе
«От Новониколаевска до Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе

Что можно увидеть

  • Бугринский мост
  • Остров Кораблик
  • Район Кривощёково
  • Место начала Транссиба

Описание аудиогида

Путешествие по реке Обь

Вы отправитесь в неспешную речную прогулку на теплоходе, чтобы с воды увидеть город и окунуться в его историю — от истоков Новониколаевска до современного Новосибирска.

Аудиогид с интересными фактами

Вы узнаете, как появился город, за что его хотели сделать столицей Сибири, почему он был «секретным» и какие знаковые события здесь происходили.

Главные виды и места

  • Бугринский мост — идеальный фон для речного селфи
  • Остров Кораблик — любимое место отдыха новосибирцев
  • Район Кривощёково — прародитель города
  • Место начала Транссиба

Комфорт на борту

На теплоходе есть как открытая, так и закрытая палуба. Можно наслаждаться свежим воздухом или укрыться от ветра, любуясь видами сквозь панорамные окна.

Организационные детали

  • У нас есть все необходимые документы на перевозки, судно оборудовано спасательными жилетами
  • Вас будет сопровождать капитан из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость аудиогида

ТарифСтоимость
Стандартный1000 ₽
Дети до 13 лет800 ₽
Пенсионеры800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Речной вокзал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
РЕЧНЫЕ
РЕЧНЫЕ — Организатор в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 568 туристов
Экскурсии на любой вкус. Регулярные рейсы. Отличный сервис. Прекрасные виды на город и окрестности.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
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1
Е
Все очень понравилось. Аудиогид слышно хорошо, интересная информация, есть локации для фото, красивые места, можно было взять пледы для комфорта. Отправились и прибыли вовремя
Все очень понравилось. Аудиогид слышно хорошо, интересная информация, есть локации для фото, красивые места, можно было
Все очень понравилось. Аудиогид слышно хорошо, интересная информация, есть локации для фото, красивые места, можно было
Все очень понравилось. Аудиогид слышно хорошо, интересная информация, есть локации для фото, красивые места, можно было
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С
К самой экскурсии вопросов нет: оптимально по длительности, аудиогид слышно хорошо, грамотная речь, интересные факты. Теплоход не самый новый, с деревянными скамейками. Но организация оставляет желать лучшего.
На моменте бронирования экскурсии
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пишут, что встреча у метро, после брони тебе указывают уже место встречи - у причала. Контактный телефон какой-то общий. Если смотреть по расстоянию от метро до причала - не менее 500 метров. На минуточку, причала у Речного порта - 2. Офис находится у одного причала, отправление теплохода от другого причала. Никто, никого не встречал - пришлось бегать от кассы к кассе, чтобы выяснить, где же всё-таки находятся наши билеты: без них на теплоход не сажают. В результате, отправили в офис. Не могу сказать, что в офисе все прям так и излучают дружелюбие. Время встречи указано 11.15, но если бы мы подошли именно к этому времени, то на теплоход мы бы уже не попали - в это время он уже отправляется от причала.
В общем, от такого бронирования только дополнительные сложности. Проще прийти на причал заранее и купить билеты напрямую: цена та же.

К самой экскурсии вопросов нет: оптимально по длительности, аудиогид слышно хорошо, грамотная речь, интересные факты. Теплоход
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Т
Прогулка подойдет всем, проезжим, отдыхающим, кому нравится прогулки на теплоходе, посмотреть на город с воды, послушать историю города Новосибирска.
Занимает по времени 1 час, этого хватает в полне для отдыха.
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М
К самой экскурсии претензий нет. НО организация её к, сожалению, пока хромает. Неверная точка на карте, нет информации кому и как оплачивать, о брони просто никто не знал Если бы не девушка на кассе, на причале, экскурсии бы просто не состоялось. Пообщался с организаторами экскурсии в их офисе, обещали что организационные проблемы исправят
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